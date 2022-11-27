УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7530 відвідувачів онлайн
Новини Голодомор. День пам’яті
5 448 96

Путінська Росія є чистим проявом класичного фашизму, - ОП

оп

Путінська Росія – це "чистий прояв класичного фашизму в XXI столітті".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у твітері в суботу, 26 листопада.

"Якщо на початку війни Росія ще намагалася замаскувати справжні цілі війни різними відмовками, то зараз Кремль відверто каже лише про одну мету – знищення України як держави та масове вбивство українців як нації", – зазначив Подоляк.

Щорічно в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Цьогоріч пам’ятна дата припадає на 26 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислиця - Радбезу ООН: Давайте покінчимо з російським фашизмом прямо зараз

Автор: 

фашизм (61) Офіс Президента (2060) Подоляк Михайло (305)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
А не лучше ли подоляку рассказать ,как он целовал Яныка ниже пояса и прыгал по его пенькам ?
показати весь коментар
27.11.2022 00:30 Відповісти
+18
подляк не лише з колорадкою і не лише стрибав, а й виправдовував розпочату ****** війну.
показати весь коментар
27.11.2022 00:39 Відповісти
+15
не вірю в щирість подляка. Для того, щоб пройти шлях від овощного/бульбопюрерного лизоблюда і українофоба до українського патріота - потрібен значно триваліший час, ніж три роки.

Бабло тепер на панукраїнстві заробляє...
показати весь коментар
27.11.2022 00:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.11.2022 00:29 Відповісти
Здохни вже , виродку , пора 😠😡
показати весь коментар
27.11.2022 00:33 Відповісти
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". То ли говорил, то ли не говорил Уинстон Черчиль. Может просто подумал. Так или иначе, эта фраза оказалась поистине пророческой.


https://uainfo.org/blognews/1649227719-fursa-fraza-fashisty-budushchego-budut-nazyvat-sebya-antifashistami-.html

***Это едва ли не самая ходовая фраза в последнее время. Собственно, это такой адаптированный под кризис в Украине вариант закона Годвина - она неизбежно всплывает в любом обсуждении политики по обе стороны российско-украинской границы. Кто-то обязательно сочтет своим долгом проявить эрудицию, выдав ее с подписью «Уинстон Черчилль».

Однако сомнительный эксперт в вопросах антифашизма https://commons.com.ua/ru/*******-cherchill-ne-proiznosil-frazy/#note-17490-1 1 Черчилль - не автор этой фразы, более того, нет доказательств, что он ее когда-либо произносил или записал, что подтверждает и «Общество У. Черчилля».

Второй человек, которому эту фразу иногда (но не у нас, у нас знают только Черчиллей) приписывают - Иньяцио Силоне, итальянский писатель и левый политик-антифашист. Но это и не он. Силоне - автор фразы: «Финальная схватка произойдет между коммунистами и бывшими коммунистами» (Силоне выдал ее, уже давно выйдя из Компартии и став чем-то вроде христианского социалиста).

Еще в 1938-1943 годах американские журналисты называли автором фразы: «Когда фашизм придет в Америку, это случится (во имя / под видом / под именем) антифашизма)» https://commons.com.ua/ru/*******-cherchill-ne-proiznosil-frazy/#note-17490-2 2 губернатора Луизины Хью Лонга, застреленного в 1935. Мякотка в том, что Хью Лонг был правым популистом, которого многие довольно обоснованно считали американским фашистом (кто читал «Всю королевскую рать» Роберта Пенна Уоррена и «У нас это невозможно» Синклера Льюиса, в курсе, с кого там списаны персонажи).

Судя по всему, эта фраза - адаптированный вариант начала газетной заметки одного профессора из США: «Если фашизм придет в Америку, он придет не с биркой "сделано в Германии", не со свастикой и даже не будет называться фашизмом; называться он будет, конечно, американизмом».

Характерно, что в Британии этот афоризм (с обязательным указанием «авторства Черчилля») особенно любят члены неонацистских Британской национальной партии и Лиги английской обороны, когда тем по делу указывают, что они фашисты.
https://commons.com.ua/ru/*******-cherchill-ne-proiznosil-frazy/
показати весь коментар
27.11.2022 01:18 Відповісти
А не лучше ли подоляку рассказать ,как он целовал Яныка ниже пояса и прыгал по его пенькам ?
показати весь коментар
27.11.2022 00:30 Відповісти
подляк не лише з колорадкою і не лише стрибав, а й виправдовував розпочату ****** війну.
показати весь коментар
27.11.2022 00:39 Відповісти
но политический нюх у мишани получше развит, чем у гужвы
показати весь коментар
27.11.2022 02:52 Відповісти
"Елітні" журнашлюшні курви вилизують зеку.
показати весь коментар
27.11.2022 08:53 Відповісти
Пьяная руССкая свинья, способна только преклоняться и ярмо на шее носить.. и попискивать когда их барин в ж0пу ипёт.. Вибачте...
показати весь коментар
27.11.2022 00:35 Відповісти
не вірю в щирість подляка. Для того, щоб пройти шлях від овощного/бульбопюрерного лизоблюда і українофоба до українського патріота - потрібен значно триваліший час, ніж три роки.

