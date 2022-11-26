УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
3 045 5

Росіяни намагаються розвідати розташування українських систем ППО на Одещині, - ОК "Південь"

ппо

Одеська область і Одеса залишаються серед пріоритетів росіян, навіть попри те, що після деокупації правобережжя лінія фронту відсунулася суттєво на схід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що регіон має вихід до Чорного моря, де присутнє на бойовому чергуванні значне корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ.

"Крім того, регіон досить системно піддається ракетно-дроновим атакам. Повітряні безпілотники з моря проводять розвідку та намагаються викривати обстановку, в тому числі і вишукуючи системи протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Протидесантна оборона узбережжя, організована з перших днів повномасштабного вторгнення лишається актуальною і сьогодні, незважаючи на малу імовірність ворожої висадки. Водночас не виключається проведення диверсійно-розвідувальної роботи і з використанням водолазних груп противника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці тероборони з крупнокаліберного кулемету збили рociйську ракету С-300 на Одещині, - ОК "Південь". ФОТО

В ОК "Південь" зазначили, що Сили та засоби оборони регіону зосереджені та організовані для забезпечення безпеки. В тому числі із проведенням бойових і навчальних заходів для підтримання готовності і реагування на виклики та загрози.

"Таким чином, час від часу дії Сил оборони можуть супроводжуватися звуками бойової роботи, вибухами та пострілами", - додали в командуванні.

Також йдеться про те, що у випадку загрози населення регіону оперативно сповіщається про необхідність переходу в укриття. В інших випадках, коли триває повсякденна робота, про її час, місце і результати не сповіщають, оскільки діяльність підрозділів Сил оборони не підлягає висвітленню, щоб не орієнтувати ворога.

Також читайте: Над Одещиною сили ППО збили вісім дронів-камікадзе і крилату ракету "Калібр", - ОВА

Автор: 

армія рф (18780) Одеська область (3492) ППО (3579) ЗСУ (7935)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джонсон допомагає завантажувати ліжка та наркозні апарати для медичних закладів Херсона

показати весь коментар
26.11.2022 17:04 Відповісти
нарешті вуйко має тихій спокій, може робити що хоче, вже ніхто не примахається що це піар, за рахунок бюджету, не його справа, без маски, че ще щось.
показати весь коментар
26.11.2022 17:05 Відповісти
"Одеська область і Одеса залишаються серед пріоритетів росіян, навіть попри те, що після деокупації правобережжя лінія фронту відсунулася суттєво на схід"
Так у них же там свій мер в Одесі, то ж вони не втрачають віри що "не митьем так катаньем".
показати весь коментар
26.11.2022 17:04 Відповісти
Але виявити ПВО не так просто бо ЗСУ постійно змінюють позиції.
А ось проросійські агенти кремля допомагають рашистам.
А чим важлива Одеська область? А тим що там є вихід до Придністров'я
Росія без окупації Одещини не зможе мати виходу до Придністровєя і захоплювати Молдову
показати весь коментар
26.11.2022 17:17 Відповісти
Згадуються кадри з Ютубу, де відрубана голова якоїсь гадини все ще намагається проковтнути здобич.
показати весь коментар
26.11.2022 18:01 Відповісти
 
 