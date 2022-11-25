Меркель каже, що під кінець свого терміну не мала впливу на Путіна

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну не змогла провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і вплинути на нього, оскільки вже мала незабаром залишати свою посаду.

Це вона сказала в інтерв'ю журналу Der Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами Меркель, влітку 2021 року, після переговорів президента США Джо Байдена та Путіна, вона хотіла "встановити незалежний європейський формат дискусії" щодо України з керівником Кремля спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном у Раді ЄС.

Однак, цю ініціативу підтримали не всі політики.

"Проте у мене більше не було важелів, щоб наполягати, бо, зрештою, всі знали: вона йде восени", - сказала екс-канцлерка.

Згадуючи свій прощальний візит до Москви у серпні 2021-го, Меркель зізналася, що мала "дуже ясне відчуття", що її вже не сприймають, як впливового політика.

"З точки зору впливу в політиці, з вами покінчено". Для Путіна важлива тільки влада. У цей останній візит він також привів із собою Лаврова, а то ми часто зустрічалися наодинці", - каже Меркель.

Нагадаємо, Ангела Меркель покинула пост федерального канцлера 8 грудня 2021 року, менше як за три місяці до російського вторгнення в Україну.

