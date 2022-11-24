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Нардеп Волынец объявлен в розыск, - НАБУ

волинець

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск народного депутата Верховной Рады IX созыва, лидера Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал НАБУ. 

"НАБУ разыскивает народного депутата Украины IX созыва, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в целом на почти 1,79 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили ему о подозрении 17 ноября.

Читайте: "Забыл" задекларировать 1,7 млн ​​грн: САП сообщила о подозрении действующему нардепу

Автор: 

НАБУ (4233) Волынец Михаил (158)


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Топ комментарии
+29
Ахаа. Вот это поворот. Тут велике крадивцтво в полном разгаре, а этот какие-то декларации на 50 штук баксов неправильно заполнил Проклятый расхититель социалистической собственности.
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24.11.2022 12:06 Ответить
+23
тиждень тому, моня сказав що в Україні корупції НЕМА!!!!!!!!
сьогодня зелені, знищують останнього корупціонера
Ура, перемога
і пох..й на те що людина виклала на обзор всього світу список з 38 ми порушеннями конституції та законів України особисто зеленським, та ще 21 друге порушення
і простий приклад у Юзикового брата в кар,єрі в мить, з початку великого будівництва з,явилося 5 чи 7 додаткових дробілок...
кар,єр розширився в природоохоронну лінію, ні доків ні дозволів нема і бути не може в принципі бо це протизаконно.
але то ж свої.....
це поки що зелений "безпрєдєл"
і завдяки 73% ...банутих людей, скоро буде зелений терор,
ну, приблизно як в параші, **********...
грати патріота і пускати сльозу і в той же час не бачити масової крадіжки гуманітарки,
це цинізм, неповага до суспільства
і це ще не все. апетит з,являється під час їжі.....
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24.11.2022 12:27 Ответить
+16
Вана працює.
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24.11.2022 12:38 Ответить
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Ахаа. Вот это поворот. Тут велике крадивцтво в полном разгаре, а этот какие-то декларации на 50 штук баксов неправильно заполнил Проклятый расхититель социалистической собственности.
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24.11.2022 12:06 Ответить
тиждень тому, моня сказав що в Україні корупції НЕМА!!!!!!!!
сьогодня зелені, знищують останнього корупціонера
Ура, перемога
і пох..й на те що людина виклала на обзор всього світу список з 38 ми порушеннями конституції та законів України особисто зеленським, та ще 21 друге порушення
і простий приклад у Юзикового брата в кар,єрі в мить, з початку великого будівництва з,явилося 5 чи 7 додаткових дробілок...
кар,єр розширився в природоохоронну лінію, ні доків ні дозволів нема і бути не може в принципі бо це протизаконно.
але то ж свої.....
це поки що зелений "безпрєдєл"
і завдяки 73% ...банутих людей, скоро буде зелений терор,
ну, приблизно як в параші, **********...
грати патріота і пускати сльозу і в той же час не бачити масової крадіжки гуманітарки,
це цинізм, неповага до суспільства
і це ще не все. апетит з,являється під час їжі.....
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24.11.2022 12:27 Ответить
"...це цинізм, неповага до суспільства..." - це хуцпа. У івриті поняття "хуцпа" забарвлене негативно. Євреям заборонено будь-яким чином вводити в оману єврея, і це вважається тяжким гріхом. Але ж Зеленський ні в Ізраїлі.
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24.11.2022 19:23 Ответить
Всё выглядит так что они с ОПой договорились. Имитируют бурную деятельность, не трогая реальных воров. Пользы от такой деятельности НАБУ никакой, если это так. Они должны ловить в первую очередь тех, кто крадет по крупному, а не заниматься крюткочворством.
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24.11.2022 12:30 Ответить
Він просто довго і багато говорив про багатомільйонні махінаціії в своїй галузі. От думай тепер, чи це його дискредитують, чи він і сам красава. А сума да, сурйозна - можна в Монакє (де у нас цілий батальйон) за дві ночі готель оплатити.
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24.11.2022 18:53 Ответить
Этот страдалец за шахтеров всегда был мутный. А страдал -то долго-предолго. Профсоюзы шахтерские- золотое дно : санатории-профилактории и т.д.
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24.11.2022 19:14 Ответить
мабудь пані "не в темі", в них (НПГУ) не було санаторіїв, тільки офіс у Києві
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25.11.2022 01:01 Ответить
батьківщина на чолі з юлкою рулить!одні ворюги які прикриваються патріотизмом!
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24.11.2022 12:07 Ответить
Цікаво,а хто не ворюги?
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24.11.2022 12:09 Ответить
Все
но с кого-то нужно начать
И самое главное. Желаю Зе всех пересадить и самому сесть
это будет достойный вклад.
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24.11.2022 12:41 Ответить
Таки да! В результате выйдут на зе-бобу, только вот куда девать бабушку беню?.. Американцам отдать, что-ли?..
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24.11.2022 13:15 Ответить
