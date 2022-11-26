УКР
США розгорнули в Польщі ремонтну базу для артилерії, яка передається Україні. Третина гаубиць у неробочому стані, - NYT

Пентагон організував на території Польщі пункт ремонту західного артилерійського озброєння, яке постачається Україні.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

За даними американських оборонних відомств, третина гаубиць західного виробництва, переданих Україні, перебувають в неробочому стані.

Оскільки здійснювати ремонт артилерії у польових умовах проблематично, це стало пріоритетом для Європейського командування Пентагону, яке створило ремонтний центр у Польщі.

Ремонт зброї, про який раніше не повідомлялося, розпочався в останні місяці. Стан української зброї є предметом ретельної уваги серед військових чиновників США, які відмовилися обговорювати деталі програми.

"З усіма можливостями, які ми надаємо Україні, а також тим, які надають наші союзники та партнери, ми працюємо над тим, щоб вони мали належні пакети підтримки цих можливостей з часом", - заявив Деніел Дей, речник Європейського командування США.

Коли боєприпаси для українських гармат радянської епохи, які стріляють снарядами діаметром 152 мм, стали дефіцитними незабаром після вторгнення, гаубиці стандартів НАТО, які стріляють 155-міліметровими снарядами, стали однією з найважливіших видів зброї України, враховуючи величезні запаси сумісних снарядів.

Н-да, слишком уж успокоилась старушка Европа после Второй мировой, тоже в полной мере не все оказались готовы к войне, и поползи Пуйло туда хрен знает что бы еще вышло... АРХ М
показати весь коментар
26.11.2022 10:00 Відповісти
Учитывая современные цены на металл (включая главное - электроэнергию на тот же алюминий) клепать как в 43-44-ом будет невыгодно. И в это самое время электроника значительно подешевела, чипы стоят копейки оптовыми партиями, чем американские из 90-ых годов. Лучше сразу делать все оружие высокоточным, не ставя туда самые дорогие компоненты, а выбрав лучшие по цене-качеству. Типа линза 40мм к тепловизору стоит раз в 5 дороже линзы 30мм, а 30мм в свою очередь в 4 раза дороже 22мм, ну и на маленький датчик можно взять линзу поуже и все равно наведение будет работать. Американскую высокоточку можно такими вот вещами неплохо упростить и сделать один выстрел реально дешевым, даже если вероятность поражения цели станет 0.8 вместо 0.9, зато можно выстрелить сразу 3 снаряда и в итоге вероятность поражения цели будет куда лучше, чем у одного дорогого снаряда (0.992 против 0.9).
показати весь коментар
26.11.2022 10:34 Відповісти
от цікаво: ремонтна база в Польщі, а не в іній сусідній, приміром, в мад'ярщині... До слова: хто є кому союзником...
показати весь коментар
26.11.2022 12:05 Відповісти
Через перевал все одно не зручно
показати весь коментар
26.11.2022 19:57 Відповісти
совково-рашистские стволы ещё быстрее изнашиваются
показати весь коментар
26.11.2022 12:40 Відповісти
 
 