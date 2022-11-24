США стурбовані, що РФ може застосувати хімічну зброю в Україні, - Politico
Росія може використати хімічну зброю, якщо продовжуватиме зазнавати невдач на фронті в Україні.
Як пише з посиланням на шістьох не названих за іменами представників адміністрації Джо Байдена видання Politico, у Вашингтоні вважають, що російський президент Володимир Путін може звернутися до хімічної зброї швидше, ніж до ядерної, із застереженнями проти використання якої раніше виступали представники США, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що Сполучені Штати обговорюють із союзниками необхідність бути готовими до такого розвитку подій. При цьому видання підкреслює, що американська розвідка не має даних про безпосередню підготовку хімічної атаки з боку Росії.
У випадку, якщо Росія все ж таки зважиться на застосування хімічної зброї, на думку представників США, швидше за все, не йдеться про її відкрите та демонстративне застосування. Можуть бути використані речовини, використання яких для подальшого аналізу важко довести.
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Тому спитайте у Трампа: хім зброя - це добре, чи погано.
цікаво, цікаво
аж до Курил.
хіба їснуючі масові ураження інфраструктури України з відключеннями тепла та електрики не дорівнюють ефекту від застосування ядерної зброї ?
але американським лівакам треба зробити вигляд що "може бути ще гірше, путін застосує хімічну /біологічну /ядерну зброю".
тай так вже застосував "по самий нємогу", давайте літаки та дальні ракети !
ні, треба "заболтать проблєму".
як обама це зробив з Сірією.
до речі чого він не їде до себе у флоридське обійстя, товчеться в Вашингтоні, "кардинальствує по-сірому" ?
а ***** може застосувати, бо не чув в свою сторону
на одну ядерну чи хімічну отримаєш 2, які вже є в Україні