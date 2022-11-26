Терехов пообіцяв продовжити говорити з харків’янами російською попри штраф

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що і надалі спілкуватиметься з мешканцями міста російською мовою. Раніше мовний омбудсмен виписав йому штраф у 3400 за порушення законодавства про українську мову.

Свою позицію Терехов озвучив Суспільному, повідомляє Цензор.НЕТ.

Спеціально для цього він перейшов на російську, хоча протягом ефіру в телемарафоні говорив українською.

"Я вважаю, що сьогодні в нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що найголовніше для нас сьогодні - це перемога. Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків’янами - я буду спілкуватися російською", - заявив мер.

Він не уточнив, чи сплачуватиме штраф за порушення мовного закону. На оскарження постанови в Терехова є час до 4 грудня.

Нагадаємо, 24 листопада Терехова оштрафували на 3400 гривень за виступи на телебаченні та ведення соціальних мереж недержавною мовою.