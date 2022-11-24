Нардепа Волинця оголошено у розшук, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук народного депутата Верховної Ради IX скликання, лідера Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал НАБУ.

"НАБУ розшукує народного депутата України IX скликання, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили йому про підозру 17 листопада.

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