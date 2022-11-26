УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Війна
26 488 86

ЗСУ били по острову Зміїний з САУ "Caesar" на баржах, - The New York Times

caesar

Видання повідомляє, що для обстрілу російських позицій на острові Зміїний, українські війська встановили САУ Caesar з 40-кілометровим радіусом дії.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, ЗСУ розмістили САУ Caesar на баржі та відбуксирували їх на 10 кілометрів, щоб нанести ураження по острову, що знаходився за 50 кілометрів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З полону визволили уже 30 захисників Зміїіного, робота триває, - Лубінець

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію незалежно, офіційно Україна це не коментувала

Автор: 

Зміїний (165) ЗСУ (7935) Caesar гаубиця (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
САУ це хороша зброя! А що заважає їх б..ть зробити за 9 місяців війни чи то 9 років?? Візьміть 5 інженерів з південмашу 5 з мотор-січі, 3 айтішніка посадіть в Києві на повне забезпечення вони вам за 3 місяці зроблять всю документацію інженерну на ракети і на 1000 км ,а ще за три місяці можна і виробляти!!! Але кому це потрібно?!! Коли 90% керівництва не розуміє що таке економіка у військовий час((
показати весь коментар
26.11.2022 17:13 Відповісти
+24
супер! Респект!
показати весь коментар
26.11.2022 17:07 Відповісти
+23
Якщо усі ракети Боневтік закатав у асфальт, треба якось викручуватися.
показати весь коментар
26.11.2022 17:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
супер! Респект!
показати весь коментар
26.11.2022 17:07 Відповісти
На воді...з САУ!!!! О_О
показати весь коментар
26.11.2022 17:07 Відповісти
Залужный просто гений военного искусства ! Его почерк.
показати весь коментар
26.11.2022 20:25 Відповісти
просто журнальный таблоид написал *****
показати весь коментар
26.11.2022 21:39 Відповісти
Із САУ, з РСЗВ. А де-хто навіть написав що жарт про Точку У на баржі це не був жарт.

Що що, а оригінально діяти українська армія вміє.
показати весь коментар
26.11.2022 22:46 Відповісти
Наразі немає можливості перевірити цю інформацію незалежно, офіційно Україна це не коментувала Джерело:
показати весь коментар
26.11.2022 17:39 Відповісти
Острів Зміїний розташовано у північно-західній частині Чорного моря, приблизно за 37.5 кілометри від узбережжя на схід від дельти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9 Дунаю .

ек.)

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsaacDNJcKWuUMcmbeuc5mhmz0v_tw:1669490244806&q=%D0%A1%D0%B0%D1%83+%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C+%D0%A2%D0%A2%D0%A5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwihnf3nx8z7AhUhxosKHX6aC9IQBSgAegQIBxAB Сау Цезарь ТТХ Дальность стрельбы - от 4,5 до 42 км.
Питання: Ну і "нахрєна" тоді з "баржами" мудохаться?
показати весь коментар
26.11.2022 21:19 Відповісти
"The New York Times" в 1933 році друкувала серію матеріалів, що в Україні не то, що голод, а навіть українці об'їдаються. І досі своєю провини чи хоча би помилку не визнали скільки на них діаспора не тиснула. Так що ще ті 3,14здуни та мразоти.
показати весь коментар
26.11.2022 17:44 Відповісти
а есть ссылка на ту публикацию? на них можно прекрасно подать в суд и озолотиться, если она действительно была. Такие преступления не имеют срока давности
показати весь коментар
26.11.2022 18:30 Відповісти
The New York Times тоді не мала вебсайту...
Інформація загальновідома, хочете судитись - йдіть в американську бібліотеку.
показати весь коментар
26.11.2022 18:50 Відповісти
обычно даже 33й год оцифрован уже. Если это правда - надо быть дураку, чтоб не подать в суд. Евреи обычно такие дела щелкают как орешки, а у нас народ - полная инфантильность в этом плане
показати весь коментар
26.11.2022 18:52 Відповісти
Нью-Йорк Таймс газета демократів, мабуть. Продовжувати ??
показати весь коментар
26.11.2022 20:12 Відповісти
это освобождает их от уголовной ответственности???
показати весь коментар
26.11.2022 20:47 Відповісти
тепер стали зрозумілими слова Генерала Забродського у статті в NYT про Генерала Залужного:

