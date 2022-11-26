Росія призначила "смотрящего" за в’язницями Саркисяна на прізвисько Горлівський, який має створити нову ПВК, - розвідка

Росія призначила нового так званого "смотрящего" за в’язницями в самій РФ і на тимчасово окупованих ворогом територіях України. "Посаду" отримав відомий кримінальний авторитет Армен Саркисян з міста Горлівка Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.

Одним з основних напрямків роботи "смотрящего" стане створення нової "приватної військової компанії". Так ворог намагатиметься утворити противагу фактичній монополії Євгєнія Прігожина у російській сфері ПВК, а також посилити угруповання окупаційних військ.

"Передбачається, що протягом обмеженого часу нова структура завербує значну кількість "новобранців". Зразком для проекту має стати сумнозвісна ПВК "Вагнер". "Новобранців" для ПВК набиратимуть саме в місцях позбавлення волі", – розповіли в ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії планують створити ПВК із православними найманцями

Там додали, що Армен Саркисян на прізвисько Горлівський є близьким до родини президента-втікача Віктора Януковича і пов’язаним з іншим кримінальним авторитетом Юрієм Іванющенком (Юрою Єнакієвським).

Саркисян перебуває в українському розшуку в якості одного з організаторів убивств на Майдані. Тепер він тіньовий "наглядач" за всім бізнесом у тимчасово окупованій російською армією Горлівці, а з 24 лютого займається мародерством й "віджимом" підприємств у захоплених окупантами районах України.

Спонсорувати нову ПВК буде прокремлівський російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян. Він володіє пов’язаною з "Газпромом" компанією "Ташир холдинг", до якої входять і "Електричні мережі Вірменії".

Нагадаємо, слідство вважає Армена Саркисяна, який переховувався за кордоном, одним з організаторів банд "тітушок" і "ескадронів смерті", що викрадали і вбивали учасників Революції Гідності. У 2019 році кримінальник Юрій Крисін, який раніше активно свідчив проти "Горлівського", відмовився від свідчень проти кримінального авторитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти хочуть поповнити втрати за рахунок ПВК: виводять контингент з Малі, - Генштаб ЗСУ