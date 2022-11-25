УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 258 1

50% житлового фонду Києва працює в режимі аварійного відключення електроенергії, - КМДА

київ,світло

На ранок п’ятниці 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що водопостачання в Києві відновлено повністю. Однак, у деяких споживачів все ще може спостерігатися понижений тиск води, особливо верхні поверхи багатоповерхівок, які знеструмлені. Найближчим часом КМВА очікує стабілізацію ситуації.

Також у місті відновлюється теплопостачання . Аварійні бригади працюють у посиленому режимі.

Мобільний зв’язок. Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Як тільки енергосистема стабілізується – зв'язок з’явиться в усіх районах Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві тривають екстрені відключення світла. Графіки не діють

Автор: 

КМДА (2401) Київ (20191) електроенергія (6363) відключення світла (1113)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаві нові формулюваннячка. "Функціонує в режимі аварійного відключення" - це в перекладі на людську означає "відключили ***** всіх крім печерська"? Бо по факту так і є.
показати весь коментар
25.11.2022 09:41 Відповісти
 
 