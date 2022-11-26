УКР
Треба готуватися, що українські біженці залишаться після війни, - Єврокомісія

біженці

Країнам, що приймають українських біженців, таким як Німеччина та Польща, доведеться пристосовуватися до того факту, що українці залишаться в країні на довгі роки після закінчення війни.

Таку думку висловила віцепрезидентка Єврокомісії Дубравка Шуїця, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ключова проблема полягає в тому, що ці сім'ї думають, що повернуться додому наступного дня після війни. Але вони ще не повернуться додому. Їхні школи зруйновані, їхні будинки зруйновані, їхні робочі місця втрачені. Мушу сказати це відверто, я сама пережила війну в Хорватії в колишній Югославії", - зазначила Шуїця.

Шуїця у Єврокомісії відповідає, серед іншого, за права дітей на європейському рівні. Вона закликала жителів Європи не припиняти підтримки українців, які потребують допомоги.

"Ми не повинні проявляти ознаки втоми, це не вихід. Ми повинні зробити все можливе - на рівні Європейського Союзу, а також на рівні держав-членів, таких як Німеччина, - щоб допомогти українським дітям, які втекли, почуватися як вдома", - зазначила вона.

+19
Для ЄС це нормально. Навідміну від чорних, яких до ЄС запустила гебешна бабця, українці працюють і успішно адаптуються
показати весь коментар
26.11.2022 10:03 Відповісти
+19
О чем я уже давно и говорю. Те, у кого дети проучатся в школах полный учебный год и родители при этом найдут работу - многие не вернутся.
показати весь коментар
26.11.2022 10:04 Відповісти
+19
если Запад не возьмёт управление над Украиной то можно сколько угодно побеждать на фронте Но на выборы прийдет вот это деградированное большинство выродков и выберет если не шута зэ-иуду то какого нибуть очередного предателя врага
показати весь коментар
26.11.2022 10:09 Відповісти
життя все саме розставить по місцях...- так , румигаючі-шлунки (холодильник) залишаться......, а більшість повернеться....
показати весь коментар
26.11.2022 10:00 Відповісти
Повернуться ,ви тільки почекайте ,якщо вони вже виїхали, то вже не повернуться ні за які гроші і не тіште себе ілюзіями .
показати весь коментар
26.11.2022 10:08 Відповісти
Ті хто в Україні з себе щось представляв - повернеться, не переживай. Після війни тут робота буде. А ось ті хто з себе нічого не представляли, то вони займуть достойний їх рівень у ЄС - на самому низу соціально-професійної драбини - какая разніца ким працювати, зато заграніцей.
показати весь коментар
26.11.2022 11:13 Відповісти
Причем здесь какая разница, просто люди рабочих специальностей получают нормальные деньги за свой труд, поболее чем работая на собственных олигархов, и не надо делить этих людей на второй сорт, потому что у вас Игорь высшее образование, это не показатель человечности, кому то нужно работать и у станка,и в пекарне.
показати весь коментар
26.11.2022 11:41 Відповісти
Рік тому робив ремонт у маминій квартирі. Меньше ніж за тиждень роботи, пліточник заробив 15 тис, чувак який клав ламінат за два дні більше 4 тис. Хлопець, якому десь років 20, який вирівнював стіни, казав що роблячи на дядю заробляє 25+ тис на міс. І всі вони мені казали одне і те саме: нахєр мені твої заробітки, якщо тут нормально платять?
показати весь коментар
26.11.2022 12:38 Відповісти
Этот парень плиточник, или кто ложил ламинат работал по черному, пока молодой, об этом чувак не задумывается, и для тебя Игорь хорошо потому что дешевле чем через фирму, а придет дело до пенсии он по другому петь будет когда стажа не будет,ты в Германии наверняка работать по черному не хочешь.
показати весь коментар
26.11.2022 15:24 Відповісти
А видя как наш батальйон "Монако" олигархов и их прихвостней сейчас быкует в Европе, вывезя все награбленное бабло с Украины, а после победы вернется как ни чем не бывало опять эксплуатировать народ с удвоенным аппетитом к наживе, так как по мне я бы хер на них работал, и таких много.
