Над Одещиною сили ППО збили вісім дронів-камікадзе і крилату ракету "Калібр", - ОВА
Над територією Одеської області сили української протиповітряної оборони збили вісім дронів-камікадзе Shahed і крилату ракету "Калібр".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні повідомив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.
"Нашими підрозділами протиповітряної оборони над областю було збито вісім "шахідів" та одну ракету "Калібр", - поінформував Марченко.
За його словами, в деяких громадах Одещини відсутнє світло, але влада та енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Топ коментарі
+4 Алекс Петров #481149
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+2 Zart Arn
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+2 Zart Arn
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тобто при наявності гарної мотивації все стає можливим)
на півдні загон ЗСУ зходу вступає в бій і жене з позиції ВСЮ кацапню