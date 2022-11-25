УКР
Новини
Меркель каже, що під кінець свого терміну не мала впливу на Путіна

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну не змогла провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і вплинути на нього, оскільки вже мала незабаром залишати свою посаду.

Це вона сказала в інтерв'ю журналу Der Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами Меркель, влітку 2021 року, після переговорів президента США Джо Байдена та Путіна, вона хотіла "встановити незалежний європейський формат дискусії" щодо України з керівником Кремля спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном у Раді ЄС.

Однак, цю ініціативу підтримали не всі політики.

"Проте у мене більше не було важелів, щоб наполягати, бо, зрештою, всі знали: вона йде восени", - сказала екс-канцлерка.

Згадуючи свій прощальний візит до Москви у серпні 2021-го, Меркель зізналася, що мала "дуже ясне відчуття", що її вже не сприймають, як впливового політика.

"З точки зору впливу в політиці, з вами покінчено". Для Путіна важлива тільки влада. У цей останній візит він також привів із собою Лаврова, а то ми часто зустрічалися наодинці", - каже Меркель.

Нагадаємо, Ангела Меркель покинула пост федерального канцлера 8 грудня 2021 року, менше як за три місяці до російського вторгнення в Україну.

Німеччина (7738) Меркель Ангела (1140) путін володимир (24838) росія (67900)
Топ коментарі
+23
Ветерани комсомолу завжди знайдуть про що поговорити...

показати весь коментар
25.11.2022 08:55 Відповісти
+22
Звичайно,стара шлюха не мала впливу на північні потоки,коли підсадила європу на расейській газ,і на постанову 2008 року ,коли заборонила надавати Україні статус члена кандидата в нато,не мала впливу,коли ще рік тому казала,що "мир в Європі неможливий без расії",не впливала проститутка коли передавала в 2020 роках електроніку і комплектуючі до расійської зброї,не мала впливу,коли забороняла передавати Україні будь яку зброю.що б ти подохла паскуда на свій день народження разом з своїми **********
показати весь коментар
25.11.2022 08:58 Відповісти
+21
Та ти взагалі на нього впливу не мала, стара швабра.
показати весь коментар
25.11.2022 08:52 Відповісти
Та ти взагалі на нього впливу не мала, стара швабра.
показати весь коментар
25.11.2022 08:52 Відповісти
вона мала дуже великий вплив всередині Німеччини та ЄС. і послідовно проштовхувала плани *****. цю суку ще будуть судити, якщо вона не подохне.
показати весь коментар
25.11.2022 09:08 Відповісти
Дуже й дуже дивно, що ця шмаркля про необхідність мирних переговорів не смерділа...
показати весь коментар
25.11.2022 09:42 Відповісти
штази
показати весь коментар
25.11.2022 08:52 Відповісти
Зате добре смоктала з путінської труби !!!
показати весь коментар
25.11.2022 08:53 Відповісти
Ветерани комсомолу завжди знайдуть про що поговорити...

показати весь коментар
25.11.2022 08:55 Відповісти
то ше той путін, застєнчивий і головне - вміло шпрехающий на її мові. правда мафіозі, але міг піддати газу такшо Меркель аж могла би і дєдушкою стати
показати весь коментар
25.11.2022 09:17 Відповісти
Хочу до ваших слів додати таке:який вплив може мати стара затаскана хвойда фрау штазі на ***** ботоксного з буєм на півшостої?
показати весь коментар
25.11.2022 09:42 Відповісти
А північні потоки це не був важіль?
показати весь коментар
25.11.2022 08:55 Відповісти
ця с#чка зробили все, щоб "вскормити" на своїй швабській цицьці цього монстра. А потім - упс, монстр вирвався з клітки - *************!
показати весь коментар
25.11.2022 08:56 Відповісти
Навіщо нам спогади Фрау. Дякувати їй немає за що то і писати про неї не актуально.
показати весь коментар
25.11.2022 08:58 Відповісти
А пошла нах, старая гебешная пиддараска !
показати весь коментар
25.11.2022 08:58 Відповісти
Звичайно,стара шлюха не мала впливу на північні потоки,коли підсадила європу на расейській газ,і на постанову 2008 року ,коли заборонила надавати Україні статус члена кандидата в нато,не мала впливу,коли ще рік тому казала,що "мир в Європі неможливий без расії",не впливала проститутка коли передавала в 2020 роках електроніку і комплектуючі до расійської зброї,не мала впливу,коли забороняла передавати Україні будь яку зброю.що б ти подохла паскуда на свій день народження разом з своїми **********
показати весь коментар
25.11.2022 08:58 Відповісти
потрiбно бути справедливим, Нiмеччина присмокталась до кацапо-ординськоi труби задовго до

меркель.

