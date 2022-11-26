РУС
Надо быть готовыми, что украинские беженцы останутся после войны, - Еврокомиссия

Странам, принимающим украинских беженцев, таким как Германия и Польша, придется приспосабливаться к тому факту, что украинцы останутся в стране долгие годы после окончания войны.

Такое мнение высказала вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуица, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Ключевая проблема состоит в том, что эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после войны. Но они еще не вернутся домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны. Должна сказать это откровенно, я сама пережила войну в Хорватии в бывшей Югославии", - отметила Шуица.

Шуица в Еврокомиссии отвечает, среди прочего, за права детей на европейском уровне. Она призвала жителей Европы не прекращать поддержку украинцев, нуждающихся в помощи.

Читайте также: До трех миллионов украинцев будут вынуждены покинуть дома из-за холодов, - прогноз ВОЗ

"Мы не должны проявлять признаки усталости, это не выход. Мы должны сделать все возможное – на уровне Европейского Союза, а также на уровне государств-членов, таких как Германия, – чтобы помочь сбежавшим украинским детям чувствовать себя как дома", - отметила она.

Автор: 

+19
Для ЄС це нормально. Навідміну від чорних, яких до ЄС запустила гебешна бабця, українці працюють і успішно адаптуються
26.11.2022 10:03 Ответить
+19
О чем я уже давно и говорю. Те, у кого дети проучатся в школах полный учебный год и родители при этом найдут работу - многие не вернутся.
26.11.2022 10:04 Ответить
+19
если Запад не возьмёт управление над Украиной то можно сколько угодно побеждать на фронте Но на выборы прийдет вот это деградированное большинство выродков и выберет если не шута зэ-иуду то какого нибуть очередного предателя врага
26.11.2022 10:09 Ответить
життя все саме розставить по місцях...- так , румигаючі-шлунки (холодильник) залишаться......, а більшість повернеться....
26.11.2022 10:00 Ответить
Повернуться ,ви тільки почекайте ,якщо вони вже виїхали, то вже не повернуться ні за які гроші і не тіште себе ілюзіями .
26.11.2022 10:08 Ответить
Ті хто в Україні з себе щось представляв - повернеться, не переживай. Після війни тут робота буде. А ось ті хто з себе нічого не представляли, то вони займуть достойний їх рівень у ЄС - на самому низу соціально-професійної драбини - какая разніца ким працювати, зато заграніцей.
26.11.2022 11:13 Ответить
Причем здесь какая разница, просто люди рабочих специальностей получают нормальные деньги за свой труд, поболее чем работая на собственных олигархов, и не надо делить этих людей на второй сорт, потому что у вас Игорь высшее образование, это не показатель человечности, кому то нужно работать и у станка,и в пекарне.
26.11.2022 11:41 Ответить
Рік тому робив ремонт у маминій квартирі. Меньше ніж за тиждень роботи, пліточник заробив 15 тис, чувак який клав ламінат за два дні більше 4 тис. Хлопець, якому десь років 20, який вирівнював стіни, казав що роблячи на дядю заробляє 25+ тис на міс. І всі вони мені казали одне і те саме: нахєр мені твої заробітки, якщо тут нормально платять?
26.11.2022 12:38 Ответить
Этот парень плиточник, или кто ложил ламинат работал по черному, пока молодой, об этом чувак не задумывается, и для тебя Игорь хорошо потому что дешевле чем через фирму, а придет дело до пенсии он по другому петь будет когда стажа не будет,ты в Германии наверняка работать по черному не хочешь.
26.11.2022 15:24 Ответить
А видя как наш батальйон "Монако" олигархов и их прихвостней сейчас быкует в Европе, вывезя все награбленное бабло с Украины, а после победы вернется как ни чем не бывало опять эксплуатировать народ с удвоенным аппетитом к наживе, так как по мне я бы хер на них работал, и таких много.
26.11.2022 12:00 Ответить
А хто цей батальон Монако привів до влади? Невже марсіани?
26.11.2022 12:39 Ответить
Ті хто в Україні з себе щось представляв - знайдуть там першокласну роботу ііз набагато більшею зарплатнею ,то з якого дива їм повертатись в бідну і поруйнованою війною країну .
