Нардеп Волынец объявлен в розыск, - НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск народного депутата Верховной Рады IX созыва, лидера Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал НАБУ.
"НАБУ разыскивает народного депутата Украины IX созыва, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в целом на почти 1,79 млн грн", - говорится в сообщении.
Напомним, НАБУ и САП сообщили ему о подозрении 17 ноября.
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+29 Серж Пир
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+16 irenka ko
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сьогодня зелені, знищують останнього корупціонера
Ура, перемога
і пох..й на те що людина виклала на обзор всього світу список з 38 ми порушеннями конституції та законів України особисто зеленським, та ще 21 друге порушення
і простий приклад у Юзикового брата в кар,єрі в мить, з початку великого будівництва з,явилося 5 чи 7 додаткових дробілок...
кар,єр розширився в природоохоронну лінію, ні доків ні дозволів нема і бути не може в принципі бо це протизаконно.
але то ж свої.....
це поки що зелений "безпрєдєл"
і завдяки 73% ...банутих людей, скоро буде зелений терор,
ну, приблизно як в параші, **********...
грати патріота і пускати сльозу і в той же час не бачити масової крадіжки гуманітарки,
це цинізм, неповага до суспільства
і це ще не все. апетит з,являється під час їжі.....
но с кого-то нужно начать
И самое главное. Желаю Зе всех пересадить и самому сесть
это будет достойный вклад.
Правда ваших ботів там поменшало після прикриття відомої ботоферми кілька місяців тому, але їх і досі тисячі. Проте і нормальні люди Юлю читають.
а шо там у зенекумів-зесиріт, зегетьманцевих-зетрухіних-зеаллахвердієвих?
Бизнес.. ничего личного...😛😆
Сейчас этот телеканал назвали "Мы Украина"...уже кстати в эфире...это десятый телеканал который купил Зе...скоро буде 20...и Зеля обгонил в этом деле знаменитого Руперта Мердока.. телемагната...типа Фокс Ньюс..и прочего дерьма...😛
Але поряд повинен бути в розшуку Баканов Коломойський та Зеленський.
За крадіжки з Привату.
Щось не бачу.
Для зеленої погані це взагалі не гроші. Коломоша роздерибанив Приватбанк на 50 млрд. і де провадження, де слідство? Живе собі, продовжує розкрадати країну і при цьому ніхто його не трогає.
Таке враження що чим більше крадеш - тим менше проблем з так званою правоохоронною системою.
Вороги ворожої людям системи мені не вороги.
Порада НАБУ: сходіть до зали засідань ВР, може цей "корупціонер" там переховується?