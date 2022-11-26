У Росії більше нема шансів перемогти Україну, - Шольц
Перемога Росії у війні проти України наразі виглядає малоймовірною. РФ не повинна досягти своїх цілей на полі бою.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"З огляду на підтримку Німеччиною України, яка зазнала нападу, стає все більш очевидним, що Росія не тільки не повинна виграти цю війну, а й не виграє її", - заявив канцлер.
Він підтвердив свою обіцянку підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Шольц додав, що Німеччина робить це фінансово, гуманітарно та постачає зброю для ЗСУ. Саме тому у РФ більше не буде шансів перемогти Україну.
Шольц ще раз наголосив на важливості своєї зустрічі з главою держави та лідером партії Китаю Сі Цзіньпіном, на якій обидва застерегли від застосування ядерної зброї. Країни G20 також заявили, що ядерна зброя не повинна застосовуватись у цій війні.
На нещодавньому саміті в Індонезії переважна більшість групи провідних промислово розвинених країн попри серйозні розбіжності в думках, рішуче засудили війну Росії проти України.
Ринок Європи страждає від нестачі багатьох речей, особливу роль це - клімат і ринок авто, електрика, енергоносії (Шкода авто - електроніка робилася в Україні! І ціна була помірною, але зараз коштує майже як будинок, і щей рік, як мінімум чекати. Через війну, все порушило своє функціонування). Тому навіть і якщо йшла розмова про порт і продаж, це ніяк не точка впливу.
Мордорський пропагандон або ж добряче тупонув , або ж вже перевзувся ( що малоймовірно ) . . В будь якому випадку - ефесьбе вже скоро постукає в двері .
"Поганяти" би Байдена чи Блінкена в інтерв'ю по складних питаннях - а немає)) Чи Бербок - те що було весною, не про те, що Б&Б...а про змісти війни для суспільства Німеччини. Цікаво, а хто тепер в Британії, формує відповіді - там тепер все колективний "Шекспір"))
Де Україна, де США з Британією, а де Китай - цікава війна? Четверта світова з холодною та гарячою фазою? А де ЄС та Німеччина і Франція у цій війні? Вся політика побудована на торгівлі у всіх змістах навколо Перемоги України. Слабка ланка - Німеччина... Франція-Макрон показує свій вектор.
Наочно це видно, якщо почитати літерні підкасти NYT та порівняти із Die Zeit. А українські підкасти постмодернізму (близького до США) читати на BBC.
Тепер саме "смачне" - про хорошіх рускіх та еміграцію їх. Вже було кілька хвиль еміграції з путінської росії. Вони просто випадають із процесів та переходять в "інформаційні бульбашки" замкнуті на свої вузькі кола. Говорити із ними про Модернізм чи ПостМодернізм, це все рівно що шукати життя на марсі - одні признаки)) Знову але, експеримент в Литві показав, що якщо створити умови серед емігрантів то можна створити умови виникнення Модернізму російського. А тепер дивимося на росію - суспільство інертне (гонять на убій, ніякої реакції самозбереження), ніяких ідеологій (явний провал пропаганди - тому і мобілізація там), псевдолібералізм - заражений імперськими моделями, суть їх Захід їм щось повинен...після Бучі чи Маріуполя, ніяких незалежних ЗМІ. Тобто просто суспільство в скотському стані без ніяких ідей. Режим путіна просто знищив все під нуль...під собою. Таким не скористатись?! Ще тонкість, виникнення Модернізму російського це тільки зародок процесів - вони все рівно будуть відставати від Заходу на років 100 с гаком. Це означає, що навіть коли на росії рухне рижим путіна - все рівно розвиток процесів на росії треба формувати на Заході, щоб внутрішній неофедалізм росії не зруйнував процес еволюції. Питання як? На Заході (США-Британія) знають... але поки що мовчать.
А ось Німеччина не годиться для формування російського Модернізму... їхній постмодернізм не еволюція, фактор "зустрічі" із Заходом в 1945, Вони його не розуміють - їхній постмодернізм, це друга частина антиутопії Фауста, одні міфі. ******* німецька література, псевдо - постмодернізм уникає писати про РЕАЛЬНІ процеси у суспільстві, порівняйте із укр літературою (що зароджується...) чи американською. Але там є паралельні процеси, як в Україні...так що тільки "сірник піднести" - Die Zauberflöte, процеси йдуть. Дзеркалом цього ще є журналістика...
Ось така ситуація. Україна цим скористатись не може, теж факт. А ось Захід тупить...
чтоб снова немецкие танки да убивали русских?!
нихт нихт!!
дас из найн гуд!!
как так можно, дас ист неполиткоректно!!!!!!!!!!
.............................
Лучше PzH2000 пусть еще подбросит. Да не поштучно, а еще чтоб штук 20-30. И ремонтные базы для них наладить. И боеприпасов к ним чтоб эшелонами.
Никакие Леопрайды не нужны, орки будут ************ и без них.
Путлер беседует с мамашами кремлевского Вермахта 🤣 цирк Шапито отдыхает 🦍🦍🦍🤣
1)США
2) Великобритания
3)Канада
4)Германия
5)Франция
Остальные страны менее 1 миллиарда долларов или Евро с весны этого года...
ПОКА УКРАЇНА НЕВИЗВОЛИТЬ СВОЇ ТЕРИТОРІЇ -НЕ МАЄ БУТИ ПЕРЕГОВОРІВ.
А які можуть бути переговори з ФАШИСТАМИ? Росія -це фашистська країна.
Евгений Понасенков в Ютьюбе объясняет почему так сложилось..просто ясно и доходчиво..даже Шариков поймет ПАЧИМУ...🦍🤣
Німеччина зазнала нападу України? І коли ж це ми встигли на Німеччину напасти?