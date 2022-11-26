УКР
Терехов пообіцяв продовжити говорити з харків’янами російською попри штраф

ігор,терехов

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що і надалі спілкуватиметься з мешканцями міста російською мовою. Раніше мовний омбудсмен виписав йому штраф у 3400 за порушення законодавства про українську мову.

Свою позицію Терехов озвучив Суспільному, повідомляє Цензор.НЕТ.

Спеціально для цього він перейшов на російську, хоча протягом ефіру в телемарафоні говорив українською.

"Я вважаю, що сьогодні в нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що найголовніше для нас сьогодні - це перемога. Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків’янами - я буду спілкуватися російською", - заявив мер.

Він не уточнив, чи сплачуватиме штраф за порушення мовного закону. На оскарження постанови в Терехова є час до 4 грудня.

Пам'ятник Пушкіну в Харкові демонтовано, - міськрада. ФОТО

Нагадаємо, 24 листопада Терехова оштрафували на 3400 гривень за виступи на телебаченні та ведення соціальних мереж недержавною мовою.

 

українська мова (849) Харків (5874) російська мова (331) Терехов Ігор (314)
Топ коментарі
+60
Це реально ворог держави.
І скільки ще таких
показати весь коментар
26.11.2022 09:35 Відповісти
+57
Пиз#ец. Ще одному "не на часі"
показати весь коментар
26.11.2022 09:34 Відповісти
+56
Невже це так складно усвідомити, що якби таких "какіх разніц" було б меньше, то і різні ЛДНРи б не утворилися? І Крим навряд чи так би просто опинився під окупацією
показати весь коментар
26.11.2022 09:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сторінка 2 з 2
Терехов НІ РАЗУ і ніколи не називав у своїх виступав харків*ян українцями. Завжди- ми харьковчане... Це ріже слух, завжди. Типу ми кримчане....
показати весь коментар
26.11.2022 12:39 Відповісти
Ну не *****?...
показати весь коментар
26.11.2022 13:18 Відповісти
Під Бахмут у будь яку частину курву !
показати весь коментар
26.11.2022 13:19 Відповісти
Цього малороса Пуйло ще не звільнив , а дуже старався .
показати весь коментар
26.11.2022 13:37 Відповісти
Після публічного процесу з конфіскацією і забороною обіймати держ. Посади - таких «кадрів» стане в 10 разів менше.
показати весь коментар
26.11.2022 13:38 Відповісти
Так шо усе таки ХНР !
показати весь коментар
26.11.2022 13:38 Відповісти
А потім всяке ху№ло лізе до нас защіщать таких, які гаварят па рускі !
показати весь коментар
26.11.2022 13:45 Відповісти
вообще не вижу проблемы. За кожну говірку - штраф 3400 грн
После 5 штрафов заспіває, як соловейко українською
показати весь коментар
26.11.2022 16:00 Відповісти
Для початку треба по повній штрафувати ті засоби масової інформації, які дають можливість Терехову порушувати мовний закон. Позбавити його можливості зневажати українську конституцію.
показати весь коментар
26.11.2022 19:33 Відповісти
этиГ мать,научмте пинками тварь! Slava Velykoi Ukraine
показати весь коментар
26.11.2022 20:07 Відповісти
терехов мудак. он Гепына шестерка. но дело не в языке. я Харьковчанин я и вся моя семья говорит на русском но это не значит что я не люблю Украину. оно говорит на том языке которое слышат жители Харькова
показати весь коментар
26.11.2022 20:42 Відповісти
Довбо*об. Крапка. Без коментарів, бо таку тупість на рівні голови 2-го найбільшого міста України навіть сенсу немає обговорбювати!
показати весь коментар
27.11.2022 00:07 Відповісти
Если русские будут плевать на украинские законы страна далеко не уедет.
показати весь коментар
27.11.2022 01:04 Відповісти
Поважаю Терехова,він справді на свомумісці ,і знає що говорить.Це справжній патріот України,завдяки таким як він Харків ще наш.І тут є коменти ,що він зрадник,я думаю ,що ті люди які можуть таке говорити не варті цього чоловіка ні мізинця,та ще є запитання до них ,що ви зробили для України,хоч саму маленьку краплю,відповім ;та нічого ,крім оцієї дурної писанини.
показати весь коментар
27.11.2022 10:14 Відповісти
Как губернатор он должен говорить на государственном. Как частное лицо - хоть на сребскохорватском.
показати весь коментар
27.11.2022 10:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 