Над Одещиною сили ППО збили вісім дронів-камікадзе і крилату ракету "Калібр", - ОВА

Над територією Одеської області сили української протиповітряної оборони збили вісім дронів-камікадзе Shahed і крилату ракету "Калібр".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні повідомив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

"Нашими підрозділами протиповітряної оборони над областю було збито вісім "шахідів" та одну ракету "Калібр", - поінформував Марченко.

За його словами, в деяких громадах Одещини відсутнє світло, але влада та енергетики працюють над відновленням електропостачання.

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