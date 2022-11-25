У Миколаєві відновлено електропостачання насосних станцій, у місто поступово подають воду
Водопостачання, призупинене після російської ракетної атаки, почали відновлювати в Миколаєві у п’ятницю вранці.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Фахівці МКП "Миколаївводоканал" поступово подають у місто воду. Станом на 6:00 відновлено електропостачання насосних станцій", - написав Сєнкевич.
При цьому він зазначив, що на заповнення системи потрібен час. "Щоб уникнути гідравлічних ударів, спочатку спускають повітря з мережі, а потім наповнюють водою", - пояснив міський голова.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар25.11.2022 09:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Vladislav Ch
показати весь коментар25.11.2022 10:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль