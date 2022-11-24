УКР
Уряд Хорватії погодив навчання українських військових, - Резніков

резніков

Уряд Хорватії схвалив навчання українських військових на своїй території, попри позицію президента країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твіттер міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Уряд Хорватії ухвалив рішення про навчання українських військових у Хорватії. Україна працює з хорватським урядом, щоб отримати "зелене світло" на участь Хорватії в місії ЄС. Сучасна, добре навчена армія з могутніми партнерами точно переможе зграю російських убивць, мародерів та ґвалтівників", - ідеться у повідомленні.

Раніше президент Хорватії Зоран Міланович відмовився дати попередню згоду на участь військовослужбовців хорватських збройних сил у місії ЄС, яка організує підготовку та навчання українських військовослужбовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ, - ЗМІ

Серби будуть просто у захваті від того, що пізніше (за потреби) українці можуть повернути хорватам цей "борг" військовою допомогою.
24.11.2022 23:18 Відповісти
Отже, Зоран іде за російським кораблем
24.11.2022 23:26 Відповісти
очолює партію, де залишилися всі комуняки (СДП), любить Тіто - радянська консерва
25.11.2022 01:50 Відповісти
 
 