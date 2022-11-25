УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
1 325 32

93% українців вважають Голодомор геноцидом, - соцопитування "Рейтингу"

голодомор

93% українців погоджуються із твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, лише 3% - заперечують це, важко відповісти - 4%.

За останні десять років відбулося зростання у півтора рази кількості респондентів, що погоджуються із тезою про те, що Голодомор 1932-1933 років є геноцидом українського народу.

Так, Голодомор 1932-1933 років визнає геноцидом абсолютна більшість жителів і західних, центральних, і південно-східних областей країни. Також не зафіксовано значних відхилень у вікових розподілах із цього приводу.

Опитування тривало 20-21 листопада серед 1000 респондентів віком від 18 років та старше у всіх областях, окрім тимчасово окупованих і тих, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Також читайте: Німеччина може наступного тижня визнати Голодомор геноцидом, - Кулеба

Щорічно в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Цьогоріч пам’ятна дата припадає на 26 листопада.

Автор: 

геноцид (307) голодомор (402) опитування (2050)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
А хто ті 7 відсотків? Сподіваюсь «статистична похибка», бо як ні, то я особисто буду їх бити книгою з історії України
показати весь коментар
25.11.2022 16:08 Відповісти
+10
Москальня кацапська на протязі 500 років творить з Україною Голодомори-Геноциди і за цей час винищила більше 100 мільйонів українців різними способами!
показати весь коментар
25.11.2022 16:12 Відповісти
+9
7 відсотків залишилося хохлосовками.
показати весь коментар
25.11.2022 16:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
жодного разу,якого опитування не було б на українську тему,ніколи не було 100 відсотків...
показати весь коментар
25.11.2022 16:03 Відповісти
Ну а що ви хотіли? Навіть у Британії та Америці під час Другої Світової знаходилися тварини, що вимагали "миру з Гітлером". Якщо у таких країнах під час такого конфлікту були "люди" наповнені пропагандою нацизму, що чекати від України, у якій 15-20 років тому всерйоз пропонували "дружити з Росією"? Ватників не переконає навіть ракета у власному будинку, а уявіть скільки ще умовних Стрємоусовів на підконтрольній території, що собі чекають на прихід "русскага міра"
показати весь коментар
25.11.2022 17:38 Відповісти
Що це за опитування? Це щоб визначити, сквльки між українцями манкуртів?
показати весь коментар
25.11.2022 16:04 Відповісти
7 відсотків залишилося хохлосовками.
показати весь коментар
25.11.2022 16:06 Відповісти
Совкізм національності не має. "Хохлосовки" нічим не відрізняються від кацапосовків. А від бурятосовків - хіба що зовнішністю.
показати весь коментар
25.11.2022 16:27 Відповісти
Точніше, скільки в Україні українців.
показати весь коментар
25.11.2022 17:59 Відповісти
навіщо зараз потрібні такі опитування?
показати весь коментар
25.11.2022 16:07 Відповісти
А хто ті 7 відсотків? Сподіваюсь «статистична похибка», бо як ні, то я особисто буду їх бити книгою з історії України
показати весь коментар
25.11.2022 16:08 Відповісти
До "биття книгою" вони несприйнятливі. Краще цеглиною.
показати весь коментар
25.11.2022 16:31 Відповісти
Знаєте коли тобі бють по голові 3кг єнциклопедією відчуття не з приємних.
показати весь коментар
25.11.2022 17:12 Відповісти
У нас в районі є два села, в які після Голодомору, коли померли майже всі місцеві жителі, переселили людей звідкись з глибини росіі. Тепер їх нащадки, так би мовити, зукраінилися, російське походження виказує тільки говірка. Так от, коли на зорі нашої незалежності почали підіймати тему Голодомору, вони дивувалися:"а нам бабушки и дедушки такого не рассказывали". Звісно, їх тут і не було.
показати весь коментар
25.11.2022 16:34 Відповісти
