У России больше нет шансов победить Украину, - Шольц

Победа России в войне против Украины пока выглядит маловероятной. РФ не должна добиться своих целей на поле боя.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Учитывая поддержку Германией потерпевшей нападение Украины, становится все более очевидным, что Россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выиграет ее", - заявил канцлер.

Он подтвердил свое обещание поддерживать Украину столько, сколько нужно. Шольц добавил, что Германия делает это финансово, гуманитарно и снабжает оружием для ВСУ. Именно поэтому у РФ больше не будет шансов победить Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люксембург передал ВСУ шесть беспилотников тактического уровня

Шольц еще раз отметил важность своей встречи с главой государства и лидером партии Китая Си Цзиньпином, на которой оба предостерегли от применения ядерного оружия. Страны G20 также заявили, что ядерное оружие не должно применяться в этой войне.

На недавнем саммите в Индонезии подавляющее большинство группы ведущих промышленно-развитых стран, несмотря на серьезные разногласия, решительно осудили войну России против Украины.