У день інавгурації Токаєва в столиці Казахстану Астані затримали десятки людей

26 листопада 2022 року відбулася інавгурація президента Казахстану Токаєва на наступні 7 років. Після церемонії частина казахів вийшла на протести, десятки з них були затримані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Радіо Свобода.

В Палаці незалежності 26 листопада відбулася інавгурація президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, він обійматиме посаду наступні 7 років.

Після церемонії казахи вийшли на протести в Астані. Відео з масовими зібраннями публікували місцеві телеграм-канали.

Радіо Свобода передала повідомлення місцевих ЗМІ про десятки затримань та обмеження зв'язку в Астані:

"Щонайменше десятки людей було затримано у казахстанській столиці ввечері 26 листопада. У місті на цей час став недоступний інтернет, як мобільний, і стаціонарний. Підключення відновилося після 20 години за місцевим часом, але інтернет, за повідомленнями, працює з перебоями".

