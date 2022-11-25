УКР
Росія не шукає миру, вона хоче перепочинку, щоб знову напасти, - Кулеба

Метою Росії зараз є не мир, а перепочинок, щоб накопичити сили для продовження агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, таку думку поділяє і його колега з Британії Джеймс Клеверлі.

Кулеба сказав, що останнім часом мусується тема про те, що партнери нібито підштовхують Україну до передчасних переговорів із Росією.

"Важливо зазначити, і ми з британським колегою в цьому повністю згодні, що Росія зараз не шукає миру, вона домагається перепочинку для того, щоб із новими силами продовжити знищення України та українців", - сказав міністр.

Клеверлі заявив, що Британія продовжить підтримку України – зокрема, він оголосив про виділення додаткових фінансових коштів для підтримки її економічної стійкості та плани допомогти у відновленні енергетичної інфраструктури, а також у відновленні міст і населених пунктів, визволених від російської окупації. Найближчим часом до України надійдуть 35 машин швидкої допомоги та кілька військових транспортних засобів.

Читайте: Глава МЗС Британії Клеверлі вперше прибув до Києва та анонсував новий пакет допомоги на 3 млн фунтів стерлінгів

росія (67900) Кулеба Дмитро (3606) Клеверлі Джеймс (78)
руZZкій = вбивця....злодій і брехун....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
25.11.2022 16:52 Відповісти
неужели ванькин сын - комсомольца и партийного проститута - очнулся?
25.11.2022 19:06 Відповісти
 
 