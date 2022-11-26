ЗСУ били по острову Зміїний з САУ "Caesar" на баржах, - The New York Times

Видання повідомляє, що для обстрілу російських позицій на острові Зміїний, українські війська встановили САУ Caesar з 40-кілометровим радіусом дії.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, ЗСУ розмістили САУ Caesar на баржі та відбуксирували їх на 10 кілометрів, щоб нанести ураження по острову, що знаходився за 50 кілометрів.

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію незалежно, офіційно Україна це не коментувала