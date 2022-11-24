УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9007 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 694 22

США стурбовані, що РФ може застосувати хімічну зброю в Україні, - Politico

зброя,хімічна

Росія може використати хімічну зброю, якщо продовжуватиме зазнавати невдач на фронті в Україні.

Як пише з посиланням на шістьох не названих за іменами представників адміністрації Джо Байдена видання Politico, у Вашингтоні вважають, що російський президент Володимир Путін може звернутися до хімічної зброї швидше, ніж до ядерної, із застереженнями проти використання якої раніше виступали представники США, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Сполучені Штати обговорюють із союзниками необхідність бути готовими до такого розвитку подій. При цьому видання підкреслює, що американська розвідка не має даних про безпосередню підготовку хімічної атаки з боку Росії.

У випадку, якщо Росія все ж таки зважиться на застосування хімічної зброї, на думку представників США, швидше за все, не йдеться про її відкрите та демонстративне застосування. Можуть бути використані речовини, використання яких для подальшого аналізу важко довести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поширюючи брехню про біологічну зброю, РФ готує підґрунтя для її застосування, – Україна в Радбезі ООН

Автор: 

росія (66193) США (23483) хімічна зброя (351) Вашингтон (81)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+30
я стурбований, що сша стурбовані, тому потрібно терміново надати Україні 1000 ракет з дальністю 5000 км! ну щоб повністю зняти мою стурбованість про їх стурбованість
показати весь коментар
24.11.2022 00:52 Відповісти
+7
а якщо сша так сильно не довіряють зекоманді, то хай ПОЧНУТЬ ВІДПОВІДАТИ за свої слова в будапештському меморандумі і *********** москальські військові аеродроми, з яких злітають щоб обстрілювати Україну!!!
показати весь коментар
24.11.2022 01:24 Відповісти
+6
Это Московия должна быть стурбована, что прилетит в любую точку
аж до Курил.
показати весь коментар
24.11.2022 02:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли рашисти застосували хім зброю Новічок в Британії та вбили людину, а декількох травмували, то ваш Трамп заблокував санкції від конгресу, а свої так і не зробив.
Тому спитайте у Трампа: хім зброя - це добре, чи погано.
показати весь коментар
24.11.2022 00:51 Відповісти
я стурбований, що сша стурбовані, тому потрібно терміново надати Україні 1000 ракет з дальністю 5000 км! ну щоб повністю зняти мою стурбованість про їх стурбованість
показати весь коментар
24.11.2022 00:52 Відповісти
а якщо сша так сильно не довіряють зекоманді, то хай ПОЧНУТЬ ВІДПОВІДАТИ за свої слова в будапештському меморандумі і *********** москальські військові аеродроми, з яких злітають щоб обстрілювати Україну!!!
показати весь коментар
24.11.2022 01:24 Відповісти
хм... цікавий факт: якщо прочитати мій попередній комент НЕ залогінившись на цензорі, то слово "р о з б о м б л я т ь" приховано повністю за зірочками **********...

цікаво, цікаво
показати весь коментар
24.11.2022 06:20 Відповісти
Толерасты, сер. Везде толерасты. Ліцо фуйла нєзиблемо. Навіть на такому, здавалось, проукраїнському ресурсі як Цензор.
показати весь коментар
24.11.2022 07:16 Відповісти
У будапештському меморандумі стоїть: в разі нападу із застосуванням ядерної зброї, а не будь-якого нападу.
показати весь коментар
24.11.2022 10:21 Відповісти
Стурбованісти
показати весь коментар
24.11.2022 01:37 Відповісти
Это Московия должна быть стурбована, что прилетит в любую точку
аж до Курил.
показати весь коментар
24.11.2022 02:00 Відповісти
Останній раз коли Штати турбувалися за хімічну зброю, вони роз...їбали Ірак вщент і місцевого преза повісили
показати весь коментар
24.11.2022 02:03 Відповісти
будем надеятся...
показати весь коментар
24.11.2022 04:40 Відповісти
У кацапії величезна територія і розїбати не так просто.
показати весь коментар
24.11.2022 05:25 Відповісти
Я вас вмоляю, відсотків 80 території рашки вже роз...****** так, наче там світова війна прошла. Там на болотах тільки кілька міст виглядають як цивілізація
показати весь коментар
24.11.2022 05:52 Відповісти
До чого тут це? Там працює ВПК в три зміни, там шахти з ракетами і бункерами управління, а також бункером ***** на Уралі.
показати весь коментар
24.11.2022 06:21 Відповісти
це не США стурбовані, це американські ліваки вкидають футуристичні прогнози про зброю масового ураження, щоб приховати та принизити рівень вже їснуючих уражень - "заболтать проблєму".

хіба їснуючі масові ураження інфраструктури України з відключеннями тепла та електрики не дорівнюють ефекту від застосування ядерної зброї ?

але американським лівакам треба зробити вигляд що "може бути ще гірше, путін застосує хімічну /біологічну /ядерну зброю".

тай так вже застосував "по самий нємогу", давайте літаки та дальні ракети !

ні, треба "заболтать проблєму".

як обама це зробив з Сірією.

до речі чого він не їде до себе у флоридське обійстя, товчеться в Вашингтоні, "кардинальствує по-сірому" ?
показати весь коментар
24.11.2022 06:43 Відповісти
Що ж таке РВА сполуки ...???
показати весь коментар
24.11.2022 07:04 Відповісти
Засуньте себе в жопу вашу обеспокоенность.
показати весь коментар
24.11.2022 09:58 Відповісти
І ЗНОВУ слово, стурбовані...
а ***** може застосувати, бо не чув в свою сторону
на одну ядерну чи хімічну отримаєш 2, які вже є в Україні
показати весь коментар
24.11.2022 10:08 Відповісти
Агенти Кремля чи корисні ідіоти з "Політіко" ************ до перемовин з Путіним, залякують застосуванням ядерної зброї, "брудної бомби", хімічної зброї "Новічок". США та НАТО - друзі України переконують, що цього не допустять, але з незрозумілих причин допускають безкарне знищення інфраструктури України ударами крилатих ракет терористів Кремля... Хіба не зрозуміло, що терориста зупиняє тільки мова сили? Терористів з РФ зупинить тільки наявність в Україні неядерних ракет "Топірець" (Томагавк) - зброї стримування, застосування якої для знищення інфраструктури тилу РФ у відповідь буде невідворотним! Зволікання із наданням Україні зброї стримування стимулює кремлівських терористів продовжувати безкарний терор проти інфраструктури тилу України, продовжувати вбивати українських громадян! США та НАТО! Терористи з РФ глузливо та презирливо сміються з вашої нерішучості і продовжують на ваших очах руйнувати Україну, як заручника терористів!
показати весь коментар
24.11.2022 10:24 Відповісти
 
 