26.11.2022 17:49 Ответить
Для ЄС це нормально. Навідміну від чорних, яких до ЄС запустила гебешна бабця, українці працюють і успішно адаптуються
26.11.2022 10:03 Ответить
Підтвержую, і працюю і армії допомагаю і тим хто залишивчя гуманітарку відправляю.. а от за те, що Україна намагалася мене лишити волі та права вибору де мені жити і що робити - отакенний на всю ротяку! хай подохнуть олігархи, що замість обороноздатності будували маєтки попід великими містами, їздили на порше. Як і казав, велике крадівництво принесе лише багато болю та сліз... було смішно, регочуть зараз по підвалам...
26.11.2022 12:43 Ответить
О чем я уже давно и говорю. Те, у кого дети проучатся в школах полный учебный год и родители при этом найдут работу - многие не вернутся.
26.11.2022 10:04 Ответить
украинцы быстро адаптируются, легко обучаются и переобучаются. основная проблема в странах не славянской языковой группы именно язык. но те, кто захочет не вернуться, почувствовав разницу - "два мира, два образа жизни" его относительно быстро выучат и интегрируются в новое общество. это не беженцы со "стран азии, африки и латинской америки". те которые с детьми - не вернуться первыми. точне будет прикидывать - какой процент уехавших, из быстро выучивших язык и нашедших работу, вместе с социальным пакетом к ней, будет готов вернуться, чтобы и дальше, вобщем то бесплатно ишачить на благо властей всех мастей, вечно прибарахляющихся и внукам тоже.
26.11.2022 10:24 Ответить
Какой социальной пакет? В Европе самоё лучшее это процент в банке. Все остальное дерьмо полное.
26.11.2022 10:34 Ответить
Я провів орієнтовно 100 співбесід серед людей з вищою освітою. Оволодіти нормально хоч однією англійською спромоглися десь 30-40%. Ще десь 5% дві і більше мов. Всі інші володіють або жахливою базою англійської або взагалі не володіють. І це мова йде про професію де англійська маст хев для професійного зростання. Тому твоє лєгко обучаются, особливо про робітничі спеціальності, якби ніпрощо. До речі, а що тобі завадило за всі роки вивчити українську?
26.11.2022 12:48 Ответить
то глоубал.юа
26.11.2022 16:48 Ответить
у мене є наочний приклад - дружина товариша, разом з донькою, поїхала до Німетчинни! їй надали УСІ можливості почувати себе добре - виділили квартиру, за яку платить місто, оплатили курси підвищення кваліфікації і курсі німецької мови, влаштували дитину в навчальний заклад, кожен місяць дають гроші на проживання!
Товариш розказує, що дитина не хоче вчитися, не хоче відвідувати класи, дружина в депресії...
Товариш розказує, що дитина не хоче вчитися, не хоче відвідувати класи, дружина в депресії...
26.11.2022 12:47 Ответить
в німецькій якщо тиждень відсутній без присини ювенальна займеться розслідуванням, чим таким мати займалася, що не було часу на дитину а дипресія у Германії це взагалі як? пила щоденно чи шо?
26.11.2022 13:15 Ответить
дитина в такому віці, що їй похєр на все, як сама вирішить, так і буде
щоб бути в депресії не обовʼязково кожен день бухати
26.11.2022 13:24 Ответить
Богато хто хоче просто додому! В нашу краіну, в своє місто! До своїх друзів. До своїх сусідів, речей! Знову жити в своїй квартирі ! І розбудовувати свою краіну . Після війни відбудували і Англію, Германію , взагалі Європу самі мешканці цих країн ! І ми вернемся і все відбудуємо.
04.12.2022 04:54 Ответить
Многие ?
Чуть-чуть больше, чем все.
26.11.2022 15:57 Ответить
Ееее, не тільки залишаться, а ще й нові приїдуть.
26.11.2022 10:05 Ответить
А що до війни ніхто не виїжджав з країни? Виїжджали мільйони: хтось гастербайтером, хтось назавжди.
26.11.2022 11:06 Ответить
если Запад не возьмёт управление над Украиной то можно сколько угодно побеждать на фронте Но на выборы прийдет вот это деградированное большинство выродков и выберет если не шута зэ-иуду то какого нибуть очередного предателя врага
26.11.2022 10:09 Ответить
Это тот лидер, который называл Украину проституткой? Действительно великая гнида.
26.11.2022 10:22 Ответить
А ти часом не той мальчік, якого вчора московський піп причащав?
26.11.2022 10:27 Ответить
26.11.2022 13:17 Ответить
Там було вертольотом)
26.11.2022 19:46 Ответить
Не треба стримувати радість. Від українців лише зиск.
