Росіяни обстріляли Чорнобаївку - поранена дитина, - ОВА
У суботу, 26 листопада, російські окупанти обстріляли Чорнобаївку (Херсонська область). Внаслідок атаки було поранено дитину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі зазначив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його словами, постраждалу дитину вже доправили до дитячої обласної клінічної лікарні.
При цьому більш детальних подробиць про подію Янушевич не розкрив.
Нация Героев
Леонид Феппинский
