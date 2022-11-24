УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7198 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
17 964 74

Росія готуватиметься до наступного масованого удару по Україні близько тижня, - розвідка

ракета

Росіяни будуть продовжувати ракетні атаки по Україні. Втім, щоб підготуватися до наступного подібного удару, ворогу знадобиться близько тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника пресслужби ГУР МО Андрія Юсова в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни і змусити до перемовин на умовах агресора. Цього насправді не вийде, ми розуміємо що періодичність (масованих ракетних атак по Україні - ред.) - це приблизно "тиждень +". Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару", - розповів Юсов.

Росіяни будуть продовжувати ракетні атаки по Україні. Втім, щоб підготуватися до наступного подібного удару, ворогу знадобиться близько тижня.

За його словами, значною мірою запаси ракет є у ворога саме із систем С-300.

"Це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст: Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль. це ті міста, куди С-300 добивають. Україна працює над захистом цивільної інфраструктури і мирного населення, але розуміємо, що ворог попри всю свою недолугість є серйозним, озброєним, масовим. Тому, на жаль, ракетний терор ще може тривати", - підсумував Юсов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жахлива тактика Росії не зламає рішучості України та її партнерів, - Блінкен

Автор: 

крилаті ракети (1081) обстріл (29302) розвідка (3886) росія (66193)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
показати весь коментар
24.11.2022 10:55 Відповісти
+17
такі прогнози-ні про шо..Може за тиждень "шановний світ" якось зреагує??Там ще ракет на багато обстрілів достатньо!Такі скаженні руйнування від ракет майже перекреслюють наші досягнення..З цим потрібно щрсь робити..Бо до весни ще дуже далеко, нажаль..
показати весь коментар
24.11.2022 10:56 Відповісти
+14
Ты странный? А 100к дохлых орков - это, по-твоему, мы не стреляем по мокшам? Ппц, люди пережили Голодомор, без света, тепла, ЖРАТВЫ, поддержки Запада. Сейчас почти все есть, а уже через раз встречаются упаднические посты. Ну давай сдадимся, вода то этого не появится, зато к каждому придет вагнер с кувалдой.
показати весь коментар
24.11.2022 11:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто там запаси оркіа рахував? Та це і не новина.
показати весь коментар
24.11.2022 10:47 Відповісти
Тема этой статьи - раиссия готовится к суициду !
показати весь коментар
24.11.2022 14:19 Відповісти
Какому суициду? Украину убивают.в мордоре все ок!
показати весь коментар
24.11.2022 16:07 Відповісти
А якщо раніше вдарять, буданцові вибачаться за чергову брехню?
показати весь коментар
24.11.2022 10:50 Відповісти
ні - не вибачаться і Ви і я це знаємо...
показати весь коментар
24.11.2022 10:53 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2022 10:55 Відповісти
Это послушник сатаниста гундяева ?
показати весь коментар
24.11.2022 12:39 Відповісти
Поки є Зеля, він не пропаде!
показати весь коментар
25.11.2022 07:50 Відповісти
такі прогнози-ні про шо..Може за тиждень "шановний світ" якось зреагує??Там ще ракет на багато обстрілів достатньо!Такі скаженні руйнування від ракет майже перекреслюють наші досягнення..З цим потрібно щрсь робити..Бо до весни ще дуже далеко, нажаль..
показати весь коментар
24.11.2022 10:56 Відповісти
вони виробляють ті ракети в 3-и зміни. Поки є заводи які їх виробляють попри казки про "в них не має технологій". То ці обстріли будуть нескінченними.
показати весь коментар
24.11.2022 11:14 Відповісти
Главное не заводы, а экономика ************* !
показати весь коментар
24.11.2022 12:40 Відповісти
в тюрмі народів економіки економіки не було, але військові заводи БУЛИ! тому треба знищити військові заводи.
показати весь коментар
24.11.2022 23:53 Відповісти
И это влияеть на качество.
показати весь коментар
