У Маріуполі в авто підірвався працівник окупаційної "влади", - Андрющенко. ФОТО

У захопленому ворогом Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув працівник окупаційної "адміністрації". Вибухнув ВАЗ, за кермом якого перебував російський військовий чиновник.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 24 листопада на дорозі біля вул. Громовий 63 біля району окупаційної адміністрації.

Водій ВАЗу - росіянин - не вижив. Ще двоє росіян, які перебували в автомобілі, зазнали поранень. Одного пораненого з опіками високого ступеня відправили до донецького шпиталю. Другий поранений отримав перелом руки, черепно-мозкову травму та перебуває у Маріупольській лікарні № 2.

Також читайте: Колишній працівниці податкової з Маріуполя заочно оголошено підозру

У Маріуполі в авто підірвався працівник окупаційної влади, - Андрющенко 01
У Маріуполі в авто підірвався працівник окупаційної влади, - Андрющенко 02
У Маріуполі в авто підірвався працівник окупаційної влади, - Андрющенко 03

авто (6376) вибух (4627) Маріуполь (3267) колабораціонізм (1200) Андрющенко Петро (709)
Топ коментарі
+23
Окупантам мирної землі над головою, і крєпкава здоровья пагібшему.
+19
День починається з гарної новини!
+15
Ще один відволік вогонь на себе.
Окупантам мирної землі над головою, і крєпкава здоровья пагібшему.
Самогубство чи нещасний випадок?
Дуже прикре самогубство. Неправильно курил.
Самопожертвование...
День починається з гарної новини!
Ще один відволік вогонь на себе.
Ніби і дрібничка, а як приємно читати!
ВАЗ небезпечна машина штука для їзди. вибухонебезпечна.
Бєлая калина-дохлая скотина
******* українська народна прикмета:

«Якщо на окупованій території, раптово, посеред вулиці, вибухає легкова машина - значить в Україні на одного ворога стало менше! «Наші люди» на легковиках там не їздять!»
Не треба лестити окупантам про черепно- мозкову травму. Пишіть просто 'черепну'
на світлинах все що залишилось від козломордих...? добре загатили...!
Накурились, кацапосвиньи?))
Что б вы све повыздыхали, кляті козли!
фотки - взагалі ні про що....
стаття - деза?
Шкода , що тільки один окупант підірвався , а на всі , але всеодно
настрій покращився
Жаль, очень жаль, что не все трое предстали перед кобздоном.
мокрого місця не зосталося.
випарувалися, курва.
чудесно
О ЦЕ ТАКЕ МАЛЕ ГОВНО ВІД НЬОГО ЗАЛИШИЛОСЬ !?)
