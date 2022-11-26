Російські окупанти обстріляли з гранатомета прикордонне село на Сумщині, - ОВА

Російська армія удень 26 листопада обстріляла з гранатомета прикордонне село на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько 16:30 російські військові обстріляли прикордонне село Білопільської громади. Ворог використав станковий гранатомет (АГС)", - зазначив Живицький.

За його словами, на території області розірвалося 20 боєприпасів. Минулося без руйнувань.

