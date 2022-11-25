УКР
У Миколаєві відновлено електропостачання насосних станцій, у місто поступово подають воду

Водопостачання, призупинене після російської ракетної атаки, почали відновлювати в Миколаєві у п’ятницю вранці.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Фахівці МКП "Миколаївводоканал" поступово подають у місто воду. Станом на 6:00 відновлено електропостачання насосних станцій", - написав Сєнкевич.

При цьому він зазначив, що на заповнення системи потрібен час. "Щоб уникнути гідравлічних ударів, спочатку спускають повітря з мережі, а потім наповнюють водою", - пояснив міський голова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві фактично знищено водопровід: заміни потребують понад 240 кілометрів труб

Под Рождество (католическое) холодно будет, так не получиться, что остановил воду на 10-40 часов. Трубы лопнут. Если отопление можно как-то добавить метилового спирта и незамерзайки разной, снизив температуру застывания, то подачу питьевой воды нужно либо постоянно поддерживать, либо же наоборот мгновенно отрубать и сливать всю воду, отовсюду. То есть все краны проверить, чтобы крутились легко, назначить персонал ответственный и готовый за полчаса все сделать с фотоотчетами что слили всю воду, либо электрозадвижку использовать, сама откроется при пропадании питания, если нормально открытая. Иначе в следующий раз при -10 на улице после включения воды будут фонтанчики, притом под землей, которые нужно копать и при этом отключить повторно, сварить, затем снова где-то потрескается.