Бабло тепер на панукраїнстві заробляє...
показати весь коментар
27.11.2022 00:36 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 02:55 Відповісти
Ті, хто сьогодні заперечують Голодомор і виправдовують Сталіна «раціональним способом управління», - беруть на себе чорну і приречену печать зла.‼️‼️
показати весь коментар
27.11.2022 00:41 Відповісти
московська орда, породжена Чингіз-ханом і Золотою ордою, збагатилась нацистсько-фашистською суттю, паревдяглась і думає. що обдурить світ.
показати весь коментар
27.11.2022 00:50 Відповісти
Де подляківскі ? Що сплять чи методичку не розіслали. Виродок бігом перевзувається ...ну ну
показати весь коментар
27.11.2022 00:59 Відповісти
А що таке?
Ще рік тому це були парнери, з якими ЗЄ домовлявся та вів бізнес.

Ще рік тому ЗЄ до ***** та Луки відносився краще, ніж до США та ЄС.
показати весь коментар
27.11.2022 01:07 Відповісти
А більше і нікому коментувати, хіба що є така посада як радник при комусь...
показати весь коментар
27.11.2022 01:09 Відповісти
чистий прояв класичного фашизму

До того ж чиста канкретний прояв!
показати весь коментар
27.11.2022 01:39 Відповісти
У 1998 р. Україна передала Росії вісім https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160 Ту-160 і три Ту-95MC (і партію крилатих ракет) в обмін на списання частини боргу за газ.

І чому руда потвора Кучма не сидить?
показати весь коментар
27.11.2022 01:43 Відповісти
то Шольц прозрів..то Подоляк відкрив аналоги.
показати весь коментар
27.11.2022 01:44 Відповісти
Якщо правильні слова сьогодні говорить людина, що вчора були безхребетною
і аморальною, доводиться погоджуватись зі словами крізь презирство до людини.
Власне, сказане єрмаківським радником прозвучало вже тисячі разів. Але така робота.
показати весь коментар
27.11.2022 02:09 Відповісти
У країн Європи, Великої Британії, США та поневолених держав бувшого ссср, відкривається грандіозна можливість, розірвати цього бурого дикого хворого на шизофренію медведя і навіки знищити імперію скрєпостанної підоросії нагуляних байстрюків орди, вбивць, катів та злодіїв...на чому і трималася уся влада підоросії на "пантах і доведенні інших до сраху під погрозою вбивства та смерті"...!!!
Але рано чи пізно ЛІКАРІ та ПАЦІЄНТИ починають розуміти, що ракову метастазну пухлину треба НЕГАЙНО оргентно локалізувати та ліквідувати НАВІКИ щоб пацієнт, людство цих держав вижило.!!!
І ПОСТАВИТИ МАСНУ КРАПКУ в історії імперії зла та терору орди підоросії...!!!
показати весь коментар
27.11.2022 02:22 Відповісти
просто нагадаю - це трохи більше, ніж рік тому - https://twitter.com/i/status/1536804688850558977
Співрозмовник - харошій рускій, керівник бутербродного фонду ваня жданов.
показати весь коментар
27.11.2022 03:02 Відповісти
А ГБ-РОБОЧА ГНИДА НАГРЕБНИЙ Б. - ЙОГО АГЕНТ
показати весь коментар
27.11.2022 03:07 Відповісти
Путінська Росія - це "чистий прояв класичного фашизму в XXI столітті". Джерело:
Президенство зеленського - це чистий прояв класичної влади регіоналів Януковоща під "європейською" обгорткою.
Це означає що Зе влада знаходиться недалеко від стилю керування влади кремля.
показати весь коментар
27.11.2022 03:10 Відповісти
Тут в комментах есть те кто пытается это отрицать?
показати весь коментар
27.11.2022 03:30 Відповісти
Когда тема статьи будет касательно анализов Зеленского, тогда эту тему и обсудим. Здесь статья о фашистской рашке. То что кремлеботы налетели на эту статью, так это классический перевод стрелок из основной темы, на темы надувания шариков. В психологии это называется СДВГ синдром дефицита внимания и гиперактивности, когда человек не может сосредоточится на одной теме и перепрыгивает с темы на тему.
показати весь коментар
27.11.2022 04:55 Відповісти
Когда в классе учитель рассказывает ученикам важную тему, один из учеников достает из коробка лягушку и выпускает ее посреди класса. Так вот - ученики с синдромом СДВГ забывают и об учителе и о теме которую он рассказывает и полностью переключаются на лягушку. Так вот - проблемы если у кого то и есть, так это у тебя.
показати весь коментар
27.11.2022 05:01 Відповісти
Маю підтримати ОП в цьому - чистий філігранний рафінований фашизм!
показати весь коментар
27.11.2022 03:37 Відповісти
14 признаков фашизма по Лоуренсу Бритту.

