Добудова вітряних електростанцій допоможе зробити енергосистему більш стійкою до обстрілів, - "Центр економічного відновлення"

Для збільшення стійкості української енергосистеми перед російськими обстрілами необхідно завершити будівництво недобудованих вітрових електростанцій.

Про це повідомив радник премʼєр-міністра України на громадських засадах та керівник "Центру економічного відновлення" Кирило Криволап.



За його словами, якби в Україні була розподілена генерація, це зробило би енергетичну систему більш стійкою до ворожих обстрілів.

"Зараз в нас десь сім компаній добудовують вітропарки, якраз розподілені вітропарки. І хоча в світі вже відмовились від стимулюючих тарифів, в нас ще всі хто встигав в цьому році добудувати вони мали отримати певні стимули від держави. Напевно це треба продовжити, в нас би з'явилися сім нових вітропарків", - сказав він.

Криволап підкреслив, якщо в Україні буде максимально розподілена енергомережа, то в росіян не вистачить ніяких ракет, щоб вивести з ладу генеруючі потужності України.

Нагадаємо, експерт енергетичних програм "Центру Разумкова" Максим Білявський вважає, що продовження державою сприятливих умов для будівництва об’єктів "зеленої" енергетики, зокрема вітроелектростанцій, допоможе покращити стійкість української енергосистеми.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.