У Миколаєві відновлено електропостачання насосних станцій, у місто поступово подають воду

Водопостачання, призупинене після російської ракетної атаки, почали відновлювати в Миколаєві у п’ятницю вранці.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Фахівці МКП "Миколаївводоканал" поступово подають у місто воду. Станом на 6:00 відновлено електропостачання насосних станцій", - написав Сєнкевич.

При цьому він зазначив, що на заповнення системи потрібен час. "Щоб уникнути гідравлічних ударів, спочатку спускають повітря з мережі, а потім наповнюють водою", - пояснив міський голова.