1. Мощный и продолжительный национализм - фашистские режимы постоянно используют националистические лозунги, девизы, символы, песни и так далее. Знамена можно увидеть везде, как и символы флага на одежде и в общественных местах.



2. Пренебрежение к общепризнанным правам человека - из страха перед врагом и под предлогом обеспечения безопасности фашистские власти убеждают, что права человека могут игнорироваться в определенных случаях ради «необходимости». Людей заставляют «думать по-другому» или даже одобрять избиения, убийства, продолжительное лишение свободы задержанных и т.д.



3. Выявление врага / искупительные жертвы как объединительная основа - народы при фашистских режимах сплачиваются в патриотичном движении в борьбе против общей опасности или противника: расовых, религиозных или национальных меньшинств, либералов, коммунистов, социалистов, террористов и т. д.



4. Преимущественное положение вооруженных сил - даже если в стране есть много острых внутренних проблем, вооруженные силы получают непропорционально большое бюджетное финансирование, а внутренние проблемы остаются нерешенными. Пропаганда навязывает привлекательный образ военных и военной службы.



5. Сильная дискриминация по признаку половой принадлежности - в фашистских правительствах доминируют мужчины. Традиционные гендерные роли жёстко закреплены. Отрицательное отношение к абортам и гомофобия.



6. Контроль над СМИ - они контролируются непосредственно правительством или косвенно через сочувствующих журналистов либо руководителей СМИ. Распространена цензура - особенно в военное время.



7. Маниакальное увлечение национальной безопасностью - страх используется как мотивационный инструмент правительства для давления на массы.



8. Переплетение религии и правительства - правительства фашистских стран используют религию как инструмент управления общественным мнением. Религиозная риторика и терминология используются правительственными лидерами, даже когда главные принципы религии диаметрально противоположны действиям или политике правительства.



9. Защита корпораций - промышленная и деловая аристократия в фашистских государствах часто является единственной силой, ставящей лидеров во власть, создавая взаимовыгодные деловые отношения с властной элитой.



10. Притеснение профсоюзов - поскольку профсоюзы представляют единственную реальную угрозу для фашистских правительств, они либо полностью отсутствуют, либо серьезно ущемлены в возможностях [в российской ситуации вопрос выглядит странным))).



11. Презрение к интеллигенции и искусству - фашистские государства поощряют или терпимо относятся к проявлениям открытой враждебности к высшему образованию и к учёным. Зачастую они подвергаются преследованиям или даже арестам. Свобода самовыражения в искусстве подвергается открытым нападкам, и правительство часто отказывается финансировать искусство.



12. Навязчивая идея преступления и наказания - при фашистских режимах полиции даются почти неограниченные полномочия. Люди во имя патриотизма во многих случаях предпочитают не замечать полицейских злоупотреблений, даже нарушение своих гражданских свобод. Часто создается национальная полиция с неограниченной властью.



13. Необузданное кумовство и коррупция - фашистскими режимами почти всегда управляют кланы приятелей и партнеров, которые назначают друг друга на правительственные должности и используют власть для защиты членов своего клана от ответственности. Зачастую правительственные лидеры присваивают или даже напрямую разворовывают государственные ресурсы и казну.



