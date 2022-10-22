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Політика Меркель зробила внесок у розв’язання війни в Україні, - міністр юстиції Німеччини Бушман

меркель

На думку міністра юстиції Німеччини Марко Бушмана, політика Ангели Меркель після анексії Криму значною мірою призвела до війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Міністр заявив про структурні паралелі в безпековій ситуації в Європі сьогодні і в 1938 році.

"Ми маємо справу з диктаторами, які висувають територіальні претензії. І які розраховують на те, що західні демократії залишать їх під тиском. Тоді вважалося, що мова йде про Чехословаччину. Так само багато хто вважав, що йдеться про Крим. Або потім про Україну. Але це не так. Тут атакована вся наша система цінностей" - сказав Бушман.

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За його словами, політикою замирення нічого не можна досягти.

"Диктатор сприймає це лише як запрошення. Наскільки ми знаємо сьогодні, те, що ми, німці, проштовхнули газопровід "Північний потік-2" після анексії Криму, було нашим внеском у розв'язання війни в Україні" - заявив Бушман.

Він також згадав про масовані російські дестабілізаційні операції в країнах Балтії.

"У разі нападу на наших партнерів по НАТО там, ми фактично стали б стороною збройного конфлікту через зобов'язання НАТО щодо надання допомоги" - зазначив він.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель минулого тижня заявила, що не вважає помилковим своє рішення збільшити закупівлю природного газу в Росії, стверджуючи, що тоді це було вигідніше за скраплений природний газ.

Автор: 

Німеччина (7345) Меркель Ангела (1139)


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Топ коментарі
+42
Вона і до того ***** охоче підмахувала. Згадайте хоча б самміт НАТО у 2008 році.
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22.10.2022 18:26
+30
Точно. Ещё и Европу цыганами ближневосточными засрала. На кол суку старую.
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22.10.2022 18:29
+28
А хто би сумнівався.Бабка-Рібентроп звісно доклала до цього та й не тільки свою руку...
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22.10.2022 18:27
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Рафінована хвойда, бібло не піхне!
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22.10.2022 18:24 Відповісти
Активистка и камсамолка
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22.10.2022 21:55 Відповісти
Вона і до того ***** охоче підмахувала. Згадайте хоча б самміт НАТО у 2008 році.
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22.10.2022 18:26 Відповісти
А важко уявити більш огидну парочку....бве-е-е...
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22.10.2022 22:22 Відповісти
А хто би сумнівався.Бабка-Рібентроп звісно доклала до цього та й не тільки свою руку...
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22.10.2022 18:27 Відповісти
Вчасно звалила Сиди собі тихо тепер. А то пригадають усе.
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22.10.2022 18:28 Відповісти
Внутриполитическая борьба. Нам надо очень аккуратно пытаться в этой бегущей воде ловить свою рыбу.
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22.10.2022 18:28 Відповісти
Это правда. Тем более представлять, что все в ФРГ были против Севпотока1 и 2, и только Меркель за. Весь крупный бизнес, общественное сознание было за "дешевый газ". Теперь, на фоне войны в Украине это медленно проворачивается в сознании немцев. С этим надо работать, надо привлекать европейцев на сторону Украины. Ни в коем случае не становиться в позу-"нам должны", не хамить на политическом уровне, а РАБОТАТЬ со СМИ, с политиками, больше интерьвью популярных на западе людей., не только Кличка., но и самих европейцев приглашенных в Бучу.... Так привлечем на свою сторону.
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22.10.2022 19:31 Відповісти
Абсолютно согласен. Надо бороться за голоса и поддержку каждой страны. При сильной поддержке большинства стран в Евросоюзе будет проще разговаривать с такими странами как Турция и Израиль, как пример.
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22.10.2022 19:38 Відповісти
Точно. Ещё и Европу цыганами ближневосточными засрала. На кол суку старую.
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22.10.2022 18:29 Відповісти
Всім іранцям-засранцям депортацію. Чи це не демократично?
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22.10.2022 20:53 Відповісти
Очень правильное предложение. Но сначала отпи/дить на кизяк.
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22.10.2022 20:55 Відповісти
Эту с*ку меркель отдать под суд.
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22.10.2022 18:30 Відповісти
по-перше, вона купувала дешевий раіскій газ для фатерлянда і це не заборонено, по-друге - вона гєдєрівська попплічниці ***** і на на неї є велика папка з її здобутками у штазі, і по третє - бабка забезпечувала себе і своїх онуків на десятиріччя баблом....так що нічого екстраординарного
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22.10.2022 18:30 Відповісти
дешевий кацапський газ це так само як дешевий сир у мишоловці
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22.10.2022 19:03 Відповісти
Комсомольская шлюха будет до гробовой доски верна штази и кгб.
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22.10.2022 18:30 Відповісти
‼️‼️‼️