показати весь коментар
26.11.2022 12:00 Відповісти
А хто цей батальон Монако привів до влади? Невже марсіани?
показати весь коментар
26.11.2022 12:39 Відповісти
Ті хто в Україні з себе щось представляв - знайдуть там першокласну роботу ііз набагато більшею зарплатнею ,то з якого дива їм повертатись в бідну і поруйнованою війною країну .
показати весь коментар
26.11.2022 17:49 Відповісти
Для ЄС це нормально. Навідміну від чорних, яких до ЄС запустила гебешна бабця, українці працюють і успішно адаптуються
показати весь коментар
26.11.2022 10:03 Відповісти
Підтвержую, і працюю і армії допомагаю і тим хто залишивчя гуманітарку відправляю.. а от за те, що Україна намагалася мене лишити волі та права вибору де мені жити і що робити - отакенний на всю ротяку! хай подохнуть олігархи, що замість обороноздатності будували маєтки попід великими містами, їздили на порше. Як і казав, велике крадівництво принесе лише багато болю та сліз... було смішно, регочуть зараз по підвалам...
показати весь коментар
26.11.2022 12:43 Відповісти
О чем я уже давно и говорю. Те, у кого дети проучатся в школах полный учебный год и родители при этом найдут работу - многие не вернутся.
показати весь коментар
26.11.2022 10:04 Відповісти
украинцы быстро адаптируются, легко обучаются и переобучаются. основная проблема в странах не славянской языковой группы именно язык. но те, кто захочет не вернуться, почувствовав разницу - "два мира, два образа жизни" его относительно быстро выучат и интегрируются в новое общество. это не беженцы со "стран азии, африки и латинской америки". те которые с детьми - не вернуться первыми. точне будет прикидывать - какой процент уехавших, из быстро выучивших язык и нашедших работу, вместе с социальным пакетом к ней, будет готов вернуться, чтобы и дальше, вобщем то бесплатно ишачить на благо властей всех мастей, вечно прибарахляющихся и внукам тоже.
показати весь коментар
26.11.2022 10:24 Відповісти
Какой социальной пакет? В Европе самоё лучшее это процент в банке. Все остальное дерьмо полное.
показати весь коментар
26.11.2022 10:34 Відповісти
Я провів орієнтовно 100 співбесід серед людей з вищою освітою. Оволодіти нормально хоч однією англійською спромоглися десь 30-40%. Ще десь 5% дві і більше мов. Всі інші володіють або жахливою базою англійської або взагалі не володіють. І це мова йде про професію де англійська маст хев для професійного зростання. Тому твоє лєгко обучаются, особливо про робітничі спеціальності, якби ніпрощо. До речі, а що тобі завадило за всі роки вивчити українську?
показати весь коментар
26.11.2022 12:48 Відповісти
то глоубал.юа
показати весь коментар
26.11.2022 16:48 Відповісти
у мене є наочний приклад - дружина товариша, разом з донькою, поїхала до Німетчинни! їй надали УСІ можливості почувати себе добре - виділили квартиру, за яку платить місто, оплатили курси підвищення кваліфікації і курсі німецької мови, влаштували дитину в навчальний заклад, кожен місяць дають гроші на проживання!
Товариш розказує, що дитина не хоче вчитися, не хоче відвідувати класи, дружина в депресії...
показати весь коментар
26.11.2022 12:47 Відповісти
в німецькій якщо тиждень відсутній без присини ювенальна займеться розслідуванням, чим таким мати займалася, що не було часу на дитину а дипресія у Германії це взагалі як? пила щоденно чи шо?