14. Мошеннические выборы - выборы в фашистских государствах часто превращаются в фарс. Нередко проводится клеветническая кампания (или даже убийства) кандидатов от оппозиции, законодательство используется для манипулирования численностью избирателей, границами округов, средствами массовой информации. Фашистские режимы часто используют судебную систему для манипулирования выборами.
показати весь коментар
27.11.2022 05:05 Відповісти
с пунктом 11 нужно быть аккуратнее. "правильное"в идеологическом смысле искусство никто не запрещал ни в гитлеровской Германии, ни в фашистском сталинском сесесере, оно отлично финансировалось и поощрялось - Байройт просто процветал при Гитлере, сталинский кинематограф и прочая и прочая... искусство должно было быть правильным идеологически, всех остальных, не вписывающихся- в костер и в лагеря.
показати весь коментар
27.11.2022 09:05 Відповісти
Как уже задрали эти зе.описты своими познаниями о лаптестане. Изучили бы букварь что ли. Фашизм -это дитяча забавка , в сравнении с великодержавным шовинизмом каазламордии.
показати весь коментар
27.11.2022 05:50 Відповісти
так на Україні всі прояви фаашизму..узурпація влади..монополіяна інформацію..знищення книг..домінування однієї нації..правда слід додати..що на відміну від класичного фашизму в Україні фашизм від злодійського кодла - що є повним антагоністом..справжні фашисти -каломойшу з вовою наркоманом очевидно в концтабір загнали би-як асоціальний елемент
показати весь коментар
27.11.2022 06:02 Відповісти
ЗЕБуины, прочтите это и не применяйте больше понятие фашизм не к месту: Для итальянского фашизма ключевой оказалась идея величия Италии и исключительности итальянцев как нации (как правило, без прямых сравнений с кем-то еще; просто упоение собственной историей и национальным характером). В свою очередь, германский национал-социализм поставил во главу угла расовую идею, идею кровной общности германцев и их абсолютного биологического превосходства над другими расами, нациями и народами Земли. И еще, великодержавный лаптеунтовый шовинизм - это самая крайняя форма нацизма-рассизма. ТОка одна нация в мире может быть в должности Ивана Сусанина на пути к светлым горизонтам, бо скока ты к ним не наблизишься, на столько те горизонты от тебя и удалятся. Тобто, кацапо-шовинизм , замешанный на крови - это авантюрная ии бессмысленная утопия. Зебилы, не глумитесь сами над собой... Какие в .уя кацапы фашисты, шо вы несете? Если бы кацапы, как фашисты , гордились собов, у них бы не было слепого преклонения перед Западом(перед заграницей).
показати весь коментар
27.11.2022 06:19 Відповісти
.

не сперечайся, бо тебе заносить. нiколи в iсторii нiчого не повторюється у точностi один до одного i нема нiчого рафiнованого в людському суспiльствi, ми не в лабораторii.

весь час є переходи. фашизм буває рiзним. зовсiм не обов'язково все зводити до прикладiв фашистськоi Iталii та нацистськоi Нiмеччини. Нiмеччина була i фашистською, i нацистською одночасно.

безперечно, що на ерефii зараз фашистський режим, що переходить до нацизму.
Подоляк правий.
показати весь коментар
27.11.2022 07:17 Відповісти
... не сперечайся, бо тебе заносить... Смысл в том, что имеется ввиду классическая академ трактовка фашизма, мол, цель его - достичь у себя тоталитаризма и гордиться с того собов, а хоть и будь ты папу-новогвинейцем. и не более. ФАШИЗМ НЕ ДЕЛАЕТ ПРЕДЪЯВУ ДРУГИМ НАЦИЯМ, ТОЛЬКО ФАШИЗМ СДЕЛАЕТ ЭТО, АВТОМАТОМ СТАНОВИТСЯ НАЦИЗМО-РАСИЗМО-ШОВИНИЗМОМ.
... фашизм буває рiзним... Смотрите выше определение фашизма.
...на ерефii зараз - фашистський режим... Соглашусь, если это будет в прошедшем времени. Хутин использовал идею фашизма, придя к власти создать тоталитаризм. Сейчас же он не сидит себе мирно и не радуется своим тоталитаризмом- это как раз удел фашизма. муйло ведь сейчас хочет нас изничтожить (как Вы пишете и как оно есть на самом деле). Пыня таким образом послал детскую забаву фашизм (подальше) и кинулся в агрессию, с позиций крайнего рассизма-нацизма -а это великодержавный роисшовинизм...
Подоляк примени слОВО нацизм в россии, был бы прав, бо фашизм в нарабсее кончился... Каазлабад использовал фашизм как трамплин, чтобы прыгнуть, по полной, в крайний нацизм, тобто , шовинизм.
показати весь коментар
27.11.2022 09:41 Відповісти
на рассее-паРаше сейчас шизофашизм.

не помню, кто дал такое определение. оно, по-моему, отличное.

зараз... ось Тімоті Снайдер, американський письменник та історик, спеціалізується на історії Центральної та Східної Європи та Голокосту https://www.liga.net/ua/author/timoti-snayder

https://www.liga.net/ua/politics/opinion/shizofashizm-rossii-edinstvennyy-vyhod-dlya-rf-proigrat-voynu-protiv-ukrainy

Шизофашизм росії: єдиний вихід для рф - програти війну проти України

https://www.liga.net/ua/author/timoti-snayder Тімоті Снайдер

історик, професор Єльського університету



Шизофашизм як основа зовнішньої політики росії

Коли я використовую термін "шизофашизм" для опису росії, маю на увазі конкретних людей. Наприклад, олександра дугіна (росіянського філософа, публіциста фашистського напрямку) або олександра проханова (росіянського письменника, журналіста). Цитую документи, де люди, які безперечно є фашистами, називають так інших людей, які зовсім ними не є.

