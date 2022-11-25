Колишній працівниці податкової з Маріуполя заочно оголошено підозру

Колишня співробітниця податкової зараз закликає маріупольців сплачувати податки до квазіреспубліки "ДНР". Їй заочно повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури колишній співробітниці Державної податкової служби України заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

"За даними слідства, навесні 2022 року, коли м. Маріуполь окупували збройні сили РФ, головний державний ревізор-інспектор Маріупольського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у Донецькій області перейшла на бік ворога.

Правопорушниця добровільно обійняла псевдопосаду начальниці відділу аудиту "Маріупольської центральної міської інспекції міністерства доходів і зборів "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Маючи доступ до інформаційно-аналітичних систем ДПС України, підозрювана телефонувала посадовим особам підприємств та приватним підприємцям, які перебували на податковому обліку, та переконувала їх у необхідності пройти перереєстрацію та встати на облік у так званих органах доходів і зборів "ДНР" для продовження господарської діяльності.

З даних питань представниця фейкового міністерства виступала у підконтрольних ворогу ЗМІ та надавала населенню так звані консультації з податкових питань.

На даний час особу звільнено з податкових органів України.