"Він наказав перенути гармати туди, куди здавалось би, неможливо їх перекинути"
показати весь коментар
26.11.2022 20:51 Відповісти
апять 25 ... це не злочин, а журналістика ! "Я так вііжуу !"
показати весь коментар
26.11.2022 23:08 Відповісти
опытный юрист докажет обратное
показати весь коментар
26.11.2022 23:12 Відповісти
Дорога редакція!
Є можливість перевірити цю інформацію.
Берете карту, лінійку, на карті є масштаб, помножуєте, отримуєте 37,5 км від о.Зміїний до берега.
Перше за все, потрібне бажання перевірити якусь інформацію, а не передруковувати щось заради сенсації....
показати весь коментар
26.11.2022 17:10 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 17:14 Відповісти
плюс, офіційно - зміїний звільнено 30 червня. коли були поставлені перші цезарі й коли почали застосовувати їх (офіційно)? це можно вигуглити. першими поставленими по любому так би не ризикували.
показати весь коментар
26.11.2022 17:20 Відповісти
Та на баржах перевозили тільки до узбережжя, бо там доріг немає. Усе вірно мабуть написано. Ніякої тут сенсації немає. До речі, могли й не заморочуватися так, а із "Смерчу" з району Вілково чи Приморського обстріляти.
показати весь коментар
26.11.2022 17:27 Відповісти
а ви подивіться яка там місцевість. там острови, плавні, туди ніякий транспорт не заїде. Найближче місце на суходолі, куди могли доїхати САУ це Вилково або Приморське, але і там, і там більше 50 км до Зміїного.
показати весь коментар
26.11.2022 17:47 Відповісти
На що Ви розраховуєте наводячи такі цифри? Навіть за Гуглом, від краю Вилково до Зміїного, по прямій - 40 км. Не враховуючи Дунайського біосферного заповідника. А там ще до 10 км запасу.
показати весь коментар
26.11.2022 23:49 Відповісти
ви помиляєтесь або не дуже вправно вмієте користуватись гугл картами. від краю Вилково до Зміїного 49 км. а щодо Дунайського біосферного заповідника - то саме про нього я і кажу - подивіться яка там місцевість. ви бачите, як виглядає та частина суші? це заболочені острови, відділені від суходолу.
показати весь коментар
27.11.2022 14:38 Відповісти
Додам: "Цезар" кладе снаряди на відстань до 42 км
показати весь коментар
26.11.2022 21:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sG-HoMV7HyA
показати весь коментар
26.11.2022 22:14 Відповісти
Vive la France. Дякуемо за "Caesar"
показати весь коментар
26.11.2022 17:10 Відповісти
Якщо усі ракети Боневтік закатав у асфальт, треба якось викручуватися.
показати весь коментар
26.11.2022 17:11 Відповісти
Краще Боневтіка викрутити. Раз і назавжди.
показати весь коментар
26.11.2022 17:15 Відповісти
Звідки скиглиш, з дивану, чи із-під жіночого подолу?
показати весь коментар
26.11.2022 17:24 Відповісти
САУ це хороша зброя! А що заважає їх б..ть зробити за 9 місяців війни чи то 9 років?? Візьміть 5 інженерів з південмашу 5 з мотор-січі, 3 айтішніка посадіть в Києві на повне забезпечення вони вам за 3 місяці зроблять всю документацію інженерну на ракети і на 1000 км ,а ще за три місяці можна і виробляти!!! Але кому це потрібно?!! Коли 90% керівництва не розуміє що таке економіка у військовий час((
показати весь коментар
26.11.2022 17:13 Відповісти
👍💯
показати весь коментар
26.11.2022 17:15 Відповісти
Коли 90% керівництва не розуміє що таке економіка у військовий час((

Особливо фсбєшник Гетьманцев , друг фсбэшника Сивковича
показати весь коментар
26.11.2022 17:16 Відповісти
Ось ці дуже добре розумілися в економіці - загнали українську промисловість і енергетику в дупу. Зато сами мильонери , та ще депутати ВІД ЗАБОРОНЕНИХ ПАРТИЙ.