З 2014 року центром росіянської політики став шизофашизм, і вторгнення в Україну - один із кричущих його прикладів: коли такий режим вдирається в іншу країну, заявляючи, що там панує фашизм. Від поодинокого явища шизофашизм став основою зовнішньої політики росії.
показати весь коментар
27.11.2022 09:55 Відповісти
Правильно сказано - шизофашизм - это на манер шизодидоваивале
показати весь коментар
27.11.2022 10:10 Відповісти
Знищення України як держави та масове вбивство українців як нації", - зазначив Подоляк. ОЙ, дурак. Фашисты никогда не были нацистами. У фашистов к другим нациям не было претензий, бо идея фашизма - это тоталитаризм для своей страны и не более.
показати весь коментар
27.11.2022 06:32 Відповісти
Подолякhttps://twitter.com/Podolyak_M/status/1596542256395198464 у твітері в суботу, 26 листопада: "Якщо на початку війни Рф іще намагалася замаскувати справжні цілі війни різними відмовками, то зараз Кремль відверто каже лише про одну мету - знищення України як держави та масове вбивство українців як нації. Путінська Росія - це чистий прояв класичного фашизму у XXI столітті".
показати весь коментар
27.11.2022 06:58 Відповісти
Фашизм имеет свой символ - вязанка прутьев с топором. Это символ единства нации. Для этого фашизм и ратует за тоталитаризм - в надежде сплотить нацию внутри страны.
показати весь коментар
27.11.2022 06:38 Відповісти
Кацапы используют символ фашизма (ВЯЗАНКУ ПРУТЬЕВ С ТОПОРОМ) в своей геральдике. Но кацапы исказили суть символа фашистов. Кацапы используют вязанку прутьев с топором как символ устрашения и расправы
показати весь коментар
27.11.2022 06:45 Відповісти
Фа́сции (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165 лат. fasces) (иначе фаски, фасцы, также ликторские пучки) - атрибут власти https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1715 царей , в эпохуhttps://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7614 римской республики - высших https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13434 магистратов .

Перетянутые красным шнуром либо связанные ремнями пучки вязовых или берёзовых прутьев. Первоначально символизировали право магистрата добиваться исполнения своих решений силой. Внепределов города в фасции втыкался https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32075 топор (часто https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1142838 секира ), символизировавшие право магистратаказнить и миловать подданных (внутри городов высшей инстанцией для смертных приговоров былнарод). Право ношения фасций закреплялось за https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28823 ликторами . Впоследствии, в геральдике, ликторскиефасции стали символизировать государственное и национальное единство, также воспринимаются каксимвол защиты https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/631227 государственности . В такой трактовке они используются в наше время множествомгосударств и организаций.
показати весь коментар
27.11.2022 08:13 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 08:14 Відповісти
Спасибо, за дополнение - это символ кары древнеримских судей, затем его смысловка отошла от карательной и превратилась в объединяющую, типо итальяшки внутри страны, гоп до кучi - вот эту идею и сплагиатил Муссолини, во благо тоталитаризма в Италии и нигде больше. Кацапы в этом символе переняли идею древних римлян - карать-изничтожать.
показати весь коментар
27.11.2022 09:22 Відповісти
Московская власть и сейчас и при СССР есть и была наихудшим вариантом фашизма - нацизмом.
Они только пиарятся на победе над гитлером, что мол фашизм победили, значить они зло, а мы добро. А воюют не всегда зло и добро. Германия и ссср было только соперничество двух сторон зла.
показати весь коментар
27.11.2022 07:02 Відповісти
Шо в вашем понятии есть нацизм?
показати весь коментар
27.11.2022 07:03 Відповісти
думаю, что нужно так уже настаивать на разнице фашизма и нацизма. Так можно наш народ только запутывать.

