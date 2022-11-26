ЗСУ били по острову Зміїний з САУ "Caesar" на баржах, - The New York Times
Видання повідомляє, що для обстрілу російських позицій на острові Зміїний, українські війська встановили САУ Caesar з 40-кілометровим радіусом дії.
Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, ЗСУ розмістили САУ Caesar на баржі та відбуксирували їх на 10 кілометрів, щоб нанести ураження по острову, що знаходився за 50 кілометрів.
Наразі немає можливості перевірити цю інформацію незалежно, офіційно Україна це не коментувала
Топ коментарі
+26 Mykola Korzh
показати весь коментар26.11.2022 17:13 Відповісти Посилання
+24 Maryna Solska #524922
показати весь коментар26.11.2022 17:07 Відповісти Посилання
+23 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар26.11.2022 17:11 Відповісти Посилання
Що що, а оригінально діяти українська армія вміє.
ек.)
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsaacDNJcKWuUMcmbeuc5mhmz0v_tw:1669490244806&q=%D0%A1%D0%B0%D1%83+%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C+%D0%A2%D0%A2%D0%A5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwihnf3nx8z7AhUhxosKHX6aC9IQBSgAegQIBxAB Сау Цезарь ТТХ Дальность стрельбы - от 4,5 до 42 км.
Питання: Ну і "нахрєна" тоді з "баржами" мудохаться?
Інформація загальновідома, хочете судитись - йдіть в американську бібліотеку.
"Він наказав перенути гармати туди, куди здавалось би, неможливо їх перекинути"
Є можливість перевірити цю інформацію.
Берете карту, лінійку, на карті є масштаб, помножуєте, отримуєте 37,5 км від о.Зміїний до берега.
Перше за все, потрібне бажання перевірити якусь інформацію, а не передруковувати щось заради сенсації....
Особливо фсбєшник Гетьманцев , друг фсбэшника Сивковича
Це якись сюр
Може вся справа у тому, хто керує країною?
ПС. Проработал 5 лет конструктором на военке и 5 в околовоенке.
Хоч Н Й Таймс і знаменита , але в мене вона чомусь завжди викликає підозру . Вже не раз вони викладали інфу , взяту з так званих - конхведенційних джерел ( " з потолка" тобто ) , яка більше була схожа на якусь - наукову фантастику ,, і яка пізніше ніким не підтверджувалась .
Слава Богу, слава Україні.