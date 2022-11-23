Через ворожі атаки затримується низка потягів, - Укрзалізниця
Внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру знеструмлені ділянки у Києві, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині.
Як повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на Телеграм УЗ, відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, задіяно резервні тепловози.
"Рух кільцевої електрички у столиці тимчасово призупинено.
Просимо пасажирів перебувати в укриттях безпосередньо до посадки на поїзд. Посадка продовжується у безпечному режимі через підземні переходи", - йдеться у повідомленні.
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