Очевидно, что мадам Анжела должна была сорвать Джек-пот и очень быстро стать самой богатой фрау в истории Германии, но не сложилось.

В недрах сверхсекретного доклада

https://youtu.be/3wlhLOyvIBs

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22.10.2022 18:31 Відповісти
МЕРКЕЛЬ должна предстати перед Гаагой за Сирію Грузію і Україну .

на геноцид сирійцев від кацапів світ не звернув увагу ІЗЗА ДІЙ МЕРКЕЛЬ - хутину зійшло з рук ґвалтування сирійських дітей - про це даже ЗМІ не писали ‼️‼️‼️

в когось е сумління , що вагнеровці ґвалтували в Сирії ?
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22.10.2022 18:36 Відповісти
Що ви пишете за дурниці? Та Україні б таку Меркель. Крім газу не купували б Газельки, МАЗи, Лади. Мільйон росіян приїхали на заробітки . А за Сирію? Де були арабські брати сирійців?
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22.10.2022 19:03 Відповісти
Це ви пишите дурниці!!!

1. МЕРКЕЛЬ працювала на *****
2. россіяне працювати не вміють , бо це.криворукі алкаши
3. ЗА СИРІЮ . Таким як ви , згадування про Сирію - серпом по яйцам ‼️‼️‼️
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22.10.2022 19:11 Відповісти
Ви мабудь форумчанін ХАРГІС , що постіно захищав кацпський автопром на Цензорі 🤣🤣
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22.10.2022 19:12 Відповісти
Мильйон кацапов себе оставьте. Хоть на заработки, хоть на растопку.
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22.10.2022 22:34 Відповісти
нарешті, у німців як у кошенят почали прорізуватись очки

а якже дружба-фроендшафт жвачка-дешевий газ ?
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22.10.2022 18:31 Відповісти
Повірте мені. Німцям як раз поуй
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22.10.2022 18:35 Відповісти
Німеччина, і навіть її створення як єдиної держави!, з кінця 18 століття повністю залежить від ресурсів російської імперії. Саме німецькі академіки створили "рускій яzик", "рускую історію" і німці дали царів, панів та землевласників-устроітєлєй імперії. І всі вони тягли з імперії в Німеччину! Саме німецький генеральний штаб оплатив золоом і доставив сифілітичного підараса ульянова-бланка в петроград і руками агента Парвуса створив жидобільшовицьку партію. І що отримали німці за це? Правильно. Україну. Між війнами хто готував армію Німеччини, постачав збіжжя (Голодомор) і ресурси фашистам, а потім розділив Польшу? Хто сьогодні отримує найбільший зиск від ресурсів ********** в світі? ... Дойчланд, дойчланд юбер алес!!! Німеччина не вилікувалась від мрії про Райх! Просто тепер німці діють економічними методами і сьогодні вся Європа вже підкорена німецькими підприємцями. А ще хтось дивувався ну як це і чому Британія вийшла з ЄС? Відповідь проста - ну от не вдалось німцям економічно поставити раком цю країну... А нас уже ставлять і нам таки доведеться пройти через "пронімецький неоколоніалізм" - "на додаток" до зброї ми отримаємо надвисокі кредити і наддешеву оплату праці. Але будемо вільні від ********** і отримаємо шанс за 20-30 років стати звичайною європейською країною...
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22.10.2022 19:27 Відповісти
Ее место на нарах - пожизненно ! .. С ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА- которое нажито от подачек путина
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22.10.2022 18:34 Відповісти
Важко не погодитись з шановним паном міністром.
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22.10.2022 18:35 Відповісти
вона не хотіла свої помилки визнавати сама
то хай їй скажуть інші

