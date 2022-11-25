Меркель каже, що під кінець свого терміну не мала впливу на Путіна
Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну не змогла провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і вплинути на нього, оскільки вже мала незабаром залишати свою посаду.
Це вона сказала в інтерв'ю журналу Der Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За словами Меркель, влітку 2021 року, після переговорів президента США Джо Байдена та Путіна, вона хотіла "встановити незалежний європейський формат дискусії" щодо України з керівником Кремля спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном у Раді ЄС.
Однак, цю ініціативу підтримали не всі політики.
"Проте у мене більше не було важелів, щоб наполягати, бо, зрештою, всі знали: вона йде восени", - сказала екс-канцлерка.
Згадуючи свій прощальний візит до Москви у серпні 2021-го, Меркель зізналася, що мала "дуже ясне відчуття", що її вже не сприймають, як впливового політика.
"З точки зору впливу в політиці, з вами покінчено". Для Путіна важлива тільки влада. У цей останній візит він також привів із собою Лаврова, а то ми часто зустрічалися наодинці", - каже Меркель.
Нагадаємо, Ангела Меркель покинула пост федерального канцлера 8 грудня 2021 року, менше як за три місяці до російського вторгнення в Україну.
меркель.
але справедливо i те, що вона цю залежнiсть серйозно поглибила та збiльшила.
Уявіть собі якби зараз була б при владі Меркель -вона ще більше шкодила б Україні і тоді взагалі були б якісь поставки зброї для України? Ні вона зробила б все щоб війна в Україні була заморожена тобто як ЛНР-ДНР.
І нехай Меркель не бреше що не мала впливу на ПУТЛЕРА коли вона мала тісні дружні зв'язки з ним
Вбила у Німеччині атомну енергетику на догоду *****.
Бундесвер довела до стану коми.
Примушувала Україну до перемовин.
якось так. та і хто міг подумати крім Єрмака шо нападуть?
Всі ці невинні дітки на совісті і бездітної штазістки. Треба під паркан її житла приносити дитячі іграшки червоного кольору.
Например, лет 15 назад она и ее папочка Шредер могли принять в ЕС какой-то микроскопический закончик, якобы по стандартам производства, маленький, но который вынудил закрыться вполне рабочему и легко подающемся модернизации заводу в Латвии, например. Чтобы несколько сотен или тысяч человек остались без работы и страда экономика бывшей совковкой республики. И таких ситуаций были сотни. Полностью искусственное ограничение с целью нанести странам Балтии максимальный ущерб, Польше посложнее было сделать, но были и такие действия. Чтобы там народ жил как можно хуже, как можно меньше зарабатывал, а у себя крутить пропаганду, как все хорошо на россии.
Если все эти поступки расценить как нанесение ущерба за взятку, то здесь триллионы евро денежных компенсаций возникают. Справедливых, подлежащих исполнению. Вот сколько вреда нанесла эта тварына. Ну, у нас в свою очередь была не Меркель, а олигархи. По той же схеме, только брали больше денег и чаще кидали. ***** и все ФСБ их подкупало, те разваливали государственные предприятия, ну и все ущерб стране нанесен, рабочих мест нету, а ведь были сотни возможностей зарабатывать олигархам даже больше денег, выйдя на международный рынок. И поэтому использовался компромат и другие виды шантажа, все как с немецкими политиками.
или как там скулят веропитеки?
важко: він продавлює свою позицію,його не цікавить думка партнера.Це ми бачимо
на власні очі зараз....нажаль....
Але вона могла попередити про це....