показати весь коментар
26.11.2022 13:15 Відповісти
дитина в такому віці, що їй похєр на все, як сама вирішить, так і буде
щоб бути в депресії не обовʼязково кожен день бухати
показати весь коментар
26.11.2022 13:24 Відповісти
Богато хто хоче просто додому! В нашу краіну, в своє місто! До своїх друзів. До своїх сусідів, речей! Знову жити в своїй квартирі ! І розбудовувати свою краіну . Після війни відбудували і Англію, Германію , взагалі Європу самі мешканці цих країн ! І ми вернемся і все відбудуємо.
показати весь коментар
04.12.2022 04:54 Відповісти
Многие ?
Чуть-чуть больше, чем все.
показати весь коментар
26.11.2022 15:57 Відповісти
Ееее, не тільки залишаться, а ще й нові приїдуть. Тут на низькому старті тисячі застрягших стоять.
показати весь коментар
26.11.2022 10:05 Відповісти
А що до війни ніхто не виїжджав з країни? Виїжджали мільйони: хтось гастербайтером, хтось назавжди.
показати весь коментар
26.11.2022 11:06 Відповісти
если Запад не возьмёт управление над Украиной то можно сколько угодно побеждать на фронте Но на выборы прийдет вот это деградированное большинство выродков и выберет если не шута зэ-иуду то какого нибуть очередного предателя врага
показати весь коментар
26.11.2022 10:09 Відповісти
Это тот лидер, который называл Украину проституткой? Действительно великая гнида.
показати весь коментар
26.11.2022 10:22 Відповісти
А ти часом не той мальчік, якого вчора московський піп причащав?
показати весь коментар
26.11.2022 10:27 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 13:17 Відповісти
Там було вертольотом)
показати весь коментар
26.11.2022 19:46 Відповісти
Не треба стримувати радість. Від українців лише зиск.
показати весь коментар
26.11.2022 10:09 Відповісти
А ми вас попереджали-давайте зброю далекобійну! Так ви зади морщили-*уйла боялися роздратувати!
показати весь коментар
26.11.2022 10:10 Відповісти
Смотря каким народом считать Беню и его холуев.
показати весь коментар
26.11.2022 10:23 Відповісти
Так їм навпаки дуже вигідно, щоб українці залишалися у них там, українці високоосвідчені,працьовиті люди,молоді,що дуже важливо,у них в Європі криза молодого віку,там пенсіонерів дуже багато переважає,їм потрібна молода кров,діти і так далі. На відміну від сирійців,афганців і так далі котрі приїжджають сім'ями з 10 дітей і сидять потім на фінансових допомогах від держав і нічого не роблять, українці ідуть відразу і шукають роботу і працюють таким чином на економіку тих країн. Так що їм дуже не погано коли до них будуть прибувати українці, і те що вони тратять на них кошти то факт,але наші люди там тратять ще більше своїх власних коштів
показати весь коментар
26.11.2022 10:53 Відповісти
Якщо подивитися на середньостатистичного "оставальщіка в ЄС", то це людина низькокваліфікованої праці, де високоосвічений і рядом не стоїть. Тобто це звичайна обслуга і прислуга. Нічим не гірші і не кращі від нігєрів чи арабів.
показати весь коментар
26.11.2022 11:05 Відповісти
багато переїжджає туда і розумних,з освітами,фахом і великим досвідом,але відразу на роботу по спеціальності і на таку посаду як в Україні претендувати не можуть, чи кваліфікацію потрібно пітверджувати,чи освіту додатково ще якусь потрібно получити, от і працють на початку на низькокваліфікованій роботі, усі емігранти починають в чужій країні з дна так би мовити,ти можеш бути вдома ким завгодно,але в чужій країні ти ніхто і починати потрібно з самого початку
показати весь коментар
26.11.2022 11:11 Відповісти
Розумові і з освітами переїжджали і до війни аби працювати за фахом. Я пишу про дніщє суспільства, яких ти записуєш до професіоналів, хоч професіонал вже за замовчуванням має як мінімум англійську і цього достатньо аби знайти роботу в будь-якій країні ЄС без знання місцевої мови.
