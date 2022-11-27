РУС
31 416 133

У России больше нет шансов победить Украину, - Шольц

олаф,шольц

Победа России в войне против Украины пока выглядит маловероятной. РФ не должна добиться своих целей на поле боя.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Учитывая поддержку Германией потерпевшей нападение Украины, становится все более очевидным, что Россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выиграет ее", - заявил канцлер.

Он подтвердил свое обещание поддерживать Украину столько, сколько нужно. Шольц добавил, что Германия делает это финансово, гуманитарно и снабжает оружием для ВСУ. Именно поэтому у РФ больше не будет шансов победить Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люксембург передал ВСУ шесть беспилотников тактического уровня

Шольц еще раз отметил важность своей встречи с главой государства и лидером партии Китая Си Цзиньпином, на которой оба предостерегли от применения ядерного оружия. Страны G20 также заявили, что ядерное оружие не должно применяться в этой войне.

На недавнем саммите в Индонезии подавляющее большинство группы ведущих промышленно-развитых стран, несмотря на серьезные разногласия, решительно осудили войну России против Украины.

россия (97378) Шольц Олаф (912)
Топ комментарии
+81
Шольц змінив політику і відношення німців до України. Шольц пішов проти Засрашки і допомагає Україні, а Ви тут пишите такий бруд. Краще б подякували Шольцу і його команді за нашу підтримку і розуміння.
26.11.2022 23:20 Ответить
+52
подякувати ти можешь только себе что ходил всю независимость на выборы и выбирал кацапских прихвостней у власть которая все отдала и просрала в угоду кацапам, а не немцам которые вообще не должны думать о тебе,твоей стране,твоем благополучии,твоей армии и безопасности от слова совсем
26.11.2022 23:31 Ответить
+21
Замініть "З огляду на підтримку Німеччиною, яка зазнала нападу України" на "З огляду на підтримку Німеччиною України, яка зазнала нападу".


https://images.cnscdn.com/images/3/b/3/f/3b3fadc070e4e70c3db744c80f2e02bf/original.jpg
26.11.2022 23:17 Ответить
Відмінили - не відмінили, це факт впливу.
27.11.2022 02:26 Ответить
Ну правильно, Китай не може існувати без Європейсьеого ринку економіки, тому Шольц полюбому дав якісь преференції для Китаю, щоб його схилити на свій бік. Якщо траплялося чуть що в світі, маленькі заворушення, ціни на товар летіли до гори, ніколи до низу, відбувався хаос... Тут можна дискутувати дуже довго на цю тему про те - хто на кого більше впливає. Моя думка залишається всерівно та, що Китай економічно залежить від Європи і бірж США, а не навпаки... 🤔 Ми споживачі, ми використовували кацапські "продукцію" широкого обсягу. Тому і коштувало дешево. Чому в Європі не було раніше багато китайського виробництва? (Може десь і були, але це локальний магазин). Тому, що це стримування з команди США. Санкції. Зараз на ринку проявилося більше технології з Китаю, я навіть більше скажу - щоб купити якусь фігнюшку з Китаю онлайн треба було заплатити в десять разів більше за податок ніж його собівартість, а ще плюс пересилка товару... Взагалі не оплачувалося купляти. Зараз змінилося, США дало добро, і Шольц дав добро для Китаю, нічого більшого.
Ринок Європи страждає від нестачі багатьох речей, особливу роль це - клімат і ринок авто, електрика, енергоносії (Шкода авто - електроніка робилася в Україні! І ціна була помірною, але зараз коштує майже як будинок, і щей рік, як мінімум чекати. Через війну, все порушило своє функціонування). Тому навіть і якщо йшла розмова про порт і продаж, це ніяк не точка впливу.
27.11.2022 09:50 Ответить
А-а , що я зараз побачив .! Зашквар рашистського тг канала https://t.me/intuition2036/6607?single . !! Показав нічну карту України ( вид з космосу ) після обстрілів 23 листопада ,, включно з Кримом . .
Мордорський пропагандон або ж добряче тупонув , або ж вже перевзувся ( що малоймовірно ) . . В будь якому випадку - ефесьбе вже скоро постукає в двері .
27.11.2022 00:33 Ответить
Треба розуміти, що крім трикутник сили для України - США та Британії, є трикутник сили України-"Литва" та "Польща". "Литва" та "Польща" - в лапках, тому що це векторні країни процесів у Сх. Європі та Прибалтиці. Питання Скандинавії поки відкрите...там тільки початок. На початок весни Україна буде отримувати на порядок більшу допомогу - ріст акцій двозначний та тризначний виробників зброї не просто так. А ось питання бойових дій зимою не зрозуміле до кінця - погода, "вічна хвороба" із запізненням рішень в США та Британії - теж не менша політично-військова погода... Тобто аж весною буде видно контури Перемоги...хоча було 21.09, про яке попереджали. Ну і Китай...фактор який не враховувався на початку війни. "Засвітився" він "рожевим лебедем" - візит Пелосі на Тайвань...тут США почало відкривати свої "карти" з літа. Війну можна було закінчити до літа 2022...якби не Китай.