24.11.2022 15:27 Відповісти
А сфіглі "шановний світ" вам щось винен? Ви чи ваші батьки виміняли безпеку України на газ по пісят коп, ніхто це не буде розгрібать
показати весь коментар
24.11.2022 12:28 Відповісти
нажаль попереду морози до - 10 ...
З.І. До речі в деяких містах Одеської області та й не тільки вже тиждень нема води і світла.
показати весь коментар
24.11.2022 11:03 Відповісти
Навіщо одну і ту саму фразу в статті повторювати три рази?Щоб більше літер було?
показати весь коментар
24.11.2022 11:03 Відповісти
Ты странный? А 100к дохлых орков - это, по-твоему, мы не стреляем по мокшам? Ппц, люди пережили Голодомор, без света, тепла, ЖРАТВЫ, поддержки Запада. Сейчас почти все есть, а уже через раз встречаются упаднические посты. Ну давай сдадимся, вода то этого не появится, зато к каждому придет вагнер с кувалдой.
показати весь коментар
24.11.2022 11:20 Відповісти
Ти прирівняв лайно з параші до українців?! У нас тут і зараз гинуть люди. Я мовчу про наших військових. Там жесть і мясорубка. І я не про здатися. Хіба є в моєму коментарію вище, щось про здатися?! Я про те що відповідь повинна бути семитрична. Але по політичним і стратегічним(бо нас розвели як лохів на ядерну зброю) ми залежні від постачань зброї, щоб ВИЖИТИ. І ми випрашуємо хоч щось... Сране ООН ні нащо не спроможна організація. НАТО себе захистити не може. Сцится при кожному акту агресії зі сторони раши. Я про те що треба вирішити як ми хочемо не просто звільнити територію, а Закінчити війну. Якщо ви по якійсь причині вирішили що звільнення територій це закінить війну. То ні. путін виростив ціле покоління ********...них людей. Які будуть мріяти про реванш. Та впринципі вони завжди були падлючими тваринами.
показати весь коментар
24.11.2022 11:37 Відповісти
Как аы ******* этим ЯО. И Нато вполнее себя защищает.
показати весь коментар
24.11.2022 15:30 Відповісти
а цікаво, як це себе нато захищає, якщо недавно ракета впала на їх територію і вбила людей! і що? НУЛЬ відповіді від нато! хороший такий "захисти"...
показати весь коментар
24.11.2022 23:51 Відповісти
Не допустить полноценной войны, методы не важны.
показати весь коментар
25.11.2022 10:05 Відповісти
ця новина шикарний приклад навязування менше вартості. "По Україні через неділю знову гепнуть". Я хотів би почути що "Україна попередить обстріл, ударом на упередження" чи ще якось. Якщо тебе буде чекати гопнік десь біля підїзду. І кожного разу буде тебе бити і забирати гроші. А поліція прикормлена. То що ти будеш робити?! Або переїдеш(ну це не можливо в рамках країни). Або візьмеш ломаку. Чи купиш пістолета. Щоб захистити себе раз і назавжди.
показати весь коментар
24.11.2022 11:43 Відповісти
Аналогия не совсем правильна.
показати весь коментар
24.11.2022 12:54 Відповісти
И никто не терпит, а "гопники" планомерно уничтожаются на фронте. И ракетные обстрелы не изменят факт, что кацапам 3.14зда. Чтобы вырубить ихние заводы, нам нужны даже не атакамсы, а томагавки т. к. заводы далеко, но томагавки нам не дадут. И да, я полностью согласен, что запад ссытся или решает свои проблемы, но тут надо было думать, когда паприколу голосовали.
показати весь коментар
24.11.2022 12:58 Відповісти
Гопнік то аналогія до всієї московії. А ті що голосували за зе дивлятся марафон де "ще два-три тижня...". А я кажу про ті ракети що нам дали, то тільки під гарантію що ми не будемо їми стриляти по московії. Самі такі ракети ми в принципі теж могли би за пару років зробити. Але знов ж таки я сумніваюсь що нам дозволять. Бо ми залежні від поставок. І щось двіжу в сторону незаложності в озброєні я не бачу. Принаймні від зе очікуівати щось розумне і далекоглядне для всього українського суспільства в цілому, то марне сподівання. Там гроші, корупція. Набити кармани і завалити. Ось головна ідея "слуг" на всіх рівнях.
показати весь коментар
24.11.2022 13:24 Відповісти
Ну дадуть нам завтра Томагавки і що ми з ними будемо робити - наземних пускових для них немає є тільки морскі (есмінці крейсери підводні човни).
показати весь коментар
25.11.2022 01:11 Відповісти
Так и говорю ж - не дадут. Пока что.