Нашему народу всегда внушали, что гитлеризм это фашизм и что это наихудшее. Вот как-то надо и кацапстан туда прописать, так как он еще хуже гитлеризма. А параллельно углублять.
Кстати, итальянские фашисты были и нацистами. Так как они участвовали в нацистских войнах совместно с германией. Есть такое мнение, что нацизм это один из вариантов нацизма. С нацизмом все ясно, но подозреваю, что не существует формулировки фашизма, котрая общепризнана, например в ООН
показати весь коментар
27.11.2022 07:31 Відповісти
С вами согласен, подмечу тока, шо запутывала нас кремлядь , подменив такие понятия, как шовинизм, расизм, нацизм аморфно неопределенным и непонятным для гомосоветикус словом фашизм... А мож и кремлядь тупорылая, бо фашизм - это догма о вертикали власти, об тоталитаризме в своей стране, в нашем случае , в Италии. Нацизм-расизм - шовинизм - это уничтожении других наций, во имя своей любимой.
показати весь коментар
27.11.2022 08:34 Відповісти
100 вiдсоткiв.
показати весь коментар
27.11.2022 08:56 Відповісти
не существует формулировки фашизма, котрая общепризнана, например в ООН... Согласен с вами. Мало того, в таком случае глупо использовать в своих измышлениях слово фашизм, как это сделал Подоляк, потому что это понятие не несет в себе конкретики, его все могут трактовать по разному.
показати весь коментар
27.11.2022 09:50 Відповісти
Подсказка: фашизм никогда не был нацизмом.
показати весь коментар
27.11.2022 08:27 Відповісти
.

германский фашизм вполне был нацизмом. проявления крайнего тоталитаризма, т.е. фашизма, самые разнообразные. фашизм существовал и существует не только в Европе, но и в Азии, и в Латинской Америке, в Африке и даже в азиопе- т.е. на паРаше-эрэфии.)
показати весь коментар
27.11.2022 08:36 Відповісти
а примеры крымских татар, чеченов, выселенных, как скот, в одну ночь, в товарных вагонах из своих домов и земли - это не нацизм и не фашизм разве?

советский фашизм и нацизм в одном флаконе.
показати весь коментар
27.11.2022 08:51 Відповісти
германский фашизм вполне был нацизмом... Фашизма конечная цель - радоваться , что ты сам такой хороший, бо построили у себя в стране тоталитаризм. Цель нацизма-шовинизма - ГЕГЕМОНИЯ ОДНОЙ НАЦИИ НАД ДРУГИМИ нациями.
показати весь коментар
27.11.2022 09:54 Відповісти
германские фашисты не могли радоваться внутри только Германии, ибо не хватало жизненного пространства ) ... радоваться они могли лишь захватывая другие государства и земли, расширяя жизненное пространство для "обиженной" германской нации, а для этого нужно еще и стать нацистами, истребляющими другие народы.

так и рассеянский шизофашизм не может ограничиться только рассеей, тем более не понятно, что это такое рюзьге и рассея, нужно еще и быть нацистами, убивая украинский народ и возвращая якобы свои земли. у каждого режима свои особенности, но есть и общее.
кроме того, паРаша-эрэфия - это тюрьма народов, империя, обреченная на распад рано или поздно, поэтому применяя нацистские методы по отношению к украинскому народу, нужно быть осторожными и тщательно скрывать свою нацистскую сущность, ибо своих же порабощенных народов целый воз и тележка...
показати весь коментар
27.11.2022 10:04 Відповісти
Гитлер использовал идею фашизма, чтобы прийти к власти и создать тоталитарную вертикаль власти внутри Германии. на том германский фашизм и закончился. Далее, его сменил нацизм, который нуждается в экспансии и геноциде других народов.
показати весь коментар
27.11.2022 10:13 Відповісти
.

после этого гитлеровский режим стал рафинировано нацистским и ни разу не фашистским? ))

серьезно? ) одно другого не отрицает.
показати весь коментар
27.11.2022 10:16 Відповісти
Сам факт того , шо гитлеровская полиция защищала вертикаль власти, тобто тоталитаризм(детище, смысл и аппогей фашизма, бо фашизм больше ни к чему не стремился, как быть тоталитарной институцией власти внутри страны) и говорит о том , шо фашизм жив. Для меня фашизм, как и кристианство, представляют тупиковый вариант развития(фашизм достиг внутри своей страны тоталитаризма, деления общества на касты и самозаспокоiвся, пишаючись собов за зроблене, а дальше , хоть трава не расти. В крайнем случае программа фашизма на том и закончилаь. Так же и с христианством... Чел жил-жил(старался правильно жить, шобы в Рай попасть), попал в рай, а дальше хоть трава не расти. У Библии на дальше нет никаких идей. А вот буддизм в этом плане говорит, шо чел живет жизнь на земле, шобы набраться разума. После смерти разум человека сливается с космическим разумом , шобы совершенствоваться... Каароч, уважаю буддизм за его перспективнось , а не какой-то там фашизм = хинди-верованиям с их бесперспективным делением общества в стране на касты. До более умного они пока еще не додумались... А вот рассизм-шовинизм тока вредят фашизму, бо приводят к тому, шо если верха не желают перемен, низа это делают и фашизм с его вертикалью рушится... В этом случае фашизм говорит "спасибо" нацизму.
показати весь коментар
27.11.2022 13:56 Відповісти
.

