Добудова вітряних електростанцій допоможе зробити енергосистему більш стійкою до обстрілів, - "Центр економічного відновлення"

Для збільшення стійкості української енергосистеми перед російськими обстрілами необхідно завершити будівництво недобудованих вітрових електростанцій.

Про це повідомив радник премʼєр-міністра України на громадських засадах та керівник "Центру економічного відновлення" Кирило Криволап, передмає Цензор.НЕТ.

За його словами, якби в Україні була розподілена генерація, це зробило би енергетичну систему більш стійкою до ворожих обстрілів.

"Зараз в нас десь сім компаній добудовують вітропарки, якраз розподілені вітропарки. І хоча в світі вже відмовились від стимулюючих тарифів, в нас ще всі хто встигав в цьому році добудувати вони мали отримати певні стимули від держави. Напевно це треба продовжити, в нас би з'явилися сім нових вітропарків", - сказав він.

Криволап підкреслив, якщо в Україні буде максимально розподілена енергомережа, то в росіян не вистачить ніяких ракет, щоб вивести з ладу генеруючі потужності України.

Нагадаємо, експерт енергетичних програм "Центру Разумкова" Максим Білявський вважає, що продовження державою сприятливих умов для будівництва об’єктів "зеленої" енергетики, зокрема вітроелектростанцій, допоможе покращити стійкість української енергосистеми.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Яке огидне проштовхування оборудки!
Українці, ні в якому разі не згоджуйтесь на ці вітряки. У Франції вони виростають як гриби, захоплюючи земельні ділянки (дякуючи тупуватим і жадібним фермерам, які або надають в оренду, або продають частини своїх полів).
Гинуть птахи. Дуже погані для здоров"я хвилі, що генерують ці вітряки.
Не кажучи вже про абсолютно згиджений пейзаж. Електроенергія потім продається власниками вітряків (електромонстрами), а люди, як завжди, отримують дулю.
Не ведіться на цю "зелену (блювотну) енергетику.
+12
Це шо, прикол? Що заважає гатити по ветряках? Може крівізна зємлі?
+11
коли ви нажеретесь?
Кирило Криволап-- идет нах за руцким кораблем вместе с беней гудеом и ост вымогателями
Яка хвамілія, такі і заяви
Не пора ли линчевать зеленожопых ублюдков и их спонсоров ?
Чи ти шуткуєш, чи ти кацапердівський ботило - ХЗ що ти за одно.
Так устрой Майдан в Париже или в Марселе! Бог тебе в помощь!
Це шо, прикол? Що заважає гатити по ветряках? Може крівізна зємлі?
ви шо, не знали, що пропєлєром можно відбити гарматні снаряди?
А крівізна зємлі?
то ваще страшна річь
Потім буде віина з вітряками .
Нам по барабану какие "хвилі" генерують вітряки. Тут дело в хитроскрученных владельцах ВЭО И СЭО. Это Ахметов, Коломойский и Пинчкк. Эти чуваки, через Зеленского полностью выкупают самую дешевую энергию от АЭС и направляют ее на свои заводы. А как самые крупные владельцы ветряков хотят что бы все им платили за "зеленую энергию" по космической цене.
Найкраще що можна зробити але не при цій злочинній владі Єрмака-зеленського це МЯЕ(малі ядерні єлектростанції які можуть бути мобільні і досить ефективні для міст і районів.
а скільки часу будується такий блок???? ні, не чули???? мобільні АЕС???? А ти в курсі, скільки охолодження потребує атомний енергоблок???? а рембаза, а СВЯП??
Как раз вітряки обстріляти - раз плюнути
ЩО ВОНИ КУРЯТЬ ?
Шановна пані, знову з Вами буду сперичатися. Щоб обстріляти один вітряк, який генерірує енергії всього на 200 абонетнітов потрібно використати ракета вартістю десь 200 тисяч доларів США по точності. А для враження 5-ти таких вітряків, потрібно використати 5 таких ракет. Ворог б'є однією ракетою по діючиих мережах і односачно виводить із роботи трансформатор на 400-500 тисяч абонентів. Ніхто не буде дорогою і точною ракетою бити по одному вітряку.
Так же ж хочуть вітряні електростанції,який їм гешефт з вітряка на одного,два ,двадцять чи навіть двісті абонентів,ще й не в його власності.Чи ви думаєте що це він зараз про електрику для простого українця піклується,чи енергобезпеку держави?