Це якись сюр

показати весь коментар
26.11.2022 17:19 Відповісти
ФсьоВиВрьоть-ті-і-і! Ані харошиє спєціалісти крєпкіє хазяйствєнікі!! А еканоміка внє палітікі!!!
показати весь коментар
26.11.2022 17:50 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
26.11.2022 18:04 Відповісти
підарасня з портретами підарасов, їх наплодившими.
показати весь коментар
26.11.2022 21:23 Відповісти
Що заважає? А "криса" д'єрмак!!!
показати весь коментар
26.11.2022 17:23 Відповісти
Та є ж Грім-2/Сапсан. До 500 км. Була вже й документація, і виробничі випробування.
Може вся справа у тому, хто керує країною?
показати весь коментар
26.11.2022 17:26 Відповісти
"Сапсан" (експортний варіант) до 500 км, сам "Грім 2" до 1000 км.
показати весь коментар
26.11.2022 18:03 Відповісти
Я вас разочарую. Уровень инженеров в ВПК крайне низкий. Такой же низкий как и их зарплаты. Они могут только перемалевать в Компасе то, что было разработано на бумаге лет 30...40 назад. Ничего работающего они не разработали за 30 лет. Ничего не разработают и за 3 месяца.
ПС. Проработал 5 лет конструктором на военке и 5 в околовоенке.
показати весь коментар
26.11.2022 23:20 Відповісти
Звичайно вимагати від укр. інженерів створення томагавків це марна справа при відношенні до професії інженер як до слюсаря(, але ж маємо вже розробки грім2, сапсан, 1,5 нептуна. При великому бажанні і певних умовах їх можна вдосконалити і випускати, а судячі з 9 місяців війні ні бажання, ні умов нічого., або саботаж або дегенерати((
показати весь коментар
27.11.2022 09:41 Відповісти
Мы же на баржЕ....Счас как п....ет, им всем пиз...ц....
показати весь коментар
26.11.2022 17:16 Відповісти
Одеська класіка.
показати весь коментар
26.11.2022 17:21 Відповісти
Хтось тут бреше и дуже. Війскові дали інфу, шо обстріл здійснювала наша Богдана.
показати весь коментар
26.11.2022 17:20 Відповісти
Ну мабуть не ОДНА Богдана..
показати весь коментар
26.11.2022 18:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sG-HoMV7HyA
показати весь коментар
26.11.2022 22:15 Відповісти
Це якійсь п..ць. Якщо є вищі сили то вони в повному ах.ї , що робиться в Україні(
показати весь коментар
26.11.2022 17:21 Відповісти
Важко з Вами не погодитись, найбільше кричав що орки на Україну нападати ніколи не будуть((
показати весь коментар
26.11.2022 17:26 Відповісти
саме так, тут два варіанти: саботаж або повні дегенерати
показати весь коментар
26.11.2022 17:27 Відповісти
Вроде бы в цензоре есть военный аналитики , а такую чушь писать. Стыдно цензор, стыдно
показати весь коментар
26.11.2022 17:27 Відповісти
"Цензор" повідомив, про що написала "New York Times".
показати весь коментар
26.11.2022 18:34 Відповісти
Ты либо серьёзный новостной канал и не повторяешь всякую чушь за западными новостными помойками, либо жёлтая пресса
показати весь коментар
26.11.2022 21:44 Відповісти
Усі включилися у марафон: випробуй зброю на москалях!
показати весь коментар
26.11.2022 17:30 Відповісти
. Щось не те .. Навіщо Цезарі було вантажити на баржі , коли вони й з берега чудово могли діставати до Зміїного ? Дальність стрільби Ескалібуром до 50 км , а до о Зміїного від берега близько 40 .
показати весь коментар
26.11.2022 17:40 Відповісти
Від найближчої дороги 50 км, а від найближчої точки суші 35 км. тому біля дороги САУ перемістили на баржі і розвантажили в районі найближчої точки суші. Звідти і вели вогонь. І не Ескалібуром, а накривали нормально не жалкуючи снарядів.
показати весь коментар
26.11.2022 17:47 Відповісти
Похоже на правду . Вполне рабочий вариант
показати весь коментар
26.11.2022 18:44 Відповісти
с баржи нуну плав батареи курво на 10 км в море на кого это рассчитано
показати весь коментар
26.11.2022 17:40 Відповісти
А ще цікаво , як вони наводились на острів ,, при тому що - баржа ж на хвилях не стійка ,, її постійно колихає .. .
показати весь коментар
26.11.2022 17:48 Відповісти
все обрастает сказками с учетом того что Цезари на юге не работали
показати весь коментар
26.11.2022 17:50 Відповісти
Ще ця американська газетка .. Таке враження що Н Й Таймс має вільний доступ до Генштабу ЗСУ і їй там детально доповідають про весь хід військових операцій . .
Хоч Н Й Таймс і знаменита , але в мене вона чомусь завжди викликає підозру . Вже не раз вони викладали інфу , взяту з так званих - конхведенційних джерел ( " з потолка" тобто ) , яка більше була схожа на якусь - наукову фантастику ,, і яка пізніше ніким не підтверджувалась .
показати весь коментар
26.11.2022 18:13 Відповісти
нуну тебе привет от реактивов- гугли дальность плохой погоды
показати весь коментар
26.11.2022 17:47 Відповісти
Странно. А до этого говорили, что били с Богданы.
показати весь коментар
26.11.2022 17:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sG-HoMV7HyA
показати весь коментар
26.11.2022 22:16 Відповісти
Mortui Ruteni te salutant, "Caesar"!
показати весь коментар
26.11.2022 18:12 Відповісти
Попасть на максимальной дальности с баржи , которая перемещается от отдачи при каждом выстреле - чушь собачая .
показати весь коментар
26.11.2022 18:35 Відповісти
Нуу ... Якщо тиха вода і баржа стоїть на місці.
показати весь коментар
26.11.2022 20:24 Відповісти
Всякий кто хоть немного знаком в принципом работы дальнобойной морской артилерии и компенсатором качки установленом на морском орудии ,подобную чепуху не станет даже читать не то что коментировать
показати весь коментар
26.11.2022 18:42 Відповісти
значить ти не знаком 2 раза 😁
показати весь коментар
26.11.2022 18:54 Відповісти
Так Залужний дякував розробникам та артвоїнам за звільнення остріва. Щось там грьобані адвокати придумали. А ось це шо, за відео - https://www.youtube.com/watch?v=59r5hnQrv_Q&t=8s https://www.youtube.com/watch?v=59r5hnQrv_Q&t=8s

