Росіяни намагаються розвідати розташування українських систем ППО на Одещині, - ОК "Південь"

Одеська область і Одеса залишаються серед пріоритетів росіян, навіть попри те, що після деокупації правобережжя лінія фронту відсунулася суттєво на схід.

Зазначається, що регіон має вихід до Чорного моря, де присутнє на бойовому чергуванні значне корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ.

"Крім того, регіон досить системно піддається ракетно-дроновим атакам. Повітряні безпілотники з моря проводять розвідку та намагаються викривати обстановку, в тому числі і вишукуючи системи протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Протидесантна оборона узбережжя, організована з перших днів повномасштабного вторгнення лишається актуальною і сьогодні, незважаючи на малу імовірність ворожої висадки. Водночас не виключається проведення диверсійно-розвідувальної роботи і з використанням водолазних груп противника.

В ОК "Південь" зазначили, що Сили та засоби оборони регіону зосереджені та організовані для забезпечення безпеки. В тому числі із проведенням бойових і навчальних заходів для підтримання готовності і реагування на виклики та загрози.

"Таким чином, час від часу дії Сил оборони можуть супроводжуватися звуками бойової роботи, вибухами та пострілами", - додали в командуванні.

Також йдеться про те, що у випадку загрози населення регіону оперативно сповіщається про необхідність переходу в укриття. В інших випадках, коли триває повсякденна робота, про її час, місце і результати не сповіщають, оскільки діяльність підрозділів Сил оборони не підлягає висвітленню, щоб не орієнтувати ворога.