Юля! Юля! Юля!
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24.11.2022 13:50 Ответить
Jebnutyj?
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24.11.2022 14:11 Ответить
Saug mich.
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24.11.2022 14:45 Ответить
Всі - це значить і ти. Почни з себе.
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24.11.2022 14:47 Ответить
нардепы - воры в законе.
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24.11.2022 12:15 Ответить
Це такий самий як Богуслаєв. 30 років паразитував на совкових профспілках, експлуатував смачненьку нерухомість в центрах великих міст, ще й отримував нямочку з бюджету. А ти корись державі і плати податки скільки велять.
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24.11.2022 12:18 Ответить
НПГУ не має відношення до "совкових профспілок"
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25.11.2022 01:03 Ответить
невловимий Джо, однако...
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24.11.2022 12:21 Ответить
А шо каже Юлічка? До речі,де вона,в яку щілину забилася?
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24.11.2022 12:21 Ответить
Вана працює.
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24.11.2022 12:38 Ответить
Юля - тігрЮля!
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24.11.2022 14:53 Ответить
Якщо etc. когось не бачать, значить того не існує?! https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko
Правда ваших ботів там поменшало після прикриття відомої ботоферми кілька місяців тому, але їх і досі тисячі. Проте і нормальні люди Юлю читають.
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24.11.2022 15:41 Ответить
ви серйозно, зебіли-zuпермени?..
а шо там у зенекумів-зесиріт, зегетьманцевих-зетрухіних-зеаллахвердієвих?
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24.11.2022 12:24 Ответить
Ринат Ахметов продал свой телеканал Украина ЗеКодломойским за 1 доллар, теперь Ахметов уже не Олигарх...
Бизнес.. ничего личного...😛😆
Сейчас этот телеканал назвали "Мы Украина"...уже кстати в эфире...это десятый телеканал который купил Зе...скоро буде 20...и Зеля обгонил в этом деле знаменитого Руперта Мердока.. телемагната...типа Фокс Ньюс..и прочего дерьма...😛
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24.11.2022 12:44 Ответить
Pisjunisty oni takie
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24.11.2022 14:13 Ответить
Нещодавно був у Ганапольського на Прямому... А де він зараз може бути? Невже не на засіданнях Верховної Ради?
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24.11.2022 12:54 Ответить
Юля знає кого брати в партію. демагоги і *борцуни за прастой народ*
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24.11.2022 12:57 Ответить
Зеля таке бабло зарабатывает каждые 2 минуты.. только в долярах...😆😛
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24.11.2022 12:58 Ответить
В нашій країні такі гроші можна тільки красти, а не заробляти.
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24.11.2022 13:37 Ответить
Можливо й крав.
Але поряд повинен бути в розшуку Баканов Коломойський та Зеленський.
За крадіжки з Привату.
Щось не бачу.
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24.11.2022 13:17 Ответить
В России Слепаков пел песню. В стране объявлена вроде охота на таких как я - но я пока на свободе и все мои друзья. Вот это один в один про наше НАБУ и Ермака.
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24.11.2022 13:31 Ответить
1,79 млн грн.????
Для зеленої погані це взагалі не гроші. Коломоша роздерибанив Приватбанк на 50 млрд. і де провадження, де слідство? Живе собі, продовжує розкрадати країну і при цьому ніхто його не трогає.
Таке враження що чим більше крадеш - тим менше проблем з так званою правоохоронною системою.
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24.11.2022 13:35 Ответить
"Друзям - усе, ворогам - закон".
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24.11.2022 13:58 Ответить
"Друзям - усе, ВОРОГАМ - закон".

Вороги ворожої людям системи мені не вороги.
Порада НАБУ: сходіть до зали засідань ВР, може цей "корупціонер" там переховується?
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24.11.2022 14:48 Ответить
А він, що втік, що його у розшук об'явили?
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24.11.2022 14:11 Ответить
Коли в росшук оявлять зеленского і всю цю погань,чи вони дочекаются коли з них і їхніх сімей будут ремені нарізати,нікуди ви поганці не дінітесь!
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24.11.2022 15:44 Ответить
Він в лікарні і заявив що нічого про це не чув
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25.11.2022 09:08 Ответить
Зеленi мародери знайшли 6оловного крадiя, через якого ми не можемо рухатись у свiтле майбутне😂. А що там зi Старухом та Златою, якi в Запорiжжi всю гуманiтарку розiкрали? А Трухiн де? I може хтось пояснить як це Каломойшi повернуть грошi за вилучену у власнiсть держави Укрнафту якщо вона i так була у держвласностi? А це чмо було просто акцiонером i лише нею користувалося за мовчазноi згоди майже всiх президентiв.
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25.11.2022 12:56 Ответить
Ганьба
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28.11.2022 21:38 Ответить
 
 