НАТО не відступить та продовжить підтримувати Україну, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО також збільшить нелетальну допомогу для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"НАТО продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не відступимо", - наголосив він.

The Guardian інформує, що Столтенберг вважає, що "не буде міцного миру", якщо Росія переможе.

"Багато війн закінчуються переговорами, але те, що відбувається за столом переговорів, залежить від того, що відбувається на полі бою", - додав генсек НАТО.

Читайте: Блінкен провів телефонну розмову зі Столтенбергом перед зустріччю глав МЗС НАТО

НАТО (6808) Столтенберг Єнс (1596)
+5
Всім країнам світу, щиро дякуємо за допомогу нашій краіні 🙁
25.11.2022 11:44 Відповісти
+4
Столтенберг сам не може нічого. Допогу нам надають окремі країни.
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
США і Захід дуже бояться (та/або не бажають) вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу - та, наприклад, залишити Крим раші.
25.11.2022 11:37 Відповісти
+4
40т соляры в начале войны - вот вся поддержка альянса... нех... расписывться за наших друзей, входящих в альянс - они нам помогают индивидуально
показати весь коментар
25.11.2022 12:18 Відповісти
Саме тому , що ці країни у НАТО вони і можуть надавати допомогу

Припиняй вже цитувати методички рашистів та єрмаківців
25.11.2022 11:42 Відповісти
Чем поддержит, словами поддержки
25.11.2022 13:06 Відповісти
Країни НАТО стали більш рішучими та різкими в заявах, коли Україна стала перемагати)

І оцим нато в СРСР дітей лякали😂
25.11.2022 12:35 Відповісти
25.11.2022 12:20 Відповісти
йди в *опу *цикун.
25.11.2022 12:25 Відповісти
Примить Україну до НАТО ‼️
25.11.2022 13:10 Відповісти
Зараз НАТО легко "не відступати"...А от коли НАТО перестане "підтримувати Україну" то тоді "не відступати" буде важче...
25.11.2022 13:14 Відповісти
Та усім вже зрозуміло, що ви не хочете нашої поразки і не допустите її. Але от чи хочете ви нашої впевненої перемоги? Бо якщо хочете, то рівень і обсяги постачань мають бути в рази більшими...ніж ті, що є.
25.11.2022 13:40 Відповісти
Можно уточнить - а чем помогает именно НАТО как организация? Не берем отдельных ее членов.
25.11.2022 14:17 Відповісти
бочку солярки подарували
25.11.2022 16:31 Відповісти
то тра' якось предметніше помагати, бо шось в'яло
25.11.2022 16:29 Відповісти
Сколько можно *******? То даем , то не даем ... ****** сплошной
25.11.2022 17:48 Відповісти
 
 