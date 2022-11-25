НАТО не відступить та продовжить підтримувати Україну, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО також збільшить нелетальну допомогу для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"НАТО продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не відступимо", - наголосив він.
The Guardian інформує, що Столтенберг вважає, що "не буде міцного миру", якщо Росія переможе.
"Багато війн закінчуються переговорами, але те, що відбувається за столом переговорів, залежить від того, що відбувається на полі бою", - додав генсек НАТО.
Топ коментарі
+5 Amber
показати весь коментар25.11.2022 11:44 Відповісти Посилання
+4 Serg Mez
показати весь коментар25.11.2022 11:37 Відповісти Посилання
+4 Денис #544594
показати весь коментар25.11.2022 12:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
США і Захід дуже бояться (та/або не бажають) вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу - та, наприклад, залишити Крим раші.
Припиняй вже цитувати методички рашистів та єрмаківців
І оцим нато в СРСР дітей лякали😂