показати весь коментар
26.11.2022 11:20 Відповісти
неправда. Лок. язык является главной проблемой при устройстве почти на любую работу в любой стране ЕС
показати весь коментар
26.11.2022 15:47 Відповісти
Скандинавські країни, Нідерланди можна знайти майже любу роботу володіючи тільки англійською - там люди дуже сильно володіють англійською. Якщо в it-сфері, чи в якійсь транснаціональній корпорації, то там вибірка країн по ЄС майже 100%, це якщо ти, звичайно, спеціаліст. Хоч по правді кажучи в Україні також можна знайти нормальну роботу володіючи іноземними мовами. Є знайомий який отримує 1.5 тис євро в Києві, і у нього три іноземні мови в портфоліо і особливо ніяких умінь.
показати весь коментар
26.11.2022 20:18 Відповісти
it-сфера - это исключение их правила. Все остальное - бизнес, врачи, юристы и т.п. - обязательное знание лок. языка.
И ничего вы тут не сделаете
показати весь коментар
26.11.2022 20:50 Відповісти
А что среди коренных немцев нет водителей,уборщиков,маляров или за станками не стоят,им тоже надо язык учить?В Украине все знают мову,но не все врачи или айтишники,в любой стране есть местные которые работают на низкоквалифицированых работах.
показати весь коментар
26.11.2022 17:27 Відповісти
Працюю оператором CNC. до війни був системним адміністратором в йорданській компанії.... Не жалкую прозміни - бо знаю що кожна вироблена деталь замість випитої чашки кави вб`є багато росіян. 3 зміни - та легко, особливо третя - ! це не у підвалі сидіти та пифо з водкою пити від нічого робити. Вчора приїзжали німці, дивилися як працюю...
ще привезуть верстати.... бо з фронту техніки все більше з російського лендлізу іде
показати весь коментар
26.11.2022 12:58 Відповісти
Вірогідно.
Зелені довбаки обіцяють відбудувати міста.
А для кого???
показати весь коментар
26.11.2022 10:26 Відповісти
А де він гроші візьме?
показати весь коментар
26.11.2022 11:23 Відповісти
А над цим питанням ніхто не думає. Сподіваються на диво від Зе.
показати весь коментар
26.11.2022 11:31 Відповісти
Зелебобіки сподіваються, мушу додати.
Люди, яким притаманні здоровий глузд та вміння дивитися хоч на декілька кроків уперед - за таке навіть не голосували...
показати весь коментар
26.11.2022 11:57 Відповісти
Ви ще нічого не бачили, коли відкриють кордони виїде величезна кількість людей, майже вся працездатна молодь, попереду дуже темні часи як для людей так і для країни.
показати весь коментар
26.11.2022 10:35 Відповісти
Не факт.Якщо підуть інвестиції,чи репарації,на відбудову,якщо влада прозріє і реально реформуватиме все совкове,почне боротися з корупцією,то може повернуться навіть і ті хто виїхали задовго до війни.Бо вони їхали від бідності,безперспективності,які спеціально створювала росія через свою агентуру в Україні
показати весь коментар
26.11.2022 10:41 Відповісти
Ви зараз стільки нездійсненних умов перелічили...
показати весь коментар
26.11.2022 10:50 Відповісти
одні якщо,якщо,якщо... людям не потрібні ці усі якщо... їм потрібна впевненість у мйабутньому,нормальний рівень життя,нормальна зарплатня,нормальна оствіта для їхніх дітей,нормальна судова система і так далі, люди думають як жити уже зараз,а не чекати хто зна скільки для того щоб Україні хоча б повернулася до довоєнного рівня.
показати весь коментар
26.11.2022 11:03 Відповісти
Хочеться більше конкретики: що в твоєму розумінні нормальна зарплата і нормальний рівень життя?
показати весь коментар
26.11.2022 11:31 Відповісти
у меня знакомый рвется в Чехию. Говорит там охренеть зарплата, чернорабочий на стройке 2 тыс. евро. Я говорю, ОК, у тебя на жилье и налоги из них сразу 1000 ушла. Осталась 1000. Это то, что у тебя здесь и так есть. Молчит. Но ехать все равно хочет
показати весь коментар
26.11.2022 15:50 Відповісти
Зараз вже починаються проблеми з роботою.І ці заробітки по 30-40 т.грн вже переходять в розряд нездійсненних мрій.Ще трохи часу і заробити за місяць 200-250 баксів-це буде дуже велика вдача.
