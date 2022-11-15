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Над Одещиною сили ППО збили вісім дронів-камікадзе і крилату ракету "Калібр", - ОВА

дрон,іран

Над територією Одеської області сили української протиповітряної оборони збили вісім дронів-камікадзе Shahed і крилату ракету "Калібр".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні повідомив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

"Нашими підрозділами протиповітряної оборони над областю було збито вісім "шахідів" та одну ракету "Калібр", - поінформував Марченко.

За його словами, в деяких громадах Одещини відсутнє світло, але влада та енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два російські розвідувальні безпілотники типу "Гранат-3" збито на Одещині, - ОК "Південь"

Автор: 

обстріл (28993) Одеська область (3273)


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Топ коментарі
+4
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА ВОЇНАМ ППО! СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!! СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ КЛЯТЮЩИМ!
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15.11.2022 20:13
+2
Ілюзій звісно не треба але прикриття Одеси надійніше ніж в решті українськіх міст, IRIS-T боронить "зерновий коридор", щоб там не казали
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15.11.2022 20:36
+2
доречі хто не бачив https://twitter.com/taxfreelt/status/1591871877613760512

на півдні загон ЗСУ зходу вступає в бій і жене з позиції ВСЮ кацапню
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15.11.2022 20:38
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завдячуючи "зерновим коридорам" Одеса доволі надійно прикрита

тобто при наявності гарної мотивації все стає можливим)
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15.11.2022 20:08 Відповісти
Скажу так, одночасно, як на Київ, така кількість ракет на Одесу не летіла. Тому... я в Одесі, але у мене жодних ілюзій.
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15.11.2022 20:16 Відповісти
Ілюзій звісно не треба але прикриття Одеси надійніше ніж в решті українськіх міст, IRIS-T боронить "зерновий коридор", щоб там не казали
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15.11.2022 20:36 Відповісти
До того ж частину електроенергії, що йде в Одесу придеться віддавати на північ та захід. Тому нас чекає таке саме.
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15.11.2022 20:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TfHZ5P5ciyk&pbjreload=102 Нас не зламати!!!!
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15.11.2022 20:09 Відповісти
доречі хто не бачив https://twitter.com/taxfreelt/status/1591871877613760512

на півдні загон ЗСУ зходу вступає в бій і жене з позиції ВСЮ кацапню
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15.11.2022 20:38 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА ВОЇНАМ ППО! СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!! СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ КЛЯТЮЩИМ!
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15.11.2022 20:13 Відповісти
чуть не обхезался когда ракета нашей ПВО над домом пролетела...
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15.11.2022 21:30 Відповісти
Нагадайте мені, а то я вже забув, хто з наших А Х У Є Н Н И Х спеціалістів запевняв що на росіїї вже закінчился ракети?
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15.11.2022 22:07 Відповісти
 
 