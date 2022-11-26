У Маріуполі в авто підірвався працівник окупаційної "влади", - Андрющенко. ФОТО

У захопленому ворогом Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув працівник окупаційної "адміністрації". Вибухнув ВАЗ, за кермом якого перебував російський військовий чиновник.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 24 листопада на дорозі біля вул. Громовий 63 біля району окупаційної адміністрації.

Водій ВАЗу - росіянин - не вижив. Ще двоє росіян, які перебували в автомобілі, зазнали поранень. Одного пораненого з опіками високого ступеня відправили до донецького шпиталю. Другий поранений отримав перелом руки, черепно-мозкову травму та перебуває у Маріупольській лікарні № 2.