показати весь коментар
26.11.2022 16:21 Відповісти
Влада прозреет,это Вы из какой книги Герберта Уэлса великого фантаста цитируете.
показати весь коментар
26.11.2022 12:21 Відповісти
Οто не треба було ції кордони закривати.
показати весь коментар
26.11.2022 10:45 Відповісти
Тут больше зависит в каком формате Украина закончит войну, тоесть на чьих условиях подпишем *мир*. Хотя о каком мире речь если ни Московский режим ни мы официально и не обявляли войну. Если не освободим все до последнего кусочка нашей земли и капитулируем своего рода, то еще и выедут с Украины те кто не успел. Мало кто захочет жить в хоть частично но окупированной стране а значит своим детям оставить войну.
показати весь коментар
26.11.2022 10:36 Відповісти
Зеля піднαςραβ країні тим, що заборонив виїжджати морякам, у яких на руках було направлення на судно. Не кажучи про те, що хабарництво в морському працевлаштуванні покривалося самим Єрмаком. Тепер і сім'ї моряків покинуть цю країну.
показати весь коментар
26.11.2022 10:42 Відповісти
А за кого 73% сімей моряків голосували?
показати весь коментар
26.11.2022 11:32 Відповісти
Саме так. Два найукраїнськіших президента (Ющенко і Порошенко) українці ненавидять найбільше.
показати весь коментар
26.11.2022 10:50 Відповісти
Ти перед тим як критикувати українців, почни писати на українському сайті українською.
По-друге, якщо ти не працював на нормального дядю в Україні, то це не значить, що всі підприємці в країні тупі, жадібні і тд. До речі, керівника не можуть всі любити - він же не 100 баксів Ті хто не хоче працювати на роботі - той і ненавидить керівника за то що той заставляє працювати.
показати весь коментар
26.11.2022 10:59 Відповісти
А писати українською мовою на українському сайті тобі заважає "простий нарід" , правильно я тебе зрозумів, гнида?!
показати весь коментар
26.11.2022 11:27 Відповісти
А чому вам приємно дописувати мовою тупих окупантів?
Вважаєте у них на владних посадах кращі екземпляри?
показати весь коментар
26.11.2022 11:33 Відповісти
Був у мене керівник. Нас, десь півтори сотні гавриків, не ненавиділи,правда так,недолюблювали. Контролював всіх. Пішов він у відпустку. Почалося: хто по сто грамів зранку прямо,хто зовсім на роботу не вийшов і т.д.
В день зарплати біля каси --- у багатьох нижче звичайної відсотків на 20 -- 30. Порозумнішали зразу..)
показати весь коментар
26.11.2022 12:40 Відповісти
Як казав мій товариш в армії: "людина, як вогнегасник - поки не в'**** не почне працювати".
показати весь коментар
26.11.2022 12:51 Відповісти
Це тому, що тоді інша правда була: "куди солдата ні цілуй в нього там завжди дупа."
показати весь коментар
26.11.2022 16:59 Відповісти
Ніхто не повернеться. Виїхали жінки і діти. Діти дуже швидко адаптуються, жінки наші на фоні європейок- красуні, знайдуть собі чоловіків.
А після відкриття кордонів з України виїде ще мільонів 10.
Україна знелюдніє. І це найстрашніше.
Бо любу проблему можна вирішити тільки якщо є люди
показати весь коментар
26.11.2022 10:46 Відповісти
Брєд.
показати весь коментар
26.11.2022 10:53 Відповісти
👍🤝 ну такую жуть развели здесь на форуме...
