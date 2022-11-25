6 127 6
Вночі в Армянську пролунали вибухи
В Армянську на півночі тимчасово окупованого Кримського півострова сьогодні близько третьої ночі було чутно вибухи.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.
"В окупованому РФ Ermeni Bazar/Армянську не встиг ще висохнути клей на розклеєних оголошеннях, як зазначені на них притулки вже стали в нагоді: сьогодні близько 3-ї години ночі в Ermeni Bazar/Армянську було чутно вибухи, в деяких будинках вибило шибки у вікнах", - йдеться в повідомленні.
Чубаров зазначив, що про вибухи написав і представник окупаційної влади Армянська Василь Телиженко: "Прошу дотримуватися спокою, працює система ППО".
- Га?
- Хто там у тебе верещить?
- Та, москаля спіймали, вбивати будемо!
- То я прийду допоможу, щоб швидше було!
- Приходь, але швидше не треба! Хіба ж ми стаханівці?
Работаешь в секции "Разжигание межнациональной розни"?