кров українських дітей на її руках аж по плечі
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22.10.2022 18:36 Відповісти
Если рассматривать политику меркель, то вывод один, она действовала по шпаргалкам путлера или она ТОТАЛЬНАЯ ДУРА.
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22.10.2022 18:39 Відповісти
За Меркель плачет расследование и кутузка.
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22.10.2022 18:41 Відповісти
Сейчас , как никогда Меркель будет отбеливать #уйла.... Стараясь отсрочить его гибель и гибель его структур. Так как понимает, что в случае их гибели с вероятностью 1000% будут раскрыты секреты КГБ/ФСБ/ГРУ и откроются архивы с документами где всплывёт что она все голы была их агентом !
И она знает чем ей это грозит !
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22.10.2022 18:42 Відповісти
так..все так... і фрау не остання хто дозволив ***** поводитися безкарно...
та не одну меркель треба дякувати... політика умиротворення ***** була вигідна багатьом...
але фрау була найулюбленіша співрозмовниця *****...
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22.10.2022 18:43 Відповісти
Эту мразь даже матом обкомментить западло
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22.10.2022 18:46 Відповісти
Дак почему эта **** не за решеткой.
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22.10.2022 18:47 Відповісти
"муттер" буде в Гаазі. На 3 - 4 ролях але буде
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22.10.2022 18:53 Відповісти
Ну нарешті, хтось у Німеччині починає тверезіти.

Мабуть, зранку опохмелилися украінською оковитою і закусили ніжинським огурчиком.
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22.10.2022 18:53 Відповісти
Злейшими врагами евроинтеграции Украины были Германия и Франция. Если бы прямо обвинить их в шовинизме и расизме... Другой причины, кроме того и нет. Может и пошевелились бы.
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22.10.2022 19:10 Відповісти
Вони ще й з Італією зарубали нам входження в НАТО в 2008 році.
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22.10.2022 19:22 Відповісти
Фрау ШТАЗИ завербовал Маркус Вольф ещё когда это чувиза училась в Донецке в Политехе,а начальником ее был полковник КГБ СССР Майоров..по кличке Захар,,Беркут..лейтенант Трофимов,, капитан Захарченко. ,,и даже полковник ВДВ рабZeи Петров...редкая фамилия на Мацковии...🤣🤣🤣
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22.10.2022 19:18 Відповісти
мой дядя был куратором - у тебя 1000% инфа...!
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22.10.2022 20:51 Відповісти
Меркель практично власними руками затягнули ФРН і решта членів ЄС в газову залежність від рашки , при тому вся Європа була свідком, як рашка викручувала руки Україні необґрунтованими цінами на енергоносії через нашу залежність від трубопровідного кацапського газу. ЄС з одного боку зігнорували взагалі напад рашки на Грузію, кволо зреагували на анексію Криму і війну на Донбасі і незважаючи на застереження притомних політиків і аналітиків про використання рашкою газу як зброї, зайнялися розбудовою нових газопроводів чим і забезпечили кацапам можливість спровокувати підняття кратне цін на газ, енергетичну кризу в Європі і фактично посприяли війні в Україні.
Меркель краще б вийшла і просто зізналась, що помилилася в оцінках рашки і Ху*ла. Всі їхні срані аналітики на зарплаті не спрогнозували можливість повномасштабної війни і не помітили як рашка готувалася роками до нападу на Україну, а в цей час в ЄС політиків рашка купляла і особливо німецьких, кацапські міжнародні ЗМІ ширили брехню і пропаганду, а Україна завжди як невістка була винна, то ніби крала газ, то ніби провокувала підписанням асоціації, чи ніби підписувала дискримінаційні закони стосовно руского язика ...
Але Меркель далі твердить, що весь час була права, хоча вже більшість європейських лідерів визнають, що припустились помилок, тому тепер хай платять Україні зі своїх багатих бюджетів доти, поки ми не переможемо і не відновим країну.
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22.10.2022 19:20 Відповісти
Ну Шредера не забувайте!
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22.10.2022 22:25 Відповісти
Про Захід ви все правильно сказали. Але і про себе не забуваймо. То комуністів вибирали, то регіоналів, то "найвеличніших асфальтоукладчиків". Та й Ющенко нікчемою виявився. Про резиденції думав, а не про армію.
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23.10.2022 03:58 Відповісти
Про Захід ви все правильно сказали. Але і про себе не забуваймо. То комуністів вибираємо, то регіоналів, то "найвеличніших асфальтоукладчиків". Та і Ющенко нікчемою виявився, який не про армію думав, а про резиденції.
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23.10.2022 04:02 Відповісти
ЮЛЬКА НОМЕР 2 !!!
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22.10.2022 19:21 Відповісти
100% ! Нарешті почали називати дії цих "лідерів" своїми іменамі
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22.10.2022 19:22 Відповісти
Фишка хорошая .настоящая фамилия Мудака Путлера.. Привалов...все об этом Крысе нашла польская писательница...в Ютьбе...
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22.10.2022 19:24 Відповісти
Фрау штазі клята.
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22.10.2022 19:30 Відповісти
кто бы сомневался....хуйловская шмара
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22.10.2022 19:31 Відповісти
Якщо підходити комплексно, то варто згадати хвойду Шредера. А ще раніше кдб підчепило Францію на кукан, задурно внесши її з подачі сталіна до списку країн-переможців у другій світовій.
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22.10.2022 19:31 Відповісти
Якщо підходити комплексно, треба спочатку згадати любовника Ельцина Гельмута Коля.
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22.10.2022 19:39 Відповісти
Щоб швидше локалізувати проблему, насамперед слід з живими розібратися.
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22.10.2022 20:17 Відповісти
МЕРКЕЛЬ - политическая ПРОСТИТУКА, купленная за деньги путина (дивитися з 48:50) https://www.youtube.com/watch?v=tWrFAglmN5Y
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22.10.2022 19:59 Відповісти
Кажись німці таки починають щось (чи когось) підозрювати...
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22.10.2022 20:14 Відповісти
Діяльність цієї "мутті" повинна бути ретельно розслідувана та оцінена чималм тюремним терміном, для того що би іншим було зрозуміло...
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22.10.2022 20:29 Відповісти