але справедливо i те, що вона цю залежнiсть серйозно поглибила та збiльшила.
показати весь коментар
25.11.2022 09:12 Відповісти
Навіщо ці балачки старої німецької карги? Це була не канцлер,а ганьба.
показати весь коментар
25.11.2022 08:59 Відповісти
намагається реабілітуватися, бо тут у неї вже хвіст горить, судячи з преси. Так і до трибуналу недовго, відразу після путлєра. Відсутність "чуйки" їй не закинеш.
показати весь коментар
25.11.2022 09:05 Відповісти
**** гэдээровская сдала Украину и бундесвер.
показати весь коментар
25.11.2022 09:03 Відповісти
Вибачаюсь за грубість, але вона для путла накінець її терміну стала як використаний кондом
показати весь коментар
25.11.2022 09:03 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2022 09:03 Відповісти
в этом ракурсе точно как бабули из репортажа - первые работницы улиц красных фонарей в Амстердаме
показати весь коментар
26.11.2022 12:32 Відповісти
Будеш в одному котлі з (уйлом палати, (уйлиха фашистська!
показати весь коментар
25.11.2022 09:04 Відповісти
маячня. ніяких "котлів" не існує, ну, хіба що вермахт робив для революціонно-бикової армії більшовиків
показати весь коментар
25.11.2022 09:19 Відповісти
Головне, що пуйло мало на неї вплив, при чому ще з часів її комсомольської юності в НДР. Кончена штазівська ****.
показати весь коментар
25.11.2022 09:05 Відповісти
Меркель хотіла сидіти при владі тихенько і тихо з влади піти тому нічого і не робила для неї основне це ПІВНІЧНИЙ ПОТІК.
Уявіть собі якби зараз була б при владі Меркель -вона ще більше шкодила б Україні і тоді взагалі були б якісь поставки зброї для України? Ні вона зробила б все щоб війна в Україні була заморожена тобто як ЛНР-ДНР.
І нехай Меркель не бреше що не мала впливу на ПУТЛЕРА коли вона мала тісні дружні зв'язки з ним
показати весь коментар
25.11.2022 09:06 Відповісти
Та навіть навпаки. Це ***** їй указував, що треба призначити Мєртвєчука представляти Україну в Мінську. А вона аж бігом виконувала
показати весь коментар
25.11.2022 09:06 Відповісти
Здається вона ЗНАЛА,що буде робити путін і треба буде йому протистояти.А от тут і виникає питання: " А як сталося,що путін мав такий вплив на меркель?Може через свого давнього знайомого Маркуса Вольфа?"
показати весь коментар
25.11.2022 09:07 Відповісти
в гааге разберутся.
показати весь коментар
25.11.2022 09:07 Відповісти
Так званий незалежний європейський формат дискусії швидше за все передбачав здачу України на поталу путіну і заохочення геноциду українців. Її треба буде посадити після війни
показати весь коментар
25.11.2022 09:07 Відповісти
Зате у 2014-2020 мала і робила бізнес з Газпромом.
Вбила у Німеччині атомну енергетику на догоду *****.
Бундесвер довела до стану коми.
Примушувала Україну до перемовин.
показати весь коментар
25.11.2022 09:09 Відповісти
я теж ненавиджу Сталіна, але подивись на "дачу" Меркель.... у нас любий мусор скаже шо то - тупо бомжатник.
якось так. та і хто міг подумати крім Єрмака шо нападуть?
показати весь коментар
25.11.2022 09:21 Відповісти
Надеюсь когда придет к власти конкурирующая партия они ее спросят как из лучшей армии ЕС имевшей 26 бригад можно было оставить всего 6 кадрированных.
показати весь коментар
25.11.2022 09:27 Відповісти
Ключі від скриньки Пандори були саме у неї і саме через її недбалість в неї поцупили ті ключі. Далі буде ще!
показати весь коментар
25.11.2022 09:11 Відповісти
440 дітей загинуло та понад 849 зазнали поранень.

Всі ці невинні дітки на совісті і бездітної штазістки. Треба під паркан її житла приносити дитячі іграшки червоного кольору.
показати весь коментар
25.11.2022 09:15 Відповісти
Чим більше ти маєш сили тим більше в тебе відповідальності за її використання - пояснювати хто має і мав більше сили і відповідно мав адекватно робити прогнози і діяти надіюсь вам не треба.
показати весь коментар
25.11.2022 10:15 Відповісти
В голове даже не укладывается, какой масштаб разрушений нанесла эта купленая **** бездетная.

