93% українців вважають Голодомор геноцидом, - соцопитування "Рейтингу"
93% українців погоджуються із твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з опитуванням, лише 3% - заперечують це, важко відповісти - 4%.
За останні десять років відбулося зростання у півтора рази кількості респондентів, що погоджуються із тезою про те, що Голодомор 1932-1933 років є геноцидом українського народу.
Так, Голодомор 1932-1933 років визнає геноцидом абсолютна більшість жителів і західних, центральних, і південно-східних областей країни. Також не зафіксовано значних відхилень у вікових розподілах із цього приводу.
Опитування тривало 20-21 листопада серед 1000 респондентів віком від 18 років та старше у всіх областях, окрім тимчасово окупованих і тих, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.
Щорічно в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Цьогоріч пам’ятна дата припадає на 26 листопада.
А навіщо взагалі зараз проводити опитування на рахунок голодомору?
Українські -історики написали на тему голодомору багато праць і визнали це геноцидом деякі країни ЄС визнали голодомор геноцидом.
І не треба опитувати проросійських людей які звісно і не визнають ці злочини ніколи.
Поляки тоже були добрі пдараси...мову в українців забирали, але щоб морити голодом....до цього міг додуматися тільки билятський москаль...