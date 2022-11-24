Обстріл Херсону: кількість загиблих зросла до семи, 21 людина поранена

Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу житлового району Херсона зросла до 7, ще 21 людина отримала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день – це чергова страшна сторінка в історії нашого міста-героя. Тільки за вечір – 21 поранений та 7 загиблих. Вічна пам’ять загиблим від рук російських загарбників. Щирі співчуття рідним", - розповів він.

Нагадаємо, у четвер ввечері російські загарбники обстріляли Херсон з артилерії та РСЗО. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. За інформацією Янушевича, станом на 20:15 було відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу – 4 загиблих і 6 поранених.