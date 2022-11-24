Росія готуватиметься до наступного масованого удару по Україні близько тижня, - розвідка

Росіяни будуть продовжувати ракетні атаки по Україні. Втім, щоб підготуватися до наступного подібного удару, ворогу знадобиться близько тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника пресслужби ГУР МО Андрія Юсова в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни і змусити до перемовин на умовах агресора. Цього насправді не вийде, ми розуміємо що періодичність (масованих ракетних атак по Україні - ред.) - це приблизно "тиждень +". Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару", - розповів Юсов.

Росіяни будуть продовжувати ракетні атаки по Україні. Втім, щоб підготуватися до наступного подібного удару, ворогу знадобиться близько тижня.

За його словами, значною мірою запаси ракет є у ворога саме із систем С-300.

"Це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст: Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль. це ті міста, куди С-300 добивають. Україна працює над захистом цивільної інфраструктури і мирного населення, але розуміємо, що ворог попри всю свою недолугість є серйозним, озброєним, масовим. Тому, на жаль, ракетний терор ще може тривати", - підсумував Юсов.

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