"Поганяти" би Байдена чи Блінкена в інтерв'ю по складних питаннях - а немає)) Чи Бербок - те що було весною, не про те, що Б&Б...а про змісти війни для суспільства Німеччини. Цікаво, а хто тепер в Британії, формує відповіді - там тепер все колективний "Шекспір"))

Де Україна, де США з Британією, а де Китай - цікава війна? Четверта світова з холодною та гарячою фазою? А де ЄС та Німеччина і Франція у цій війні? Вся політика побудована на торгівлі у всіх змістах навколо Перемоги України. Слабка ланка - Німеччина... Франція-Макрон показує свій вектор.
27.11.2022 01:16 Ответить
Є ще одна штука, яка може вплинути не тільки на хід цієї війни, а зміна якості... в першу чергу Європи - це зміна процесів на росії. Тут зброя тільки один із факторів - тут ЗМІСТи цієї війни для суспільств. Трикутник сили України-"Литва" та "Польща" - може здійснити проекцію ЗМІСТів на росію. В літературі цей процес називається Модернізм... Ще весною, шукаючи як можна впливати на росію і яка модель змін потрібна було звенено увагу на постмодернізм...США-Америки. Ще тоді було вказано, що американці не розуміють що читають... Але є але - формування цих процесів. В США, згідно історії одна модель, а ось у України, Литва та Польща мають модель те що треба)) Саме цікаве, що у Німеччині Модернізм (це кін 19ст-поч 20 ст) провалився, Франція - це інша історія.
Наочно це видно, якщо почитати літерні підкасти NYT та порівняти із Die Zeit. А українські підкасти постмодернізму (близького до США) читати на BBC.
Тепер саме "смачне" - про хорошіх рускіх та еміграцію їх. Вже було кілька хвиль еміграції з путінської росії. Вони просто випадають із процесів та переходять в "інформаційні бульбашки" замкнуті на свої вузькі кола. Говорити із ними про Модернізм чи ПостМодернізм, це все рівно що шукати життя на марсі - одні признаки)) Знову але, експеримент в Литві показав, що якщо створити умови серед емігрантів то можна створити умови виникнення Модернізму російського. А тепер дивимося на росію - суспільство інертне (гонять на убій, ніякої реакції самозбереження), ніяких ідеологій (явний провал пропаганди - тому і мобілізація там), псевдолібералізм - заражений імперськими моделями, суть їх Захід їм щось повинен...після Бучі чи Маріуполя, ніяких незалежних ЗМІ. Тобто просто суспільство в скотському стані без ніяких ідей. Режим путіна просто знищив все під нуль...під собою. Таким не скористатись?! Ще тонкість, виникнення Модернізму російського це тільки зародок процесів - вони все рівно будуть відставати від Заходу на років 100 с гаком. Це означає, що навіть коли на росії рухне рижим путіна - все рівно розвиток процесів на росії треба формувати на Заході, щоб внутрішній неофедалізм росії не зруйнував процес еволюції. Питання як? На Заході (США-Британія) знають... але поки що мовчать.
А ось Німеччина не годиться для формування російського Модернізму... їхній постмодернізм не еволюція, фактор "зустрічі" із Заходом в 1945, Вони його не розуміють - їхній постмодернізм, це друга частина антиутопії Фауста, одні міфі. ******* німецька література, псевдо - постмодернізм уникає писати про РЕАЛЬНІ процеси у суспільстві, порівняйте із укр літературою (що зароджується...) чи американською. Але там є паралельні процеси, як в Україні...так що тільки "сірник піднести" - Die Zauberflöte, процеси йдуть. Дзеркалом цього ще є журналістика...

