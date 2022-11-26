УКР
Росія призначила "смотрящего" за в’язницями Саркисяна на прізвисько Горлівський, який має створити нову ПВК, - розвідка

саркисян

Росія призначила нового так званого "смотрящего" за в’язницями в самій РФ і на тимчасово окупованих ворогом територіях України. "Посаду" отримав відомий кримінальний авторитет Армен Саркисян з міста Горлівка Донецької області.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.

Одним з основних напрямків роботи "смотрящего" стане створення нової "приватної військової компанії". Так ворог намагатиметься утворити противагу фактичній монополії Євгєнія Прігожина у російській сфері ПВК, а також посилити угруповання окупаційних військ.

"Передбачається, що протягом обмеженого часу нова структура завербує значну кількість "новобранців". Зразком для проекту має стати сумнозвісна ПВК "Вагнер". "Новобранців" для ПВК набиратимуть саме в місцях позбавлення волі", – розповіли в ГУР.

Там додали, що Армен Саркисян на прізвисько Горлівський є близьким до родини президента-втікача Віктора Януковича і пов’язаним з іншим кримінальним авторитетом Юрієм Іванющенком (Юрою Єнакієвським).

Саркисян перебуває в українському розшуку в якості одного з організаторів убивств на Майдані. Тепер він тіньовий "наглядач" за всім бізнесом у тимчасово окупованій російською армією Горлівці, а з 24 лютого займається мародерством й "віджимом" підприємств у захоплених окупантами районах України.

Спонсорувати нову ПВК буде прокремлівський російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян. Він володіє пов’язаною з "Газпромом" компанією "Ташир холдинг", до якої входять і "Електричні мережі Вірменії".

Нагадаємо, слідство вважає Армена Саркисяна, який переховувався за кордоном, одним з організаторів банд "тітушок" і "ескадронів смерті", що викрадали і вбивали учасників Революції Гідності. У 2019 році кримінальник Юрій Крисін, який раніше активно свідчив проти "Горлівського", відмовився від свідчень проти кримінального авторитета.

Топ коментарі
+15
Главная опора режима ***** теперь - шобла уголовников с кувалдами и жирный гомосек рамзанка дыров. Это великий успех, я считаю.
показати весь коментар
26.11.2022 21:59 Відповісти
+13
Дуже толерантна держава була до різного роду саркісянів. Новоствореному українському "мосаду" роботи на десятиліття.
показати весь коментар
26.11.2022 21:36 Відповісти
+10
Петушиное войско хачей ? Из гомиков ?
показати весь коментар
26.11.2022 21:32 Відповісти
Петушиное войско хачей ? Из гомиков ?
показати весь коментар
26.11.2022 21:32 Відповісти
Все як у нас. Зєля також призначає "смотрящих" з криміналітету. Яскравмй приклад - 100%-ний українець Шевченко, якого Зєля призначив директором Національного банку замість дійсно кваліфікованого Смолія. Тепер Шевченко в міжнародному розшуку, на ньому висить кримінальна справа, а Зєля плює в обличчя тим, хто про це говорить.
показати весь коментар
26.11.2022 23:45 Відповісти
если он противовес повару, то впереди война "черной" и "голубой" роз ))). кто первый из этих обох двох умрёт не от водки и не от простуд? )) будем подождать )
показати весь коментар
26.11.2022 21:35 Відповісти
А ще до "букету" троянд додасться зелений будяк -- кадир_овця, тобто зі своїми бармалеями. Буде "бєспрєдєл" типу "всі проти всіх". А потім у конфлікт втягнуться ефесбешники.
показати весь коментар
26.11.2022 22:27 Відповісти
Дуже толерантна держава була до різного роду саркісянів. Новоствореному українському "мосаду" роботи на десятиліття.
показати весь коментар
26.11.2022 21:36 Відповісти
Попал человек в цугундер! За дело! А ему в тюрьме: «Едь в Украину» - «Не хочу, не буду» - «тебя сейчас опустить или так поймёшь?» Вот так и возникает петушиная армия
показати весь коментар
26.11.2022 21:37 Відповісти
М'ясісян. Лідєр пріватной компанії фаршу.
показати весь коментар
26.11.2022 21:42 Відповісти
Ипать вони кончені....у вас же і почнеться кіно віно і доміно ********** ....попкорну хер хвати на вас
показати весь коментар
26.11.2022 21:51 Відповісти
Після нашої перемоги рашкою буде правити *крімінальний мір*!! Їм 90-ті ягідкою будуть!! Це ж якого розуму треба мати. щоб дати зброю кріміналітету!!
показати весь коментар
26.11.2022 21:57 Відповісти
Главная опора режима ***** теперь - шобла уголовников с кувалдами и жирный гомосек рамзанка дыров. Это великий успех, я считаю.
показати весь коментар
26.11.2022 21:59 Відповісти
Шо делается. Колоритная фигура. Слухами земля полнилась, что в его друганах был армянин с МВД Украины и с розыска его сняло МВД Украины, потому что поменял в Армении паспорт и взял другую фамилию. Но интересно другое, как это хачики решились воевать и еще ЧВК создают. Или безпризорных чмобиков будут нанимать ? Ведь они обычно махлюют в сфере купи-продай. Видать в Москве взяли за жабры. В прошлом году были слухи, что в Москве в один день арестовали троих армян генералов МВД за кражу земель под застройку.
показати весь коментар
26.11.2022 22:04 Відповісти
А он больше не армянин и не хачик. Он теперь Русский)
показати весь коментар
27.11.2022 09:56 Відповісти
кент бурной юности рината?
показати весь коментар
26.11.2022 22:05 Відповісти
опять армяне замешаны в каком-то г*не. Ну и народец...
показати весь коментар
26.11.2022 22:12 Відповісти
Другі після кацапів.
показати весь коментар
26.11.2022 22:18 Відповісти
Не потрібно про всіх.
Нігоян точно не з їхнього кола.
показати весь коментар
27.11.2022 08:14 Відповісти
Обычный русский.
показати весь коментар
27.11.2022 09:57 Відповісти
Типо - завалить надо...
показати весь коментар
26.11.2022 22:16 Відповісти
Гена Цидармян
показати весь коментар
26.11.2022 22:19 Відповісти
армен? армяне опять показали свое, почему мы за азербайджан....
показати весь коментар
26.11.2022 22:46 Відповісти
...гдє в лєсах много дікіх саркісян...
показати весь коментар
26.11.2022 22:52 Відповісти
чому так багато покидьків серед вірмен
показати весь коментар
27.11.2022 07:22 Відповісти
Кримінальна раіся завжди давала владу уркам. Це їхня ісконна скрєпа, яку окупанти намагаються закріпити і в Україні. ***** ******** зеків та довіряє їм , вони його і пришиють, до речі.
показати весь коментар
27.11.2022 07:35 Відповісти
Смотрящий Ахметова, - "армен" пішов на підвищення, влада змінюється, а холуї залишаються у криміналу як і у повій, немає батьківщини та національності, - мосор країни.
показати весь коментар
27.11.2022 10:21 Відповісти
Утопить в выгребной яме это roвно! Уже 21 век, во всём цивилизованном мире истребляют подобный контингент! Воровской век уже прошел. И нам если мы после победы будем строить новую Украину, не нужно содержать в тюрьмах подобное неисправимое roвно! Истреблять! Паяльником в очко, что бы мучительно дохли если считают себя выше других сидельцев.
показати весь коментар
27.11.2022 12:44 Відповісти
 
 