Надо быть готовыми, что украинские беженцы останутся после войны, - Еврокомиссия

Странам, принимающим украинских беженцев, таким как Германия и Польша, придется приспосабливаться к тому факту, что украинцы останутся в стране долгие годы после окончания войны.

Такое мнение высказала вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуица, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Ключевая проблема состоит в том, что эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после войны. Но они еще не вернутся домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны. Должна сказать это откровенно, я сама пережила войну в Хорватии в бывшей Югославии", - отметила Шуица.

Шуица в Еврокомиссии отвечает, среди прочего, за права детей на европейском уровне. Она призвала жителей Европы не прекращать поддержку украинцев, нуждающихся в помощи.

"Мы не должны проявлять признаки усталости, это не выход. Мы должны сделать все возможное – на уровне Европейского Союза, а также на уровне государств-членов, таких как Германия, – чтобы помочь сбежавшим украинским детям чувствовать себя как дома", - отметила она.