США розгорнули в Польщі ремонтну базу для артилерії, яка передається Україні. Третина гаубиць у неробочому стані, - NYT

Пентагон організував на території Польщі пункт ремонту західного артилерійського озброєння, яке постачається Україні.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

За даними американських оборонних відомств, третина гаубиць західного виробництва, переданих Україні, перебувають в неробочому стані.

Оскільки здійснювати ремонт артилерії у польових умовах проблематично, це стало пріоритетом для Європейського командування Пентагону, яке створило ремонтний центр у Польщі.

Ремонт зброї, про який раніше не повідомлялося, розпочався в останні місяці. Стан української зброї є предметом ретельної уваги серед військових чиновників США, які відмовилися обговорювати деталі програми.

"З усіма можливостями, які ми надаємо Україні, а також тим, які надають наші союзники та партнери, ми працюємо над тим, щоб вони мали належні пакети підтримки цих можливостей з часом", - заявив Деніел Дей, речник Європейського командування США.

Коли боєприпаси для українських гармат радянської епохи, які стріляють снарядами діаметром 152 мм, стали дефіцитними незабаром після вторгнення, гаубиці стандартів НАТО, які стріляють 155-міліметровими снарядами, стали однією з найважливіших видів зброї України, враховуючи величезні запаси сумісних снарядів.