Росія готуватиметься до наступного масованого удару по Україні близько тижня, - розвідка
Росіяни будуть продовжувати ракетні атаки по Україні. Втім, щоб підготуватися до наступного подібного удару, ворогу знадобиться близько тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника пресслужби ГУР МО Андрія Юсова в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни і змусити до перемовин на умовах агресора. Цього насправді не вийде, ми розуміємо що періодичність (масованих ракетних атак по Україні - ред.) - це приблизно "тиждень +". Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару", - розповів Юсов.
Росіяни будуть продовжувати ракетні атаки по Україні. Втім, щоб підготуватися до наступного подібного удару, ворогу знадобиться близько тижня.
За його словами, значною мірою запаси ракет є у ворога саме із систем С-300.
"Це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст: Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль. це ті міста, куди С-300 добивають. Україна працює над захистом цивільної інфраструктури і мирного населення, але розуміємо, що ворог попри всю свою недолугість є серйозним, озброєним, масовим. Тому, на жаль, ракетний терор ще може тривати", - підсумував Юсов.
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З.І. До речі в деяких містах Одеської області та й не тільки вже тиждень нема води і світла.
Тато розказував,що їли: кочерижку з кукурудзи перемалували,варили і це вся була їжа...
ну і - чо була графа "за окупацію"?
бо там краще було.
вон вчора читав шо дехто з дітей обжирався цукерками.
та шо там, бабка говорила шо ясно шо було краще аніж при "народній владі" так шо не свисти
ясно шо я тіпо можливо не націонал-соціаліст .. ну так, то шо не соціаліст то точно
полонених москалів розміщувати на крит. об.єктах, та транслювати - Зеля, це ж відосік? ну от, давай, якщо у Єрмачка ... дещо не жим-жим. Хоче може навпаки - не у Єрмачка, а у першої Блєді..(я так культурно скриваю нашу Зєлю )
ти просто вибаб мені, тупий. Просто послухай Невзорова. може ти або просто віропітек, або слабо розумієш поверхнево - ну так ось - він особливо крутий. Ну ок, там кгб, ок, але нормальніше ніхто не скаже!
ти поняв, нє?
я не "роблю куміра", він скам говорить - не робіть з мене інстанцію, але, ось, доводжу до відома, ... ну давай зрівняй єрмаків-подоляків з ним. давай ... слиш, не звізди
товарищ, я вот могу поспорить шо по интеллекту Невзоров покрепче вас будет. да и даже если мол там кгб-ист - и что с того? опускает попов, пусина, русню в общем - че те не хватает то?
че, он неправ где то? особенно про толстых попов.
он и веруном был - и стал самым крепким атеистом. мужественный, эрудированный.
он учился на попа кстати, ну как Сралин, ну и?
за бабло гришь? так он и говорит шо мерзавец(про себя) и продажный и "не верьте и проверяйте в т.ч. и меня" - так в чем он неправ то?
прямо и желчно опускает путина и попов. мне нравится.
кстати правда говорил шо у него компромат есть, такого ядовитого характера, и потому "меня не убить"(картинка Стэтхэма)
в принципе до сраки, сказали бы шо "вывсеврети". но осадочек.... мог бы еще весной выложить когда эти твари напали на Ермака, ой, то есть помешали хавать шашлыки одному гугнявому заросшему бычку.
а давай я тебе дам триллион евро и ты сделаешь ракету шоп досягла энгельса? неее, не за миллион лет, а за год.
где ракеты - вон у Кичмы спроси. прикольная опечатка
Єдина надія - якщо партнери "Томагавк" передадуть...
Люди для московії це лайно і по ціні лайна.
ЩОБ ЦЬОГО НЕ БУЛО ТРЕБА ДЗЕРКАЛЬНІ ВІДПОВІДІ - РАКЕТА НА РАКЕТУ
Але ж Зе актор і не думає робити ракети, хоча специ і обладнання є, бо йому
простіше грати роль президента Головнокомандуючого і як дебіл агресивно
клянчити у Захода зброю і ППО.