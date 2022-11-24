УКР
Обстріл Херсону: кількість загиблих зросла до семи, 21 людина поранена

херсон

Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу житлового району Херсона зросла до 7, ще 21 людина отримала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день – це чергова страшна сторінка в історії нашого міста-героя. Тільки за вечір – 21 поранений та 7 загиблих. Вічна пам’ять загиблим від рук російських загарбників. Щирі співчуття рідним", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це помста тих, хто програв: Зеленський про щоденні обстріли Херсону та області. ВIДЕО

Нагадаємо, у четвер ввечері російські загарбники обстріляли Херсон з артилерії та РСЗО. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. За інформацією Янушевича, станом на 20:15 було відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу – 4 загиблих і 6 поранених.

Мої кажуть, що обстріли Херсона , на жаль, щодня……

вонючки кацапськи😡
24.11.2022 23:58
25.11.2022 00:00
Я один не бачу ваших комментарії, чи то такий перфоманс?
25.11.2022 00:37
Контрартилеріську роботу сподіваюсь Україна наростить.
Хоча доки рашистів не відігнати від міста на 50 км обстріли артою не зупинити.
25.11.2022 00:34
Поясніть мені, люди добрі, чому світ забороняє нам вкусити на відповідь російського звірства?
25.11.2022 00:36
Ну вкусить, хто ж забороняє? Я ось збираю стартап відкрити - "вбий москаля" - займаюсь пошуком контрагентів на території параші які за нну суму готові вбити сусіда-хероя, уявіть скільки там гоолодних наркоманів...
25.11.2022 00:40
Потому что бесполезно это. Там уже под сотню тысяч подтвержденных полегло, и это не останавливает рашкованов, а ты хочешь чтобы покусания остановили ?

Тебя сильно останавливают прилеты в гражданские дома ?
Тогда почему они ИХ должны остановить ?

К сожалению бой превратился в бойню, и покусываниями ни одной ни другой стороны, его уже не остановить. Это будет до нокаута. Или до какого-нибудь чуда наподобие апоплексического удара табакеркой, благо рюзкие часто играют в эти игры.
25.11.2022 01:08
 
 