показати весь коментар
26.11.2022 19:11 Відповісти
Не верю, бред, фантазер. А волнения на море, раскачка.
показати весь коментар
26.11.2022 19:17 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 19:53 Відповісти
po sewasu-pli
показати весь коментар
26.11.2022 20:29 Відповісти
Я щось пропустив? Влітку нібито кацапур прогнали з острова
показати весь коментар
26.11.2022 19:57 Відповісти
sojashHik tam uz roszHe !
показати весь коментар
26.11.2022 20:30 Відповісти
А на карті поміряти не здогадались... Баржі, космолоти! Ви там в "Цензорі" хоч час від часу згадуйте, що голова існує не тільки для капелюха.
показати весь коментар
26.11.2022 20:49 Відповісти
Гарна ідея.
Слава Богу, слава Україні.
показати весь коментар
26.11.2022 23:35 Відповісти
Брехня, бачів відео як Богдана лупила наша, а не Цезарі, чого вони щей досі не виробляються, нема Кразів є Татра, нема своєї гармати є у словаків, є повно гармат, але в Охфісі знають на асфальті заробляти
показати весь коментар
26.11.2022 23:52 Відповісти
ЧИСТО КОЗАЦЬКА КМІТЛИВІСТЬ !)
показати весь коментар
27.11.2022 07:16 Відповісти
 
 