показати весь коментар
26.11.2022 20:03 Відповісти
ну не знелюдніє,але проценів 30-40 може виїхати, тому що вибір жити на руїнах і в цивілізованому світі де ще крім того є нормальні умоваи,нормальні зарплатаи,нормальні суди і закони обговоренню не підлягає
показати весь коментар
26.11.2022 11:06 Відповісти
вопрос в том, что там к нам отношение как к неграм. Не все это чувствуют, а многим по фиг. А вот для остальных это проблема. На нормальные должости нас там никто не допустит. Пусть лучше тут я буду №1, чем в супер-шмупер европе никем и всю жизнь. Это тоже имеет место быть
показати весь коментар
26.11.2022 15:53 Відповісти
есть такой соскин на ютубе,базарит тоже самое
показати весь коментар
26.11.2022 11:10 Відповісти
Я думаю що повернуться. Дім є дім. Я Україну люблю, у нас найкраще. Діти вивчили мову країни перебування - це тільки плюс, подивилися на інше життя і буде наше нове покоління проєвропейське і країну будуватиме, як в Європі, а не срань і рвань як в оркостані. Нам би тільки перемогти.
показати весь коментар
26.11.2022 10:47 Відповісти
це якщо є дім, а якщо як у мене - розвалене після прильотів 4х калібрів по військовій частині? тиждень вціліле на вулиці майно збирав...
показати весь коментар
26.11.2022 13:06 Відповісти
Мені дуже дуже шкода. Але я про Україну, як дім.. А може вам побудуть потім житло по державній програмі. Треба податися на відбудову житла
показати весь коментар
26.11.2022 19:03 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 20:04 Відповісти
Вчора на лондонському радіо LBC, була програма присвячена дуже гострій на сьогодні темі для Британії - мігранській кризі. Там давала інтерв'ю чиновниця у справах міграції. Вона майже прямо так і сказала, що у зв'язку з перенаселенням і постійним прибуттям у країну все нових і нових мігрантів в гігантській кількості, українським біженцям після війни прийдеться покинути UK.
Це я веду до того, що ми не знаємо, як будуть розвиватися події у світі далі. Може так виявитися, що після війни в Україні, ЄС чекають такі колосальні випробування в результаті яких мільйонам українців прийдеться повернутися в Україну. А те що європейський світ ніколи не буде таким безпечним як 23.02 - це вже беззаперечний факт.
показати весь коментар
26.11.2022 10:51 Відповісти
Баран - твоєї мами син.
показати весь коментар
26.11.2022 11:22 Відповісти
не могу сказать, что это страна мечты и супер-пупер потеря для украинцев. Так что пусть британия не сильно переживает
показати весь коментар
26.11.2022 15:55 Відповісти
Особливо "бiженцi iз Захiдних областей,якi халупи сдать за скаженi грошi, i на халявнi там кайфують,i вiз не треба
показати весь коментар
26.11.2022 11:28 Відповісти
рєзніков, тьі шолє?
показати весь коментар
26.11.2022 17:05 Відповісти
А как вы там думали, за сотрудничество с мордором придётся платить.
показати весь коментар
26.11.2022 11:50 Відповісти
Голосували по приколу, розраховуючи поржать і якщо що, то звалити в Польщу...
Так воно і вийшло....
показати весь коментар
26.11.2022 11:51 Відповісти
Куди вертатись?Там тепло,ситно,затишно,негри їбуть...Нах ми їм здались з маленькими фуйками,тим розлогим бабеськам)
показати весь коментар
26.11.2022 12:21 Відповісти
"Розлогим бабеськам" --- цей шедевр треба записати.)
показати весь коментар
26.11.2022 12:49 Відповісти
Верните громадян, агов!😩
показати весь коментар
26.11.2022 12:41 Відповісти
С полок Европы пропал вазелин.
показати весь коментар
26.11.2022 14:30 Відповісти
ото руснявьім тема....
показати весь коментар
26.11.2022 17:06 Відповісти
шо там готуватися, це не з близького сходу люди, усі вже роботу знайшли
показати весь коментар
26.11.2022 17:08 Відповісти
 
 