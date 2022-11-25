"Друга трансформаторна армія" - це тепер офіційно про Росію, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов назвав армію Російської Федерації "другою трансформаторною" за удари по об’єктах української енергетики і запевнив, що Україна впорається і з цими викликами.
Про це він написав у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Друга трансформаторна армія" – тепер офіційно про росармію, яка котрий день поспіль веде "героїчну" боротьбу з українськими ГЕС і ТЕЦ. Ці покидьки вже пробували позбавити нас пального, а світ – зерна. Впораємось і з цим енергетичним фронтом. Все буде Україна!" - запевнив Данілов.
