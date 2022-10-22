Політика Меркель зробила внесок у розв’язання війни в Україні, - міністр юстиції Німеччини Бушман
На думку міністра юстиції Німеччини Марко Бушмана, політика Ангели Меркель після анексії Криму значною мірою призвела до війни в Україні.
Про це він сказав в інтерв’ю Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Міністр заявив про структурні паралелі в безпековій ситуації в Європі сьогодні і в 1938 році.
"Ми маємо справу з диктаторами, які висувають територіальні претензії. І які розраховують на те, що західні демократії залишать їх під тиском. Тоді вважалося, що мова йде про Чехословаччину. Так само багато хто вважав, що йдеться про Крим. Або потім про Україну. Але це не так. Тут атакована вся наша система цінностей" - сказав Бушман.
За його словами, політикою замирення нічого не можна досягти.
"Диктатор сприймає це лише як запрошення. Наскільки ми знаємо сьогодні, те, що ми, німці, проштовхнули газопровід "Північний потік-2" після анексії Криму, було нашим внеском у розв'язання війни в Україні" - заявив Бушман.
Він також згадав про масовані російські дестабілізаційні операції в країнах Балтії.
"У разі нападу на наших партнерів по НАТО там, ми фактично стали б стороною збройного конфлікту через зобов'язання НАТО щодо надання допомоги" - зазначив він.
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель минулого тижня заявила, що не вважає помилковим своє рішення збільшити закупівлю природного газу в Росії, стверджуючи, що тоді це було вигідніше за скраплений природний газ.
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Очевидно, что мадам Анжела должна была сорвать Джек-пот и очень быстро стать самой богатой фрау в истории Германии, но не сложилось.
В недрах сверхсекретного доклада
https://youtu.be/3wlhLOyvIBs
на геноцид сирійцев від кацапів світ не звернув увагу ІЗЗА ДІЙ МЕРКЕЛЬ - хутину зійшло з рук ґвалтування сирійських дітей - про це даже ЗМІ не писали ‼️‼️‼️
в когось е сумління , що вагнеровці ґвалтували в Сирії ?
1. МЕРКЕЛЬ працювала на *****
2. россіяне працювати не вміють , бо це.криворукі алкаши
3. ЗА СИРІЮ . Таким як ви , згадування про Сирію - серпом по яйцам ‼️‼️‼️
а якже дружба-фроендшафт жвачка-дешевий газ ?
то хай їй скажуть інші
кров українських дітей на її руках аж по плечі
И она знает чем ей это грозит !
та не одну меркель треба дякувати... політика умиротворення ***** була вигідна багатьом...
але фрау була найулюбленіша співрозмовниця *****...
Мабуть, зранку опохмелилися украінською оковитою і закусили ніжинським огурчиком.
Меркель краще б вийшла і просто зізналась, що помилилася в оцінках рашки і Ху*ла. Всі їхні срані аналітики на зарплаті не спрогнозували можливість повномасштабної війни і не помітили як рашка готувалася роками до нападу на Україну, а в цей час в ЄС політиків рашка купляла і особливо німецьких, кацапські міжнародні ЗМІ ширили брехню і пропаганду, а Україна завжди як невістка була винна, то ніби крала газ, то ніби провокувала підписанням асоціації, чи ніби підписувала дискримінаційні закони стосовно руского язика ...
Але Меркель далі твердить, що весь час була права, хоча вже більшість європейських лідерів визнають, що припустились помилок, тому тепер хай платять Україні зі своїх багатих бюджетів доти, поки ми не переможемо і не відновим країну.
дипломатия
Щось я не зрозумів. Канцлер Меркель - політик, який знає слова "геополітика" та "стратегія", чи перекупка, яка шукає, де купити дешевші помідори