26.11.2022 10:09 Ответить
А ми вас попереджали-давайте зброю далекобійну! Так ви зади морщили-*уйла боялися роздратувати!
26.11.2022 10:10 Ответить
Смотря каким народом считать Беню и его холуев.
26.11.2022 10:23 Ответить
Так їм навпаки дуже вигідно, щоб українці залишалися у них там, українці високоосвідчені,працьовиті люди,молоді,що дуже важливо,у них в Європі криза молодого віку,там пенсіонерів дуже багато переважає,їм потрібна молода кров,діти і так далі. На відміну від сирійців,афганців і так далі котрі приїжджають сім'ями з 10 дітей і сидять потім на фінансових допомогах від держав і нічого не роблять, українці ідуть відразу і шукають роботу і працюють таким чином на економіку тих країн. Так що їм дуже не погано коли до них будуть прибувати українці, і те що вони тратять на них кошти то факт,але наші люди там тратять ще більше своїх власних коштів
26.11.2022 10:53 Ответить
Якщо подивитися на середньостатистичного "оставальщіка в ЄС", то це людина низькокваліфікованої праці, де високоосвічений і рядом не стоїть. Тобто це звичайна обслуга і прислуга. Нічим не гірші і не кращі від нігєрів чи арабів.
26.11.2022 11:05 Ответить
багато переїжджає туда і розумних,з освітами,фахом і великим досвідом,але відразу на роботу по спеціальності і на таку посаду як в Україні претендувати не можуть, чи кваліфікацію потрібно пітверджувати,чи освіту додатково ще якусь потрібно получити, от і працють на початку на низькокваліфікованій роботі, усі емігранти починають в чужій країні з дна так би мовити,ти можеш бути вдома ким завгодно,але в чужій країні ти ніхто і починати потрібно з самого початку
26.11.2022 11:11 Ответить
Розумові і з освітами переїжджали і до війни аби працювати за фахом. Я пишу про дніщє суспільства, яких ти записуєш до професіоналів, хоч професіонал вже за замовчуванням має як мінімум англійську і цього достатньо аби знайти роботу в будь-якій країні ЄС без знання місцевої мови.
26.11.2022 11:20 Ответить
неправда. Лок. язык является главной проблемой при устройстве почти на любую работу в любой стране ЕС
26.11.2022 15:47 Ответить
Скандинавські країни, Нідерланди можна знайти майже любу роботу володіючи тільки англійською - там люди дуже сильно володіють англійською. Якщо в it-сфері, чи в якійсь транснаціональній корпорації, то там вибірка країн по ЄС майже 100%, це якщо ти, звичайно, спеціаліст. Хоч по правді кажучи в Україні також можна знайти нормальну роботу володіючи іноземними мовами. Є знайомий який отримує 1.5 тис євро в Києві, і у нього три іноземні мови в портфоліо і особливо ніяких умінь.
26.11.2022 20:18 Ответить
it-сфера - это исключение их правила. Все остальное - бизнес, врачи, юристы и т.п. - обязательное знание лок. языка.
И ничего вы тут не сделаете
26.11.2022 20:50 Ответить
А что среди коренных немцев нет водителей,уборщиков,маляров или за станками не стоят,им тоже надо язык учить?В Украине все знают мову,но не все врачи или айтишники,в любой стране есть местные которые работают на низкоквалифицированых работах.
26.11.2022 17:27 Ответить
Працюю оператором CNC. до війни був системним адміністратором в йорданській компанії.... Не жалкую прозміни - бо знаю що кожна вироблена деталь замість випитої чашки кави вб`є багато росіян. 3 зміни - та легко, особливо третя - ! це не у підвалі сидіти та пифо з водкою пити від нічого робити. Вчора приїзжали німці, дивилися як працюю...
ще привезуть верстати.... бо з фронту техніки все більше з російського лендлізу іде
26.11.2022 12:58 Ответить
Вірогідно.
Зелені довбаки обіцяють відбудувати міста.
А для кого???
26.11.2022 10:26 Ответить
А де він гроші візьме?
26.11.2022 11:23 Ответить
А над цим питанням ніхто не думає. Сподіваються на диво від Зе.
26.11.2022 11:31 Ответить
Зелебобіки сподіваються, мушу додати.
Люди, яким притаманні здоровий глузд та вміння дивитися хоч на декілька кроків уперед - за таке навіть не голосували...