мало того, советский фашизм- сталинизм, будучи интернациональным с виду(необходимость для режима, необходимость для распространения своего влияния вовне и подрывной работы против демократических стран)
 по отношению к народам, имевшим несчастье вляпаться в сесесер вполне мог быть нацистким- отличный пример Голодомор.
что это как не великорассеянский нацизм, геноцид и уничтожение украинской нации?

нужно смотреть глубже и ширше и не сводить все к банальным, всем известным примерам, муссолиниевской Италии и гитлеровской Германии. )
показати весь коментар
27.11.2022 08:48 Відповісти
Фашизм никогда не ратовал об своей экспансии, бо фашизм довольствовался достижениями внутри своей страны. Экспансия, геноцид - это нацизм-шовинизм.
показати весь коментар
27.11.2022 09:57 Відповісти
итальянский фашизм вполне радовался свои завоеваниям в Европе(Греция) и в Африке(Эфиопия)...
показати весь коментар
27.11.2022 10:05 Відповісти
Завоеваниям в Европе радоваться может захватчик - это противоречит идее фашизма... Муссолини потому и попал на петлю у своего народа.
показати весь коментар
27.11.2022 10:07 Відповісти
Вы отрицаете, что Муссолини захватывал эти территории?

или утверждаете, что итальянцы не радовались этим захватам? )
показати весь коментар
27.11.2022 10:13 Відповісти
Нет, я утверждаю то, что он за это поплатился. Тобто, за предательство фашизма. Ибо идеи фашизма не предусматривают экспансию в чужие земли и геноцид других наций. Фашизм - это идея для внутри страны. Нацизм - это идея для действий снаружи страны, бо внутри не тот оперативный простор . Ведь нацистам грезилось быть глав фюрером не одной отдельно взятой страны, а в целой вселенной.
показати весь коментар
27.11.2022 10:18 Відповісти
.

оправдывая фашизм, крайнюю стадию тоталитаризма, Вы тем самым оправдываете и рашистский шизофашизм. осторожнее с этим.

Вы упрямо все сводите к какому-то лабораторному определению фашизма, которое имеет мало общего с реальной жизнью. в человеческом обществе так не бывает, все многогранней и сложнее.

фашизм бывает разным, мало того, в одной стране он меняется.
но одно несомненно, что фашизм- это крайняя степень тоталитаризма. с этой точки зрения все эти режимы фашистские- путинская рассея, гитлеровская Германия, Италия при Муссолини.
нацизм им был присущ также всем, но в разной степени.
показати весь коментар
27.11.2022 10:33 Відповісти
Я - в умилении от Вас, где Ваши доказательства моего оправдания тоталитаризма(фашизма)... ЗЫ... есть классическая(академическая ) трактовка и есть полет фантазий. Я користувався академическим определением фашизма(виновника вертикали власти и кастовости, как у индусов в отдельно взятом государстве) Подмечаю, в моем изложении - это сухая констатация не моей идеи , а общепризнаной(классической), в плане понимания, мол, шо такое (чесслово, уже в печенках) фашизм
показати весь коментар
27.11.2022 14:03 Відповісти
Люди просто нічого не чули про "УР-фашизм" Умберто Еко А хто й чув, то або прочитать полінився, або прочитав і нічого не зрозумів
показати весь коментар
27.11.2022 09:14 Відповісти
Все правильно. фашизм внутри своей страны - нетерпим к выскочкам и довлеет к жесткой кастовости в своей стране и не более. Типо, если ты кухар, то не суй свое свиное рыло в ПВК Вагнер.
показати весь коментар
27.11.2022 10:00 Відповісти
насильственная ассимиляция народов, превращение их всех в рюзьге или в савейский народ - это тоже разновидность нацизма.

фашистская нынче паРаша по отношению к Украине и украинскому народу демонстрирует еще и признаки нацистского государства.

но безусловно, в главном Подоляк прав - правящий на паРаше режим смело можно называть фашистским.
показати весь коментар
27.11.2022 07:21 Відповісти
Соглашусь с Вами, если речь идет о вертикали власти, тобто, о тоталитаризме, но не об уничтожении другой нации, как говорит Подоляк.
показати весь коментар
27.11.2022 08:29 Відповісти
.

разве фашистский путинский режим не отрицает право украинской нации на существование?
пуйло прямо заявляет, причем уже давно, что нет никаких украинцев и украинского языка, а Украины никогда не было?