Нє рассказивалі...бо за рассказиваніє про Голодомор росіяни давали українцям 10 років без права переписки.
показати весь коментар
25.11.2022 16:40 Відповісти
Це було в сталінські часи, пізніше за розмови на побутовому рівні про Голодомор не ув'язнювали,хоча неприємності могли влаштувати. Багато людей, яким вдалося пережити цю трагедію боялися навіть згадувати про цей жах.
показати весь коментар
25.11.2022 16:46 Відповісти
Це відверті вороги
показати весь коментар
25.11.2022 18:30 Відповісти
де ті опитування проходять? яких людей опитують?
показати весь коментар
25.11.2022 16:10 Відповісти
Москальня кацапська на протязі 500 років творить з Україною Голодомори-Геноциди і за цей час винищила більше 100 мільйонів українців різними способами!
показати весь коментар
25.11.2022 16:12 Відповісти
В Україні немає жодної родини, де б не було тих, хто не постраждав від Голодомору. За винятком, мабуть сімей чекістів, комісарів та іншої червонопузої наволочі. Ото, мабуть і є ті 7 відсотків, але отих навезених в Україну повинно бути набагато більше
показати весь коментар
25.11.2022 16:15 Відповісти
Не по всій території ******** України прокотився Голодомор 1932-1933років.
показати весь коментар
25.11.2022 17:04 Відповісти
Усюди крім Західної України, тобто усюди, де була радянська влада.
показати весь коментар
25.11.2022 18:00 Відповісти
Ви праві, окрім західних областей, які на той час не входили до складу України
показати весь коментар
25.11.2022 18:15 Відповісти
Чому розглядається тільки 33 рок? А де 22, 47 роки? Наскільки мені відомо, у 47 року на лененграді відмінили карткову систему на харчування, а в Україні, дуже багато померло з голоду...
показати весь коментар
25.11.2022 16:20 Відповісти
Можливо тому, що в 1922 і 1947 роках голодомори були викликані, здебільшого, наслідками війн і неврожаями, державної політики щодо знищення українців як народу, голодували різні регіони і етноси. А в 1932-1933 роках була конкретна ціль - знищити якомога більше українських селян, тобто геноцид за національною ознакою.
показати весь коментар
25.11.2022 16:41 Відповісти
Тому в 1947 в Україну надіслали Каганович, який керував створенням Голодомору 1933?
показати весь коментар
25.11.2022 18:01 Відповісти
Це ті 3 % які заперечують ось вони є або комуністами або нащадками ти КГБ- НКВД яке виконувало злочині накази Сталіна.
А навіщо взагалі зараз проводити опитування на рахунок голодомору?
Українські -історики написали на тему голодомору багато праць і визнали це геноцидом деякі країни ЄС визнали голодомор геноцидом.
І не треба опитувати проросійських людей які звісно і не визнають ці злочини ніколи.
показати весь коментар
25.11.2022 16:28 Відповісти
А 7% выявить и -заморить голодом, суки!!!!!
показати весь коментар
25.11.2022 16:38 Відповісти
Спочатку треба питати: Чи вважаєте себе українцем?
показати весь коментар
25.11.2022 16:46 Відповісти
Cподіваюся ***** у 7% просто немає інтернету.
показати весь коментар
25.11.2022 16:56 Відповісти
Не думав , що в Україні цілих 7% безхатьків , які не розуміють , що таке Голодомор коли в тебе є дах над головою , але нема їжі ...
показати весь коментар
25.11.2022 17:50 Відповісти
Только власть не захотела что бы были названы фамилии местных активистов которые грабили и убивали в свое удовольствие.А ведь в начале эти твари еще были живы,а взяли списали конкретные преступления на образного врага.
показати весь коментар
25.11.2022 18:35 Відповісти
На Галичині під поляками, голоду нема, переходиш за Збруч - страшний голод....

Поляки тоже були добрі пдараси...мову в українців забирали, але щоб морити голодом....до цього міг додуматися тільки билятський москаль...
показати весь коментар
25.11.2022 19:16 Відповісти
А хто ж були ті "зрітєлі" 95кварталу, які ржали над "сєньйор Голодомор"???
показати весь коментар
25.11.2022 21:02 Відповісти
Решта або нащадки катів, або нічим крім мордорТВ, сватів та фсбешної церкви мізки не навантажують
показати весь коментар
26.11.2022 07:29 Відповісти
 
 