У Росії більше нема шансів перемогти Україну, - Шольц

Перемога Росії у війні проти України наразі виглядає малоймовірною. РФ не повинна досягти своїх цілей на полі бою.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"З огляду на підтримку Німеччиною України, яка зазнала нападу, стає все більш очевидним, що Росія не тільки не повинна виграти цю війну, а й не виграє її", - заявив канцлер.

Він підтвердив свою обіцянку підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Шольц додав, що Німеччина робить це фінансово, гуманітарно та постачає зброю для ЗСУ. Саме тому у РФ більше не буде шансів перемогти Україну.

Шольц ще раз наголосив на важливості своєї зустрічі з главою держави та лідером партії Китаю Сі Цзіньпіном, на якій обидва застерегли від застосування ядерної зброї. Країни G20 також заявили, що ядерна зброя не повинна застосовуватись у цій війні.

На нещодавньому саміті в Індонезії переважна більшість групи провідних промислово розвинених країн попри серйозні розбіжності в думках, рішуче засудили війну Росії проти України.