показати весь коментар
25.11.2022 01:34 Відповісти
Ну так дадуть років так через 10 - США планує в 2024 якщо я нічого не путаю почати поставки наземних пускових для Томагавків для своєї армії.
показати весь коментар
25.11.2022 01:47 Відповісти
не томогавками єдиними. На би хоч дали ATACMS М48- так 2000- років але хоч на 300 км. Ідеально ATACMS PrSM на 500 км. До москвабаду вистачило би. Але то лишень мої вологі мрії... І ще наша головна проблема що їх пропаганда перекрутила. І більшість мокшан вірять що зними воює не Україна а НАТО. І це наша стратегічна проблема.
показати весь коментар
25.11.2022 10:08 Відповісти
ATACMS PrSM ми також можливо зможемо получити через 10 років - тільки розробка і випробовування мають закінчитися в 2025 році.
показати весь коментар
25.11.2022 11:07 Відповісти
Цю зиму треба передити, далі буде легше
показати весь коментар
24.11.2022 11:08 Відповісти
В 1945 році ситуація була набагато гірша...
Тато розказував,що їли: кочерижку з кукурудзи перемалували,варили і це вся була їжа...
показати весь коментар
24.11.2022 13:54 Відповісти
а за 33-тій тато змовчали
ну і - чо була графа "за окупацію"?
бо там краще було.
вон вчора читав шо дехто з дітей обжирався цукерками.
та шо там, бабка говорила шо ясно шо було краще аніж при "народній владі" так шо не свисти
ясно шо я тіпо можливо не націонал-соціаліст .. ну так, то шо не соціаліст то точно
показати весь коментар
24.11.2022 14:16 Відповісти
Головне щоб наші ZЕлені гниди знову встигли відрапортувати, що все усунуту і вже можна починати.
показати весь коментар
24.11.2022 11:09 Відповісти
Не треба бути розвідкою,щоб це зрозуміти. Перед цим обстріл був 15го у вівторок,тепер в середу.
показати весь коментар
24.11.2022 11:12 Відповісти
Невзоров... логічно сказав..
полонених москалів розміщувати на крит. об.єктах, та транслювати - Зеля, це ж відосік? ну от, давай, якщо у Єрмачка ... дещо не жим-жим. Хоче може навпаки - не у Єрмачка, а у першої Блєді..(я так культурно скриваю нашу Зєлю )
показати весь коментар
24.11.2022 12:03 Відповісти
Нєвзоров - це рашистський ублюдок, який працює на Кремль. І його задача прирівняти Україну до російських терористів. Саме тому махаючи паспортом убитих ним українців - він несе абсолютну дічь
показати весь коментар
24.11.2022 12:32 Відповісти
слухай, таких би "ворогів" мав як там .. Гебельс шолі - був би цілком вдоволений.
ти просто вибаб мені, тупий. Просто послухай Невзорова. може ти або просто віропітек, або слабо розумієш поверхнево - ну так ось - він особливо крутий. Ну ок, там кгб, ок, але нормальніше ніхто не скаже!
ти поняв, нє?
я не "роблю куміра", він скам говорить - не робіть з мене інстанцію, але, ось, доводжу до відома, ... ну давай зрівняй єрмаків-подоляків з ним. давай ... слиш, не звізди
показати весь коментар
24.11.2022 14:11 Відповісти
Невзоров сказал *****.
показати весь коментар
24.11.2022 15:32 Відповісти
а вы то истинную правдочку.
товарищ, я вот могу поспорить шо по интеллекту Невзоров покрепче вас будет. да и даже если мол там кгб-ист - и что с того? опускает попов, пусина, русню в общем - че те не хватает то?
че, он неправ где то? особенно про толстых попов.
показати весь коментар
25.11.2022 08:09 Відповісти
Невзоров за бабло кого хочешь опустит. Он умеет только красиво *******.
показати весь коментар
25.11.2022 10:03 Відповісти
послушай, наразе он говорит против лепрозория. нам хорошо.
он и веруном был - и стал самым крепким атеистом. мужественный, эрудированный.
он учился на попа кстати, ну как Сралин, ну и?
за бабло гришь? так он и говорит шо мерзавец(про себя) и продажный и "не верьте и проверяйте в т.ч. и меня" - так в чем он неправ то?
прямо и желчно опускает путина и попов. мне нравится.
кстати правда говорил шо у него компромат есть, такого ядовитого характера, и потому "меня не убить"(картинка Стэтхэма)
в принципе до сраки, сказали бы шо "вывсеврети". но осадочек.... мог бы еще весной выложить когда эти твари напали на Ермака, ой, то есть помешали хавать шашлыки одному гугнявому заросшему бычку.
показати весь коментар