26.11.2022 11:57 Ответить
Ви ще нічого не бачили, коли відкриють кордони виїде величезна кількість людей, майже вся працездатна молодь, попереду дуже темні часи як для людей так і для країни.
26.11.2022 10:35 Ответить
Не факт.Якщо підуть інвестиції,чи репарації,на відбудову,якщо влада прозріє і реально реформуватиме все совкове,почне боротися з корупцією,то може повернуться навіть і ті хто виїхали задовго до війни.Бо вони їхали від бідності,безперспективності,які спеціально створювала росія через свою агентуру в Україні
26.11.2022 10:41 Ответить
Ви зараз стільки нездійсненних умов перелічили...
26.11.2022 10:50 Ответить
одні якщо,якщо,якщо... людям не потрібні ці усі якщо... їм потрібна впевненість у мйабутньому,нормальний рівень життя,нормальна зарплатня,нормальна оствіта для їхніх дітей,нормальна судова система і так далі, люди думають як жити уже зараз,а не чекати хто зна скільки для того щоб Україні хоча б повернулася до довоєнного рівня.
26.11.2022 11:03 Ответить
Хочеться більше конкретики: що в твоєму розумінні нормальна зарплата і нормальний рівень життя?
26.11.2022 11:31 Ответить
у меня знакомый рвется в Чехию. Говорит там охренеть зарплата, чернорабочий на стройке 2 тыс. евро. Я говорю, ОК, у тебя на жилье и налоги из них сразу 1000 ушла. Осталась 1000. Это то, что у тебя здесь и так есть. Молчит. Но ехать все равно хочет
26.11.2022 15:50 Ответить
Зараз вже починаються проблеми з роботою.І ці заробітки по 30-40 т.грн вже переходять в розряд нездійсненних мрій.Ще трохи часу і заробити за місяць 200-250 баксів-це буде дуже велика вдача.
26.11.2022 16:21 Ответить
Влада прозреет,это Вы из какой книги Герберта Уэлса великого фантаста цитируете.
26.11.2022 12:21 Ответить
Οто не треба було ції кордони закривати.
26.11.2022 10:45 Ответить
Тут больше зависит в каком формате Украина закончит войну, тоесть на чьих условиях подпишем *мир*. Хотя о каком мире речь если ни Московский режим ни мы официально и не обявляли войну. Если не освободим все до последнего кусочка нашей земли и капитулируем своего рода, то еще и выедут с Украины те кто не успел. Мало кто захочет жить в хоть частично но окупированной стране а значит своим детям оставить войну.
26.11.2022 10:36 Ответить
Зеля піднαςραβ країні тим, що заборонив виїжджати морякам, у яких на руках було направлення на судно. Не кажучи про те, що хабарництво в морському працевлаштуванні покривалося самим Єрмаком. Тепер і сім'ї моряків покинуть цю країну.
26.11.2022 10:42 Ответить
А за кого 73% сімей моряків голосували?
26.11.2022 11:32 Ответить
Саме так. Два найукраїнськіших президента (Ющенко і Порошенко) українці ненавидять найбільше.
26.11.2022 10:50 Ответить
Ти перед тим як критикувати українців, почни писати на українському сайті українською.
По-друге, якщо ти не працював на нормального дядю в Україні, то це не значить, що всі підприємці в країні тупі, жадібні і тд. До речі, керівника не можуть всі любити - він же не 100 баксів Ті хто не хоче працювати на роботі - той і ненавидить керівника за то що той заставляє працювати.
26.11.2022 10:59 Ответить
А писати українською мовою на українському сайті тобі заважає "простий нарід" , правильно я тебе зрозумів, гнида?!
26.11.2022 11:27 Ответить
А чому вам приємно дописувати мовою тупих окупантів?
Вважаєте у них на владних посадах кращі екземпляри?
26.11.2022 11:33 Ответить
Був у мене керівник. Нас, десь півтори сотні гавриків, не ненавиділи,правда так,недолюблювали. Контролював всіх. Пішов він у відпустку. Почалося: хто по сто грамів зранку прямо,хто зовсім на роботу не вийшов і т.д.
В день зарплати біля каси --- у багатьох нижче звичайної відсотків на 20 -- 30. Порозумнішали зразу..)
26.11.2022 12:40 Ответить
Як казав мій товариш в армії: "людина, як вогнегасник - поки не в'**** не почне працювати".
