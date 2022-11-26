УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 807 12

Без світла у Києві 130 тис. мешканців. Протягом доби заплановано завершення відновлювальних робіт, - МВА

ремонт,електроенергія,електрика,світло

Станом на 9:30 26 листопада без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тис. мешканців столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Як зазначається, водопостачання відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста. В квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені, можливий понижений тиск води в мережі.

"Триває запуск теплопостачання. Мобільний зв'язок практично доступний в усіх районах. Але не виключаються ймовірність локальних проблем в місцях без електроживлення. Протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернеться до роботи в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Електроенергія подаватиметься згідно графікам стабілізаційних відключень.

Також читайте: Київ наразі забезпечений електроенергією на 30% від потреби, - ДТЕК

Автор: 

Київ (20191) мобільний зв’язок (1072) опалення (937) електроенергія (6363)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Хочу запитати в тих, хто стверджував, що то Порошенко підривав склади зі зброєю: Навіщо зленський бомбить критичну інфраструктуру країни?
показати весь коментар
26.11.2022 10:27 Відповісти
+5
Довго ще ці питараси, які і володіли енергосистемою України , будуть сідити у кріслах депутатів ?

показати весь коментар
26.11.2022 10:24 Відповісти
+5
А ще питання, за скільки скупили і чи законно вони належать тим тварюкам?
показати весь коментар
26.11.2022 11:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Довго ще ці питараси, які і володіли енергосистемою України , будуть сідити у кріслах депутатів ?

показати весь коментар
26.11.2022 10:24 Відповісти
Плачкова , дочь Плачкова ( енергетикА , сьогодні працююющего на Ахметова . Володаря вінною маркою Космополіт) . Шуфріч , друг і соратник Мертветчука, володарь акціями енергокомпаній
І Т П
УСІ БОГАТІ ЛЮДИ ВИДЖАЛИ З ЕНЕРГОСИСТЕМИ МИЛЬЯРДИ ‼️‼️‼️
показати весь коментар
26.11.2022 10:28 Відповісти
А ще питання, за скільки скупили і чи законно вони належать тим тварюкам?
показати весь коментар
26.11.2022 11:07 Відповісти
За копійки купили. Недаром Семенюк і Чечетов погибли загадковими смертями
показати весь коментар
26.11.2022 12:52 Відповісти
Хочу запитати в тих, хто стверджував, що то Порошенко підривав склади зі зброєю: Навіщо зленський бомбить критичну інфраструктуру країни?
показати весь коментар
26.11.2022 10:27 Відповісти
Починайте питати з Кучми - навищо кацапам віддал атомну бомбу ?
показати весь коментар
26.11.2022 10:29 Відповісти
Ну ось і що тепер думати - то Кучма хороший чи не дуже?
показати весь коментар
26.11.2022 10:48 Відповісти
Там питання дуже спірне. Якщо коротко: ніхто в світі не хотів бачити невідому країну з ЯЗ, хто знає, які ставили умови? Могли б лишитись з ЯЗ, але у стані Пн. Кореї. От те, що сотні С-300 за сраний газік віддав - це виродок, згоден. От те, що в нас свого газіку вистачає, але махлювати з кацапським було вигідніше - це багатьом варто задати питання, а особливо Йулі (на цю сучку деякі і досі моляться).
показати весь коментар
26.11.2022 11:11 Відповісти
Кучма зробив схему воровства народного майна( прихватизацію) і виростив олігархів . Його треба судити
показати весь коментар
26.11.2022 12:54 Відповісти
Тут повині бути задіяні кошти олігархів на відновлення енергосистеми ,адже на протязі майже тридцяти років вони грабувапли країну ,тепер в скрутну годину треба допомагати людям.
показати весь коментар
26.11.2022 10:36 Відповісти
Так не піде - західні і не тільки компанії які заробляли на кацапстані повинні оплачувати рахунки( з грошей які вони заробили на кацапах) не тільки Україні але іншим постраджалим від дій кацапів. Може це заставить бізнес думати не тільки про гроші а й про відповідальність - відмазка що вони наприклад нічого не знали про плановану війну не працює( якщо для малих компаній це якимсь чином це можна пояснити то великі корпорації мають думати про такі речі).
показати весь коментар
26.11.2022 11:06 Відповісти
Шановний, наші бандюки - не якудза, принципі інші. Якщо розумієте, про що я, якщо ні - прочитайте про Фукудзіму.
показати весь коментар
26.11.2022 11:12 Відповісти
 
 