Є інформація про нові удари та блекаути наступного тижня, - Арахамія

Російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні наступного тижня. Через це є ймовірність блекауту.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві продовжують діяти екстрені відключення світла: перерви в електропостачанні будуть не більше 5 годин, - ДТЕК