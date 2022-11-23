В Євпаторії пролунали вибухи. Окупанти кажуть, що це навчання

В Євпаторії в окупованому Росією Криму 23 листопада пролунали вибухи. За даними окупаційної "влади", це навчання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, першими про вибухи написали місцеві телеграм-канали.

Канал "Кримський вітер" пише про "потужні вибухи", внаслідок чого "трясеться підлога".

Про звуки вибухів також повідомили канали "НП/Крим" і "Євпаторія НП", пабліки у соцмережі "ВКонтакте". За їхніми даними, гучні звуки можуть бути пов’язані з навчаннями російських військових.

Окупаційний "т.в.о. голови Євпаторії" Олександр Лоскутов у телеграмі заявив, що йдеться про "планові навчання" військ Росгвардії в районі міста.

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Нагадаємо, 23 листопада окупаційний "голова Севастополя" Михайло Развожаєв заявив, що гучні звуки у місті також пов’язані із проведенням навчань російських військових.

Напередодні у Севастополі ввечері 22 листопада пролунали вибухи. Їх було чутно у центральній частині міста. Після цього жителі чули стрілянину зі стрілецької зброї.

Раніше у Севастополі до 27 листопада продовжили дію "жовтого" рівня терористичної небезпеки. Він був запроваджений у Севастополі після "атаки безпілотника" на штаб Чорноморського флоту Росії.

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