пуйло так думало и заявляло, например, Бушу младшему еще в 2008 году в Бухаресте...
показати весь коментар
27.11.2022 08:34 Відповісти
Фашизм не предусматривает геноцидить другие нации, чего не скажейшь о нацизме-шовинизме.
показати весь коментар
27.11.2022 10:01 Відповісти
почему же? шизофашистский путинский режим вполне себе призывает геноцидить другую нацию - украинскую.

т.е. путинский режим и фашистский и нацистский по отношению к Украине.
показати весь коментар
27.11.2022 10:11 Відповісти
Шизофашизм я воспринимаю не в академической трактовке, а как критику просоветскогеббельсовской агитации, которая мозги может запудрить и дохлому. Ведь не секрет, шо кремлядь не верно использует понятие фашизм к гитлеровскому нацизму. В этом же ключе и мракобесное дидываивале... Сегодняшняя война показывает, что без украинских фронтов, кремлядь со своими кацаподидываивале не одолела бы гитлеровский нацизм, с его жесткой вертикалью власти в германии и только, тобто тоталитаризмом в Германии. Кацаподидываивале - концепция, в качестве сарказма, как и шизофашизм, который кацапы лепят на кого угодно, как и нацизм, в том числе и на украинцев...
показати весь коментар
27.11.2022 14:13 Відповісти
Яка різниця між Подоляком і якимось функціонером Московії ? І той і другий підлабузники, і той і другий корупціонери.
показати весь коментар
27.11.2022 07:03 Відповісти
Да и познаниями кацапы тоже не блещут, когда линчуют фашизм при разговоре о нацизме.
показати весь коментар
27.11.2022 07:06 Відповісти
линчуют фашизм при разговоре о нацизме

советский фашистский "интернациональный" режим и немецкий нацизм вполне себе водили хороводы и были друзьями не разлей вода с1939 гг. до конца весны 1941 г.

оба режимы были фашистскими, оба тоталитарными. фашизм - это просто крайняя форма тоталитаризма, фашистские режимы могут быть и нацистскими, как гитлеровский режим, как путинский фашистский режим по отношению к украинской нации, а могут не быть.
причем, они, фашистские режимы, вполне могут мимикрировать и менять личины, так сталин к концу ВМВ вполне себе стал вЯликодержавным рюзьге патриотом. ))
показати весь коментар
27.11.2022 09:13 Відповісти
советский фашистский "интернациональный" режим - Фашизм не может быть интернациональным , потому что он расчитан на одну взятую нацию. Вот он хорошо проявил себя в Италии, которая представляется мононацией
показати весь коментар
27.11.2022 10:05 Відповісти
Вы отрицаете, что советский режим при сталине быть фашистским по сути? серьезно?)
показати весь коментар
27.11.2022 10:26 Відповісти
Вертикаль власти(тоталитаризм в самом СССР, деление на касты - партийные-беспартийные) при Сталине был фашистским. а политика к нациям, что в СССР(около 200 наций), как и внешняя политика СССР, были нацистско-шовинистическими - только одна нация может очолити все остальные... ЗЫ... фашизм, в конце то концов, не пропагандировал нацистско-шовинистические идеи.
показати весь коментар
27.11.2022 14:21 Відповісти
Если хотите могу сказать так. В одном случае , сталин одевал шкуру безобидной овечки, когда призывал СССРнациональности к фашистской идее искоренить всякие там чуждые элементы и объединяться вокруг компартии внутри СССР, а изподтишка, не снимаЯ, использовал шаклью национал-шовинистическую шкуру. Под этим ликом, в СССР и вне, нации подлежали уничтожению, выселению, бо только одна нация (кацапская) может всем указывать шо делать. Помните про от пацифик оушен и до атлани. И шобы нараисчмобики еще и сапоги помыли в Индийском океане. Это как раз - нацизм, но не фашизм, бо фашизм - это узурпация власти внутри своей страны... ЗЫ...ХВУ, виморився, еще и свет отключался. Тока шо подали электричество.
показати весь коментар
28.11.2022 00:07 Відповісти
І цим фашистам ОПа хотіла злити Україну на переговорах в Омані, але обісралася.
Звинувачуй когось в злочинах, аби твоїх злочинів не помітили
показати весь коментар
27.11.2022 07:46 Відповісти
Агов, міша подоляк, обережніше з такими висловлюваннями; кремлівським кураторам таке може не сподобатись.
показати весь коментар
27.11.2022 09:37 Відповісти
Шоб розмовляти про "класичне", ОП треба знати українських класиків.
А класик Лесь Подерв'янський доступно пояснив, що "рашизм" це - "ссикливо-говений фашизм"

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DRanA9b7bFTQ&ved=2ahUKEwiU3faj9c37AhUplosKHTvnCvMQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw1U8FY3EJ2cd_HUnBybv40U
показати весь коментар
27.11.2022 10:17 Відповісти
 
 