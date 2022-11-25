50% житлового фонду Києва працює в режимі аварійного відключення електроенергії, - КМДА
На ранок п’ятниці 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що водопостачання в Києві відновлено повністю. Однак, у деяких споживачів все ще може спостерігатися понижений тиск води, особливо верхні поверхи багатоповерхівок, які знеструмлені. Найближчим часом КМВА очікує стабілізацію ситуації.
Також у місті відновлюється теплопостачання . Аварійні бригади працюють у посиленому режимі.
Мобільний зв’язок. Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Як тільки енергосистема стабілізується – зв'язок з’явиться в усіх районах Києва.
