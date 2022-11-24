Нардеп Волынец объявлен в розыск, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск народного депутата Верховной Рады IX созыва, лидера Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал НАБУ.

"НАБУ разыскивает народного депутата Украины IX созыва, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в целом на почти 1,79 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили ему о подозрении 17 ноября.

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