25.11.2022 10:10 Відповісти
Желательно что бы он не советовал военные преступления, как его идея держать военнопленных на объектах инфоаструктуры.
показати весь коментар
25.11.2022 10:39 Відповісти
А ми готуємось відповідати, чи будемо дозволяти безкарно нас обстрілювати? Де наші ракети, чому вони не ******** лаптєй?
показати весь коментар
24.11.2022 12:17 Відповісти
наші ракети у лаптєй. Мудрий наріт їх віддав русні за газ по пісят коп. Зараз русня нам їх повертає безкоштовно
показати весь коментар
24.11.2022 12:30 Відповісти
В асфальті! Їх туди "боневтік" закатав
показати весь коментар
24.11.2022 12:35 Відповісти
ээээ..... ну да..
а давай я тебе дам триллион евро и ты сделаешь ракету шоп досягла энгельса? неее, не за миллион лет, а за год.
где ракеты - вон у Кичмы спроси. прикольная опечатка
показати весь коментар
25.11.2022 08:06 Відповісти
То може пора лупити по кацапії і не тільки Україні, а й всьому цивілізованому світу! Бо буде біда
показати весь коментар
24.11.2022 12:32 Відповісти
Нісенітниця! Офіційно вчора летіла 91 ракета. 30 - це безпосередньо на Київ.
показати весь коментар
24.11.2022 18:08 Відповісти
угу давай ходи до атеїзму
показати весь коментар
24.11.2022 12:33 Відповісти
Ракетные ангары находятся в Новосибирской области...если по железке подвозят то дня три четыре..потом перегрузка на тягачи часть в Минск часть в Крым и Каспий...
показати весь коментар
24.11.2022 12:48 Відповісти
От якби по складах тих вдарити, або навіть по заводах (вони поруч - єкатеринбург, новосибірськ, пери, удмуртія)! Але нічим - відстань 2500+ км від Українського кордону
Єдина надія - якщо партнери "Томагавк" передадуть...
показати весь коментар
24.11.2022 13:08 Відповісти
Томагавки всі морського базування. Разом з ними треба тоді ще й есмінці передавати і чистити від кацапів Чорне й Середземні моря.
показати весь коментар
24.11.2022 19:34 Відповісти
Всю эту болтовню про ракеты, можно охарактеризовать одним словом - дезинформация.
показати весь коментар
24.11.2022 12:57 Відповісти
надо по десятку военнопленных в клетки и на инфраструктурные объекты. Жрачку давать при отсутствии тревог. Двойная польза будет . Их родственники быстро поймут что делать
показати весь коментар
24.11.2022 14:21 Відповісти
Вони по своїм будуть лупити - доказано Донбасом.
Люди для московії це лайно і по ціні лайна.
показати весь коментар
24.11.2022 15:27 Відповісти
У Харкові світла не було десь 20 годин, весело.
ЩОБ ЦЬОГО НЕ БУЛО ТРЕБА ДЗЕРКАЛЬНІ ВІДПОВІДІ - РАКЕТА НА РАКЕТУ
Але ж Зе актор і не думає робити ракети, хоча специ і обладнання є, бо йому
простіше грати роль президента Головнокомандуючого і як дебіл агресивно
клянчити у Захода зброю і ППО.
показати весь коментар
24.11.2022 15:26 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2022 17:06 Відповісти
Чи роблять у нас висновки стосовно парашкинських ударів?
показати весь коментар
24.11.2022 19:39 Відповісти
..только превентивный удар по болотам мацковии спасет тварей мацковии от Гаагского Трибунала
показати весь коментар
24.11.2022 21:46 Відповісти
районы пуска ракет под контроль,не воспрещается сбивать леталки болот мацковии около Курска и др местах райха фашистии
показати весь коментар
24.11.2022 23:11 Відповісти
ахаха, ты это говно с Италией срав.нил? пох.вально навалил.
показати весь коментар
25.11.2022 08:12 Відповісти
а коли ракетні удари по москві?
показати весь коментар
24.11.2022 23:46 Відповісти
Бешенная гебешная тварь печёт ракеты как пирожки.
показати весь коментар
25.11.2022 04:16 Відповісти
Без аналогичных ударов с нашей стороны они и дальше будут наглеть. Чтобы неповадно было. Западу уже давно пора передавать нам дальние ракеты и разрешить стрелять по мордору.
показати весь коментар
25.11.2022 05:17 Відповісти
А мі до чогось готуватемось ? чи на ближайщі рокі ні ?
показати весь коментар
25.11.2022 07:45 Відповісти
План расии ясен. Это точечные удары по инфраструктуре Украины и превратить в Авганистан.. И страна прекратит существование. План разработан лично путиным..
показати весь коментар
25.11.2022 07:48 Відповісти
 
 