26.11.2022 12:51 Ответить
Це тому, що тоді інша правда була: "куди солдата ні цілуй в нього там завжди дупа."
26.11.2022 16:59 Ответить
Ніхто не повернеться. Виїхали жінки і діти. Діти дуже швидко адаптуються, жінки наші на фоні європейок- красуні, знайдуть собі чоловіків.
А після відкриття кордонів з України виїде ще мільонів 10.
Україна знелюдніє. І це найстрашніше.
Бо любу проблему можна вирішити тільки якщо є люди
26.11.2022 10:46 Ответить
Брєд.
26.11.2022 10:53 Ответить
👍🤝 ну такую жуть развели здесь на форуме...
26.11.2022 20:03 Ответить
ну не знелюдніє,але проценів 30-40 може виїхати, тому що вибір жити на руїнах і в цивілізованому світі де ще крім того є нормальні умоваи,нормальні зарплатаи,нормальні суди і закони обговоренню не підлягає
26.11.2022 11:06 Ответить
вопрос в том, что там к нам отношение как к неграм. Не все это чувствуют, а многим по фиг. А вот для остальных это проблема. На нормальные должости нас там никто не допустит. Пусть лучше тут я буду №1, чем в супер-шмупер европе никем и всю жизнь. Это тоже имеет место быть
26.11.2022 15:53 Ответить
есть такой соскин на ютубе,базарит тоже самое
26.11.2022 11:10 Ответить
Я думаю що повернуться. Дім є дім. Я Україну люблю, у нас найкраще. Діти вивчили мову країни перебування - це тільки плюс, подивилися на інше життя і буде наше нове покоління проєвропейське і країну будуватиме, як в Європі, а не срань і рвань як в оркостані. Нам би тільки перемогти.
26.11.2022 10:47 Ответить
це якщо є дім, а якщо як у мене - розвалене після прильотів 4х калібрів по військовій частині? тиждень вціліле на вулиці майно збирав...
26.11.2022 13:06 Ответить
Мені дуже дуже шкода. Але я про Україну, як дім.. А може вам побудуть потім житло по державній програмі. Треба податися на відбудову житла
26.11.2022 19:03 Ответить
26.11.2022 20:04 Ответить
Вчора на лондонському радіо LBC, була програма присвячена дуже гострій на сьогодні темі для Британії - мігранській кризі. Там давала інтерв'ю чиновниця у справах міграції. Вона майже прямо так і сказала, що у зв'язку з перенаселенням і постійним прибуттям у країну все нових і нових мігрантів в гігантській кількості, українським біженцям після війни прийдеться покинути UK.
Це я веду до того, що ми не знаємо, як будуть розвиватися події у світі далі. Може так виявитися, що після війни в Україні, ЄС чекають такі колосальні випробування в результаті яких мільйонам українців прийдеться повернутися в Україну. А те що європейський світ ніколи не буде таким безпечним як 23.02 - це вже беззаперечний факт.
26.11.2022 10:51 Ответить
Баран - твоєї мами син.
26.11.2022 11:22 Ответить
не могу сказать, что это страна мечты и супер-пупер потеря для украинцев. Так что пусть британия не сильно переживает
26.11.2022 15:55 Ответить
Особливо "бiженцi iз Захiдних областей,якi халупи сдать за скаженi грошi, i на халявнi там кайфують,i вiз не треба
26.11.2022 11:28 Ответить
рєзніков, тьі шолє?
26.11.2022 17:05 Ответить
А как вы там думали, за сотрудничество с мордором придётся платить.
26.11.2022 11:50 Ответить
Голосували по приколу, розраховуючи поржать і якщо що, то звалити в Польщу...
Так воно і вийшло....
26.11.2022 11:51 Ответить
Куди вертатись?Там тепло,ситно,затишно,негри їбуть...Нах ми їм здались з маленькими фуйками,тим розлогим бабеськам)
26.11.2022 12:21 Ответить
"Розлогим бабеськам" --- цей шедевр треба записати.)
26.11.2022 12:49 Ответить
Верните громадян, агов!😩
26.11.2022 12:41 Ответить
С полок Европы пропал вазелин.
26.11.2022 14:30 Ответить
ото руснявьім тема....
26.11.2022 17:06 Ответить
шо там готуватися, це не з близького сходу люди, усі вже роботу знайшли
26.11.2022 17:08 Ответить
 
 