дипломатия
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22.10.2022 20:41 Відповісти
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22.10.2022 21:04 Відповісти
Срана бабця-комсомолка...
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22.10.2022 20:43 Відповісти
Тупа безмозгла баба.
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22.10.2022 20:50 Відповісти
Гореть этой суке Макрель в огне!
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22.10.2022 20:56 Відповісти
Знаменита простітутка Меркель, хто ж ії не знає.
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22.10.2022 21:02 Відповісти
Ну так посадите суку, раз нельзя уничтожить согласно женевским конвенциям
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22.10.2022 21:23 Відповісти
С этим гидро-Пидором все понятно, ГДРовский Кабел всегда подмахивал ботаксному, а вот кто сделал "свой" вклад в Украине начиная с Омана и заканчивая сливом юга страны, не подскажите ЗЕБилы???
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22.10.2022 21:26 Відповісти
Можк фрау штазі повісять за законами військового часу як і її попередників, та друзів куміра карліка - сталіна.
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22.10.2022 21:27 Відповісти
Політика Меркель призвела до анексії Криму, до війни в Україні, в Грузії, в Сирії, анексії Білорусії. Ця вся гоп-компанія Меркель, Саркозі, Обама повинні разом з ****** сидіти на лаві підсудних в Гаазькому трибуналі.
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22.10.2022 22:16 Відповісти
Вона - політична хвойда. Якщо німці це зрозуміли, то чому ж ви пускаєте до себе московитів? Хочете, щоб знову у вас будували "русскій мір"?
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23.10.2022 02:08 Відповісти
"Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель минулого тижня заявила, що не вважає помилковим своє рішення збільшити закупівлю природного газу в Росії, стверджуючи, що тоді це було вигідніше за скраплений природний газ". Джерело:
Щось я не зрозумів. Канцлер Меркель - політик, який знає слова "геополітика" та "стратегія", чи перекупка, яка шукає, де купити дешевші помідори
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23.10.2022 03:41 Відповісти
Schöne https://glueckwuensche.moonzori.com/liebevolle-geburtstagswuensche-fuer-frauen/ Geburtstagswünsche für Frauen
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09.11.2022 00:32 Відповісти
 
 