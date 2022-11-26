Треба готуватися, що українські біженці залишаться після війни, - Єврокомісія
Країнам, що приймають українських біженців, таким як Німеччина та Польща, доведеться пристосовуватися до того факту, що українці залишаться в країні на довгі роки після закінчення війни.
Таку думку висловила віцепрезидентка Єврокомісії Дубравка Шуїця, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Ключова проблема полягає в тому, що ці сім'ї думають, що повернуться додому наступного дня після війни. Але вони ще не повернуться додому. Їхні школи зруйновані, їхні будинки зруйновані, їхні робочі місця втрачені. Мушу сказати це відверто, я сама пережила війну в Хорватії в колишній Югославії", - зазначила Шуїця.
Шуїця у Єврокомісії відповідає, серед іншого, за права дітей на європейському рівні. Вона закликала жителів Європи не припиняти підтримки українців, які потребують допомоги.
"Ми не повинні проявляти ознаки втоми, це не вихід. Ми повинні зробити все можливе - на рівні Європейського Союзу, а також на рівні держав-членів, таких як Німеччина, - щоб допомогти українським дітям, які втекли, почуватися як вдома", - зазначила вона.
Товариш розказує, що дитина не хоче вчитися, не хоче відвідувати класи, дружина в депресії...
щоб бути в депресії не обовʼязково кожен день бухати
Чуть-чуть больше, чем все.
И ничего вы тут не сделаете
ще привезуть верстати.... бо з фронту техніки все більше з російського лендлізу іде
Зелені довбаки обіцяють відбудувати міста.
А для кого???
Люди, яким притаманні здоровий глузд та вміння дивитися хоч на декілька кроків уперед - за таке навіть не голосували...
По-друге, якщо ти не працював на нормального дядю в Україні, то це не значить, що всі підприємці в країні тупі, жадібні і тд. До речі, керівника не можуть всі любити - він же не 100 баксів Ті хто не хоче працювати на роботі - той і ненавидить керівника за то що той заставляє працювати.
Вважаєте у них на владних посадах кращі екземпляри?
В день зарплати біля каси --- у багатьох нижче звичайної відсотків на 20 -- 30. Порозумнішали зразу..)
А після відкриття кордонів з України виїде ще мільонів 10.
Україна знелюдніє. І це найстрашніше.
Бо любу проблему можна вирішити тільки якщо є люди
Це я веду до того, що ми не знаємо, як будуть розвиватися події у світі далі. Може так виявитися, що після війни в Україні, ЄС чекають такі колосальні випробування в результаті яких мільйонам українців прийдеться повернутися в Україну. А те що європейський світ ніколи не буде таким безпечним як 23.02 - це вже беззаперечний факт.
Так воно і вийшло....