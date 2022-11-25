УКР
Вночі в Армянську пролунали вибухи

В Армянську на півночі тимчасово окупованого Кримського півострова сьогодні близько третьої ночі було чутно вибухи.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"В окупованому РФ Ermeni Bazar/Армянську не встиг ще висохнути клей на розклеєних оголошеннях, як зазначені на них притулки вже стали в нагоді: сьогодні близько 3-ї години ночі в Ermeni Bazar/Армянську було чутно вибухи, в деяких будинках вибило шибки у вікнах", - йдеться в повідомленні.

Чубаров зазначив, що про вибухи написав і представник окупаційної влади Армянська Василь Телиженко: "Прошу дотримуватися спокою, працює система ППО".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму росіяни почали будувати фортифікаційні споруди. ВIДЕО

вибух (4627) Чубаров Рефат (565) Армянськ (30)
- Куме!!!
- Га?
- Хто там у тебе верещить?
- Та, москаля спіймали, вбивати будемо!
- То я прийду допоможу, щоб швидше було!
- Приходь, але швидше не треба! Хіба ж ми стаханівці?
25.11.2022 10:39 Відповісти
Якщо є час і натхнення, то швидше і не потрібно. )
25.11.2022 12:37 Відповісти
Бавовнятко завітало в гості?
25.11.2022 10:48 Відповісти
там где ормяне, там и базар )) совпадение?
25.11.2022 10:49 Відповісти
"Армяне", " Армения", "армянский"...
Работаешь в секции "Разжигание межнациональной розни"?
25.11.2022 12:40 Відповісти
Нащо про кожну роботу ппо в криму писати? Пишіть коли там добрячє *****.
25.11.2022 11:24 Відповісти
 
 