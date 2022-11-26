Є інформація про нові удари та блекаути наступного тижня, - Арахамія
Російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні наступного тижня. Через це є ймовірність блекауту.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути", - заявив він.
Юра Малко
Перехватчик
Чайка Київ
