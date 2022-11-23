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Новини Окуповані території Війна
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В Євпаторії пролунали вибухи. Окупанти кажуть, що це навчання

євпаторія

В Євпаторії в окупованому Росією Криму 23 листопада пролунали вибухи. За даними окупаційної "влади", це навчання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, першими про вибухи написали місцеві телеграм-канали.

Канал "Кримський вітер" пише про "потужні вибухи", внаслідок чого "трясеться підлога".

Про звуки вибухів також повідомили канали "НП/Крим" і "Євпаторія НП", пабліки у соцмережі "ВКонтакте". За їхніми даними, гучні звуки можуть бути пов’язані з навчаннями російських військових.

Окупаційний "т.в.о. голови Євпаторії" Олександр Лоскутов у телеграмі заявив, що йдеться про "планові навчання" військ Росгвардії в районі міста.

Дивіться: Окупований Севастополь атакують дрони. Працює ППО, - соцмережі. ВIДЕО

Нагадаємо, 23 листопада окупаційний "голова Севастополя" Михайло Развожаєв заявив, що гучні звуки у місті також пов’язані із проведенням навчань російських військових.

Напередодні у Севастополі ввечері 22 листопада пролунали вибухи. Їх було чутно у центральній частині міста. Після цього жителі чули стрілянину зі стрілецької зброї.

Раніше у Севастополі до 27 листопада продовжили дію "жовтого" рівня терористичної небезпеки. Він був запроваджений у Севастополі після "атаки безпілотника" на штаб Чорноморського флоту Росії.

Також читайте: Росіяни будують оборонні смуги на підступах до Криму та в Джанкойському районі, - розвідка

Автор: 

вибух (4527) Євпаторія (44) Крим (14192) окупація (6755) навчання (592)


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То навчання... наших бойових комарів
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23.11.2022 14:15 Відповісти
Вчаться на своіх -- шоб швидше доходило .
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23.11.2022 14:16 Відповісти
Якщо до літа звільнемо Крим, спеціально поїду і на центральному пляжу скупаюсь в тих трусах, що не рішився під час служби викупатися...( тільки де тепер такі знайти??? )
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23.11.2022 14:19 Відповісти
Якщо влітку зайдемо в Крим, то ми тут якось скинемося вам на труси)
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23.11.2022 14:28 Відповісти
Ти ще питаєш де знайти ? Та там же де тобі і їх видали
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23.11.2022 16:39 Відповісти
Вчаться здихати?
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23.11.2022 14:21 Відповісти
понятно, шо город так и подумал - ученья идут )). ведь у них учебного хлопка как у якутского скульптора современных микроэлектронных компонентов.
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23.11.2022 14:21 Відповісти
Навчання з героїчного від'ємного наступу 😆
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23.11.2022 15:22 Відповісти
 
 