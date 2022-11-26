Росіяни обстріляли Чорнобаївку - поранена дитина, - ОВА

У суботу, 26 листопада, російські окупанти обстріляли Чорнобаївку (Херсонська область). Внаслідок атаки було поранено дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі зазначив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, постраждалу дитину вже доправили до дитячої обласної клінічної лікарні.

При цьому більш детальних подробиць про подію Янушевич не розкрив.