Це для вас ракета дорога. А для них халявна. І їм до біса куди лупити, сьогодні обстріляли просто вулицю з мазанками. Да, отіма ракетами за 200к долярів.
мільярд дерев, мільярд вітряків, нуль мозгів....
Чому не Tesla Powerpack які зможуть вночі заряджатися від атомних станцій а вдень вирівнювати напругу
А пан живуть в Україні? В теорії це нарно, але пан мають знати, що Запорізька АЕС в окупації, а вона найбільша і має 6 енергоблоків. При останній атаці ворога всі, решта, ядерних блоків на всіх АЕС були відключені. Їх здається залишилося 6-ть чи 7-м. То звідки має йти генерація? Тут непогане питання, до якого ********** проблема - добудова вітряків. Головне, що не за державні кошти, а за кошти підприємства, яке будує і буде якась кількість доступної електроенергії на якусь кількість абонентів, що розгрузить частину енергосистеми.
А пан знає чому відключили інші блоки атомних станцій чи ні, чи слухає ослойобів і повторює їх твердженя, саму дешеву електроенергію у світі виробляють атомні станції, а лобісти які хочуть будувати сонячні та вітрові електостанції хочуть добряче заробити на Українцях, якщо будуть встановлені акамуляторні станції захищені від ракетних ударів то вони зможуть стабілізувати нестачу електроенергії в часи пік
Будуть гарні мішені для кацапні.
Відіб;єм Енергодар -- наладиться .
Ну, не дає змоги спати лихварям по ночам зелений таріф! Так вже їм хочеться викачати з України останні копійки! Тварюки вітродупі, зрівняйте вартість та потужність ваших вітряків та вартість зеленого тарифу і одразу стає очевидним, що пішли ви на .... Кілька сотень мегават у порівняні з десятками тисяч тільки однієї атомної генерації.
Який підарас замовляє ці статті? Які ***** вітряки? У держави є кошти купувати зелену електроенергію по 5 гривень за кіловат?
Агв, особливо в Очакові...
Розподільна генерація - це коли на кожному приватному подвір'ї буде вітряк або сонячна батарея і мільойни громадян будуть не лише споживачами, а й виробниками електроенергії. А "парки" нехай будують. Це право бізнесу вирішувати у що інвестувати, тільки без допомоги платників податків.
Вітрові турбіни мають певний негативний вплив на навколишнє середовище ******* вітрові турбіни можуть бути дуже великими машинами, і вони можуть візуально впливати на ландшафт. Невелика кількість вітрових турбін спричиняють пожежу, а з деяких можливий витік мастильної рідини. Деякі типи вітряних турбін і вітрових проектів спричиняють загибель птахів і кажанів. Ці смерті можуть сприяти зменшенню популяції видів, які також постраждали від інших впливів, пов'язаних з людиною. Більшість проектів вітрової енергетики на суші вимагають службових доріг, які додають фізичного впливу на навколишнє середовище. Виробництво металів та інших матеріалів, які використовуються для виготовлення компонентів вітрових турбін, впливає на навколишнє середовище, і для виробництва матеріалів, можливо, використовувалося викопне паливо. Незважаючи на те, що більшість матеріалів, які використовуються для виготовлення вітряних турбін, можна повторно використовувати або переробити, лопаті турбіни, оскільки більшість з них зараз побудовані, не можуть бути перероблені.
https://www.eia.gov/energyexplained/wind/wind-energy-and-the-environment.php
Навіщо наступати на граблі якщо на них вже натупав хтось інший? Хочеться здобути своїх синців, чи нічого персонального, але просто бізнес?
https://www.masterresource.org/renewable-energy-fallacies/the-problem-of-renewable-energy/
да пусть хоть 150 только 95% на чёт Украине.....
Зелений тариф - це пограбунок бюджету і обкрадання всіх нас навіть під час війни.
ЧИ ДЕБІЛ ?
ОДНУ ВЕРТУХУ ТРЕБА БУДУВАТИ КІЛЬКА МІСЯЦІВ.
Це лопаті для вітротурбин - 52 метри довжини кожна
Вітряки будувати вони можуть, а балістичні ракети ні.
Країна казкових дебілів корупціонерів
МБР давно збудовані, чекають на БД. Гамерика запуск не дозволяє.
А КПД з ДРП збігаються чи і надалі ПНХ с МТС буде.
Спитай розробника.
Може хоча б спромогтися спочатку залити бетонні стіни навколо трансформаторів ?
😉
Зелена енергетіка в Україні повинн розвиватися !
