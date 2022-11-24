Енергосистема України поступово відновлюється після сьомої масованої хвилі російських ракетних ударів, - Укренерго

Насамперед живляться об’єкти критичної інфраструктури у всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Ціллю вчорашньої атаки були переважно об’єкти генерації, що спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові. Енергосистема Україні й Молдови наразі об’єднана і працює синхронно з європейською континентальною мережею", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що наразі реалізується відповідний протокол щодо повернення блоків електростанцій у роботу та разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів. Насамперед живляться об'єкти критичної інфраструктури у всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо.

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"Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго не припиняють аварійно-відновлювальні роботи з моменту завершення атаки. При цьому через специфіку атаки, що викликала зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні продовжується довше, ніж після попередніх атак", - зазначили у компанії.

Поступово повертаються у роботу: спочатку гідро- та теплоелектростанції, пізніше - атомна генерація. Проте дефіцит в енергосистемі все одно залишатиметься. Для того, щоб тримати її стабільну роботу за таких умов, "Укренерго" продовжує застосовувати графіки обмежень споживання.

"Ми закликаємо споживачів, яким вже повернули енергоживлення, не нехтувати заходами економії електроенергії. Ми працюємо. Світло повертаємо. Ми впораємося", - резюмували у НЕК.

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