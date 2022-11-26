Надо быть готовыми, что украинские беженцы останутся после войны, - Еврокомиссия
Странам, принимающим украинских беженцев, таким как Германия и Польша, придется приспосабливаться к тому факту, что украинцы останутся в стране долгие годы после окончания войны.
Такое мнение высказала вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуица, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Ключевая проблема состоит в том, что эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после войны. Но они еще не вернутся домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны. Должна сказать это откровенно, я сама пережила войну в Хорватии в бывшей Югославии", - отметила Шуица.
Шуица в Еврокомиссии отвечает, среди прочего, за права детей на европейском уровне. Она призвала жителей Европы не прекращать поддержку украинцев, нуждающихся в помощи.
"Мы не должны проявлять признаки усталости, это не выход. Мы должны сделать все возможное – на уровне Европейского Союза, а также на уровне государств-членов, таких как Германия, – чтобы помочь сбежавшим украинским детям чувствовать себя как дома", - отметила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Товариш розказує, що дитина не хоче вчитися, не хоче відвідувати класи, дружина в депресії...
щоб бути в депресії не обовʼязково кожен день бухати
Чуть-чуть больше, чем все.
И ничего вы тут не сделаете
ще привезуть верстати.... бо з фронту техніки все більше з російського лендлізу іде
Зелені довбаки обіцяють відбудувати міста.
А для кого???
Люди, яким притаманні здоровий глузд та вміння дивитися хоч на декілька кроків уперед - за таке навіть не голосували...
По-друге, якщо ти не працював на нормального дядю в Україні, то це не значить, що всі підприємці в країні тупі, жадібні і тд. До речі, керівника не можуть всі любити - він же не 100 баксів Ті хто не хоче працювати на роботі - той і ненавидить керівника за то що той заставляє працювати.
Вважаєте у них на владних посадах кращі екземпляри?
В день зарплати біля каси --- у багатьох нижче звичайної відсотків на 20 -- 30. Порозумнішали зразу..)
А після відкриття кордонів з України виїде ще мільонів 10.
Україна знелюдніє. І це найстрашніше.
Бо любу проблему можна вирішити тільки якщо є люди
Це я веду до того, що ми не знаємо, як будуть розвиватися події у світі далі. Може так виявитися, що після війни в Україні, ЄС чекають такі колосальні випробування в результаті яких мільйонам українців прийдеться повернутися в Україну. А те що європейський світ ніколи не буде таким безпечним як 23.02 - це вже беззаперечний факт.
Так воно і вийшло....