Например, лет 15 назад она и ее папочка Шредер могли принять в ЕС какой-то микроскопический закончик, якобы по стандартам производства, маленький, но который вынудил закрыться вполне рабочему и легко подающемся модернизации заводу в Латвии, например. Чтобы несколько сотен или тысяч человек остались без работы и страда экономика бывшей совковкой республики. И таких ситуаций были сотни. Полностью искусственное ограничение с целью нанести странам Балтии максимальный ущерб, Польше посложнее было сделать, но были и такие действия. Чтобы там народ жил как можно хуже, как можно меньше зарабатывал, а у себя крутить пропаганду, как все хорошо на россии.

Если все эти поступки расценить как нанесение ущерба за взятку, то здесь триллионы евро денежных компенсаций возникают. Справедливых, подлежащих исполнению. Вот сколько вреда нанесла эта тварына. Ну, у нас в свою очередь была не Меркель, а олигархи. По той же схеме, только брали больше денег и чаще кидали. ***** и все ФСБ их подкупало, те разваливали государственные предприятия, ну и все ущерб стране нанесен, рабочих мест нету, а ведь были сотни возможностей зарабатывать олигархам даже больше денег, выйдя на международный рынок. И поэтому использовался компромат и другие виды шантажа, все как с немецкими политиками.
показати весь коментар
25.11.2022 09:16 Відповісти
Не только в странах Балтии. По всем странам восточной Европы вели политику уничтожения промышленности. На Румынии Франция особо специализировалась. Золотые прииски в рошие монтана, прессинг на Бэсеску, который заключил контракт на строительство АЭС не с французами, а с канадцами. Производство лучшего в Европе румынского цемента уничтожено. Это я знаю по Румынии. А ведь то же самое было в Польше, Болгарии, в Латвии, Литве и т.д.
показати весь коментар
25.11.2022 09:57 Відповісти
Наскільки мені відомо, пані Меркель ще не почала відбувати свій термін, бо ще не отримала вироку.
показати весь коментар
25.11.2022 09:17 Відповісти
А коли мала? Поки клімаксу не було? Так такий вплив діє лише в ліжку.
показати весь коментар
25.11.2022 09:27 Відповісти
я не переживаю, ведь будет "гореть вечно"
или как там скулят веропитеки?
показати весь коментар
25.11.2022 09:27 Відповісти
проституткам слово не дають.
показати весь коментар
25.11.2022 09:29 Відповісти
Справа в тому,що з пуйлом домовлятися
важко: він продавлює свою позицію,його не цікавить думка партнера.Це ми бачимо
на власні очі зараз....нажаль....
Але вона могла попередити про це....
показати весь коментар
25.11.2022 09:30 Відповісти
«Ангела Меркель заявила, що перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну не змогла провести переговори» - да ладно, а то об подготовке к войне за несколько лет она не знала. Источников дохода роззсии и на что они расходуются тоже. Военный потенциал роззсии так вообще тайна. А вот накануне вторжения она об этом узнала и решила что нужно фюррера отговорить. Хотела ноне получилось.
показати весь коментар
25.11.2022 09:34 Відповісти
Про те. коли "мала" - "...как дышала, как дышала...!"
показати весь коментар
25.11.2022 10:03 Відповісти
бабка гадає що вона колись вала вплив на *****? Ну-ну. Нею просто маніпулювали. Або корумпували.
показати весь коментар
25.11.2022 10:39 Відповісти
Как элегантно соскочила. Или пытается соскочить.
показати весь коментар
25.11.2022 11:04 Відповісти
"Нє віноватая я, он сам прішол!". ГДРівська комсомолка забрехалася до упору. Може Анжелі треба згадати хто покривав на рівні Євросоюзу "майн лібер фройнда Вальдемара" та їздив у Кремль домовлятись по розподілу газового ринку Європи?
показати весь коментар
25.11.2022 11:25 Відповісти
так, це зрозуміло, але чому на весь світ путін х..ло не сказала
показати весь коментар
25.11.2022 11:44 Відповісти
Бо вона є підстилкою путлера.
показати весь коментар
26.11.2022 05:39 Відповісти
зате ***** мало на неї вплив, вони із його труби смоктали із Шредером по черзі.
показати весь коментар
25.11.2022 14:24 Відповісти
І все ж таки вона підстилка путлера і не кається!
показати весь коментар
26.11.2022 05:38 Відповісти
 
 