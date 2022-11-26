УКР
Російські окупанти обстріляли з гранатомета прикордонне село на Сумщині, - ОВА

Російська армія удень 26 листопада обстріляла з гранатомета прикордонне село на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько 16:30 російські військові обстріляли прикордонне село Білопільської громади. Ворог використав станковий гранатомет (АГС)", - зазначив Живицький.

За його словами, на території області розірвалося 20 боєприпасів. Минулося без руйнувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни обстріляли з мінометів та артилерії Середино-Будську громаду Сумської області

Без ударів по ним у відповідь це не зупинити
26.11.2022 22:39 Відповісти
удары будут тогда, когда ЗСУ будут стоять на границе. А пока они на фронтах.
26.11.2022 23:05 Відповісти
Тому що касап, від слова гівно..
26.11.2022 22:45 Відповісти
 
 