Без світла у Києві 130 тис. мешканців. Протягом доби заплановано завершення відновлювальних робіт, - МВА

Станом на 9:30 26 листопада без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тис. мешканців столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Як зазначається, водопостачання відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста. В квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені, можливий понижений тиск води в мережі.

"Триває запуск теплопостачання. Мобільний зв'язок практично доступний в усіх районах. Але не виключаються ймовірність локальних проблем в місцях без електроживлення. Протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернеться до роботи в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Електроенергія подаватиметься згідно графікам стабілізаційних відключень.