Ось така ситуація. Україна цим скористатись не може, теж факт. А ось Захід тупить...
27.11.2022 02:14 Ответить
Захід не може не тупити,бо він на ізльоті,яу і Римська імперія колись!
27.11.2022 15:42 Ответить
Леопарди давай, "букмакер" блд
27.11.2022 05:29 Ответить
САМЕ ЦІКАВЕ ПОЧНЕТЬСЯ КОЛИ РФ НЕ ПЕРЕМОЖЕ !)
27.11.2022 07:19 Ответить
Тоді почнеться саме страшне.
27.11.2022 07:37 Ответить
ЧОГО ?
27.11.2022 08:12 Ответить
Нам треба буде готуватись до ядрьоної бімби, останньої ланки шантажу бункерного щура.
27.11.2022 09:06 Ответить
АРМІЯ РФ БУДЕ ЗНИЩЕНА !!! АЛЕ ВЖЕ ТРЕБА ГОТУВАТИСЬ !!!
27.11.2022 11:05 Ответить
Ты там меньше бла и бла..........................Леопарды давай и Patriot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27.11.2022 10:06 Ответить
Дыши глубже, ты взволнован.
27.11.2022 10:37 Ответить
Леопрайды не даст.
чтоб снова немецкие танки да убивали русских?!
нихт нихт!!
дас из найн гуд!!
как так можно, дас ист неполиткоректно!!!!!!!!!!
.............................
Лучше PzH2000 пусть еще подбросит. Да не поштучно, а еще чтоб штук 20-30. И ремонтные базы для них наладить. И боеприпасов к ним чтоб эшелонами.
Никакие Леопрайды не нужны, орки будут ************ и без них.
27.11.2022 12:08 Ответить
Ги ... А МР-42 як себе поводить на фронті ??
27.11.2022 13:20 Ответить
https://youtu.be/40********* ....

Путлер беседует с мамашами кремлевского Вермахта 🤣 цирк Шапито отдыхает 🦍🦍🦍🤣
27.11.2022 10:55 Ответить
Страны НАТО поставившие в Украины различные виды вооружений...без финансовой помощи...
1)США

2) Великобритания
3)Канада

4)Германия

5)Франция

Остальные страны менее 1 миллиарда долларов или Евро с весны этого года...
27.11.2022 11:01 Ответить
без финансовой помощи... - шо за брєд ??
27.11.2022 13:21 Ответить
К миллиарду приближаются... Польша, Турция,Чехия,Словакия, Литва и Болгария...то ли ещё будет...
27.11.2022 11:05 Ответить
А для того щоб Україна перемогла треба БЕЗКІНЕЧНІ ПОСТАВКИ ЗБРОЇ І НІКОЛИ НЕ СПОНУКАТИ УКРАЇНУ ДО ПЕРЕГОВОРІВ.
ПОКА УКРАЇНА НЕВИЗВОЛИТЬ СВОЇ ТЕРИТОРІЇ -НЕ МАЄ БУТИ ПЕРЕГОВОРІВ.
А які можуть бути переговори з ФАШИСТАМИ? Росія -це фашистська країна.
27.11.2022 11:08 Ответить
Спонукає суспільство на перемовини Зеля. А робить погляд що давить на нього Захід. Для цього навіть західни змі некоректно перекладають.
28.11.2022 15:55 Ответить
Государство рабZeя никогда не побеждала в войне...за 20 столетий от Рождества Христового..это Миф и Дешёвые Понты мавзолейного Вермахта..
Евгений Понасенков в Ютьюбе объясняет почему так сложилось..просто ясно и доходчиво..даже Шариков поймет ПАЧИМУ...🦍🤣
27.11.2022 11:13 Ответить
"З огляду на підтримку Німеччиною, яка зазнала нападу України"

Німеччина зазнала нападу України? І коли ж це ми встигли на Німеччину напасти?
27.11.2022 13:48 Ответить
Встигли,як бачиш!Мєжду жопой і піздой,промєжуток небольшой)
27.11.2022 15:43 Ответить
Их никогда и не было.(шансов победить Украину) С 24 февраля пишу об этом, что война москалми проиграна. Но никак нельзя оставлять в живых нынешний бандитский режим кремлевских орков и пропаганднов приспешников, иначе мира Украина не получит. Они все должны быть физически убиты или повешены!
27.11.2022 16:16 Ответить
Ты просто не представляешь как бесят заявления подобных тебе вещателей про то что война россией УЖЕ проиграна тогда когда она только разгорается. Идёт мобилизация, есть вероятность вступления в войну белоруссии на стороне россии, сохраняется вероятность применения оружия массового поражения, а таким как ты лишь бы ветер гонять.
27.11.2022 18:50 Ответить
Она была проиграна ИЗНАЧАЛЬНО , сколько продлиться и сколько погибнет (это все равно уже не изменить), ядерное оружие будет применено, в этом не сомневаюсь.
27.11.2022 19:01 Ответить
Никто не знает когда и как кончится война, но заявлять что она УЖЕ проиграна есть верх некомпетентности.
27.11.2022 19:07 Ответить
Она изначально проигрона москалями, в этом сомнения нет (можно только спорить на счет "цены" победы, причем оценки могут отличаться на несколько порядков в 10, 100, а то и в 1000 раз)!
27.11.2022 19:13 Ответить
Так ! Нашого бубочку недооцінюють.
28.11.2022 15:48 Ответить
"Леопарды" Шольц, "Леопарды".
27.11.2022 18:52 Ответить
