НАТО не відступить та продовжить підтримувати Україну, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО також збільшить нелетальну допомогу для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"НАТО продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не відступимо", - наголосив він.

The Guardian інформує, що Столтенберг вважає, що "не буде міцного миру", якщо Росія переможе.

"Багато війн закінчуються переговорами, але те, що відбувається за столом переговорів, залежить від того, що відбувається на полі бою", - додав генсек НАТО.

Читайте: Блінкен провів телефонну розмову зі Столтенбергом перед зустріччю глав МЗС НАТО