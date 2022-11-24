США стурбовані, що РФ може застосувати хімічну зброю в Україні, - Politico

Росія може використати хімічну зброю, якщо продовжуватиме зазнавати невдач на фронті в Україні.

Як пише з посиланням на шістьох не названих за іменами представників адміністрації Джо Байдена видання Politico, у Вашингтоні вважають, що російський президент Володимир Путін може звернутися до хімічної зброї швидше, ніж до ядерної, із застереженнями проти використання якої раніше виступали представники США, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Сполучені Штати обговорюють із союзниками необхідність бути готовими до такого розвитку подій. При цьому видання підкреслює, що американська розвідка не має даних про безпосередню підготовку хімічної атаки з боку Росії.

У випадку, якщо Росія все ж таки зважиться на застосування хімічної зброї, на думку представників США, швидше за все, не йдеться про її відкрите та демонстративне застосування. Можуть бути використані речовини, використання яких для подальшого аналізу важко довести.

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