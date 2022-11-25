93% українців вважають Голодомор геноцидом, - соцопитування "Рейтингу"

93% українців погоджуються із твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, лише 3% - заперечують це, важко відповісти - 4%.

За останні десять років відбулося зростання у півтора рази кількості респондентів, що погоджуються із тезою про те, що Голодомор 1932-1933 років є геноцидом українського народу.

Так, Голодомор 1932-1933 років визнає геноцидом абсолютна більшість жителів і західних, центральних, і південно-східних областей країни. Також не зафіксовано значних відхилень у вікових розподілах із цього приводу.

Опитування тривало 20-21 листопада серед 1000 респондентів віком від 18 років та старше у всіх областях, окрім тимчасово окупованих і тих, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Щорічно в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Цьогоріч пам’ятна дата припадає на 26 листопада.