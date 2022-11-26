УКР
У день інавгурації Токаєва в столиці Казахстану Астані затримали десятки людей

26 листопада 2022 року відбулася інавгурація президента Казахстану Токаєва на наступні 7 років. Після церемонії частина казахів вийшла на протести, десятки з них були затримані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Радіо Свобода.

В Палаці незалежності 26 листопада відбулася інавгурація президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, він обійматиме посаду наступні 7 років.

Після церемонії казахи вийшли на протести в Астані. Відео з масовими зібраннями публікували місцеві телеграм-канали.

Радіо Свобода передала повідомлення місцевих ЗМІ про десятки затримань та обмеження зв'язку в Астані:

"Щонайменше десятки людей було затримано у казахстанській столиці ввечері 26 листопада. У місті на цей час став недоступний інтернет, як мобільний, і стаціонарний. Підключення відновилося після 20 години за місцевим часом, але інтернет, за повідомленнями, працює з перебоями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Токаєв вступив на посаду президента Казахстану. Пообіцяв розвивати відносини з Росією та Китаєм

Казахстан (887) протест (2445) Токаєв Касим-Жомарт (86)
У Токаєва руки по лікоть у крові. Тварина.
26.11.2022 20:48 Відповісти
7 + 7 = 14 років хоче просидіть в царях...
26.11.2022 20:49 Відповісти
токаєв це лукашенко №2. Той теж робив вигляд, що проводить самостійну політику. А потім просто ліг пуд *****, коли засмерділо смаженим. Так і цей...
26.11.2022 20:52 Відповісти
Це й ще під комуністичних китайців ляже "по щєлчку пальців", як буде треба. Повністю забувши при цьому слово "уйгури".
26.11.2022 21:28 Відповісти
This motherfucker no better than any other former soviet apparatchik. Just a regular worthless kazakh pig.
26.11.2022 21:30 Відповісти
Не работа ли это рашки( не в защиту токаева) Просто недавно пропагандоны уже орали про фашиков в Казахстане
26.11.2022 21:41 Відповісти
...може звучить недоброзичливо..для казахів , підтримуючих Україну..але нам дуже вигідно розхитування ситуації у стані ОДКБ.....СНД... Як у Казахстані ..так і в Таджикистані...не кажу вже про Вірменію. Чим жарче там ..тим краще у нас.
26.11.2022 22:04 Відповісти
Странно что не пишут что жрать просили...
26.11.2022 22:37 Відповісти
26.11.2022 23:03 Відповісти
 
 