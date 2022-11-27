5 448 96
Путінська Росія є чистим проявом класичного фашизму, - ОП
Путінська Росія – це "чистий прояв класичного фашизму в XXI столітті".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у твітері в суботу, 26 листопада.
"Якщо на початку війни Росія ще намагалася замаскувати справжні цілі війни різними відмовками, то зараз Кремль відверто каже лише про одну мету – знищення України як держави та масове вбивство українців як нації", – зазначив Подоляк.
Щорічно в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Цьогоріч пам’ятна дата припадає на 26 листопада.
***Это едва ли не самая ходовая фраза в последнее время. Собственно, это такой адаптированный под кризис в Украине вариант закона Годвина - она неизбежно всплывает в любом обсуждении политики по обе стороны российско-украинской границы. Кто-то обязательно сочтет своим долгом проявить эрудицию, выдав ее с подписью «Уинстон Черчилль».
Однако сомнительный эксперт в вопросах антифашизма https://commons.com.ua/ru/*******-cherchill-ne-proiznosil-frazy/#note-17490-1 1 Черчилль - не автор этой фразы, более того, нет доказательств, что он ее когда-либо произносил или записал, что подтверждает и «Общество У. Черчилля».
Второй человек, которому эту фразу иногда (но не у нас, у нас знают только Черчиллей) приписывают - Иньяцио Силоне, итальянский писатель и левый политик-антифашист. Но это и не он. Силоне - автор фразы: «Финальная схватка произойдет между коммунистами и бывшими коммунистами» (Силоне выдал ее, уже давно выйдя из Компартии и став чем-то вроде христианского социалиста).
Еще в 1938-1943 годах американские журналисты называли автором фразы: «Когда фашизм придет в Америку, это случится (во имя / под видом / под именем) антифашизма)» https://commons.com.ua/ru/*******-cherchill-ne-proiznosil-frazy/#note-17490-2 2 губернатора Луизины Хью Лонга, застреленного в 1935. Мякотка в том, что Хью Лонг был правым популистом, которого многие довольно обоснованно считали американским фашистом (кто читал «Всю королевскую рать» Роберта Пенна Уоррена и «У нас это невозможно» Синклера Льюиса, в курсе, с кого там списаны персонажи).
Судя по всему, эта фраза - адаптированный вариант начала газетной заметки одного профессора из США: «Если фашизм придет в Америку, он придет не с биркой "сделано в Германии", не со свастикой и даже не будет называться фашизмом; называться он будет, конечно, американизмом».
Характерно, что в Британии этот афоризм (с обязательным указанием «авторства Черчилля») особенно любят члены неонацистских Британской национальной партии и Лиги английской обороны, когда тем по делу указывают, что они фашисты.
Бабло тепер на панукраїнстві заробляє...
Ще рік тому це були парнери, з якими ЗЄ домовлявся та вів бізнес.
Ще рік тому ЗЄ до ***** та Луки відносився краще, ніж до США та ЄС.
До того ж чиста канкретний прояв!
І чому руда потвора Кучма не сидить?
і аморальною, доводиться погоджуватись зі словами крізь презирство до людини.
Власне, сказане єрмаківським радником прозвучало вже тисячі разів. Але така робота.
Але рано чи пізно ЛІКАРІ та ПАЦІЄНТИ починають розуміти, що ракову метастазну пухлину треба НЕГАЙНО оргентно локалізувати та ліквідувати НАВІКИ щоб пацієнт, людство цих держав вижило.!!!
І ПОСТАВИТИ МАСНУ КРАПКУ в історії імперії зла та терору орди підоросії...!!!
Співрозмовник - харошій рускій, керівник бутербродного фонду ваня жданов.
Президенство зеленського - це чистий прояв класичної влади регіоналів Януковоща під "європейською" обгорткою.
Це означає що Зе влада знаходиться недалеко від стилю керування влади кремля.
1. Мощный и продолжительный национализм - фашистские режимы постоянно используют националистические лозунги, девизы, символы, песни и так далее. Знамена можно увидеть везде, как и символы флага на одежде и в общественных местах.
2. Пренебрежение к общепризнанным правам человека - из страха перед врагом и под предлогом обеспечения безопасности фашистские власти убеждают, что права человека могут игнорироваться в определенных случаях ради «необходимости». Людей заставляют «думать по-другому» или даже одобрять избиения, убийства, продолжительное лишение свободы задержанных и т.д.
3. Выявление врага / искупительные жертвы как объединительная основа - народы при фашистских режимах сплачиваются в патриотичном движении в борьбе против общей опасности или противника: расовых, религиозных или национальных меньшинств, либералов, коммунистов, социалистов, террористов и т. д.
4. Преимущественное положение вооруженных сил - даже если в стране есть много острых внутренних проблем, вооруженные силы получают непропорционально большое бюджетное финансирование, а внутренние проблемы остаются нерешенными. Пропаганда навязывает привлекательный образ военных и военной службы.
5. Сильная дискриминация по признаку половой принадлежности - в фашистских правительствах доминируют мужчины. Традиционные гендерные роли жёстко закреплены. Отрицательное отношение к абортам и гомофобия.
6. Контроль над СМИ - они контролируются непосредственно правительством или косвенно через сочувствующих журналистов либо руководителей СМИ. Распространена цензура - особенно в военное время.
7. Маниакальное увлечение национальной безопасностью - страх используется как мотивационный инструмент правительства для давления на массы.
8. Переплетение религии и правительства - правительства фашистских стран используют религию как инструмент управления общественным мнением. Религиозная риторика и терминология используются правительственными лидерами, даже когда главные принципы религии диаметрально противоположны действиям или политике правительства.
9. Защита корпораций - промышленная и деловая аристократия в фашистских государствах часто является единственной силой, ставящей лидеров во власть, создавая взаимовыгодные деловые отношения с властной элитой.
10. Притеснение профсоюзов - поскольку профсоюзы представляют единственную реальную угрозу для фашистских правительств, они либо полностью отсутствуют, либо серьезно ущемлены в возможностях [в российской ситуации вопрос выглядит странным))).
11. Презрение к интеллигенции и искусству - фашистские государства поощряют или терпимо относятся к проявлениям открытой враждебности к высшему образованию и к учёным. Зачастую они подвергаются преследованиям или даже арестам. Свобода самовыражения в искусстве подвергается открытым нападкам, и правительство часто отказывается финансировать искусство.
12. Навязчивая идея преступления и наказания - при фашистских режимах полиции даются почти неограниченные полномочия. Люди во имя патриотизма во многих случаях предпочитают не замечать полицейских злоупотреблений, даже нарушение своих гражданских свобод. Часто создается национальная полиция с неограниченной властью.
13. Необузданное кумовство и коррупция - фашистскими режимами почти всегда управляют кланы приятелей и партнеров, которые назначают друг друга на правительственные должности и используют власть для защиты членов своего клана от ответственности. Зачастую правительственные лидеры присваивают или даже напрямую разворовывают государственные ресурсы и казну.
14. Мошеннические выборы - выборы в фашистских государствах часто превращаются в фарс. Нередко проводится клеветническая кампания (или даже убийства) кандидатов от оппозиции, законодательство используется для манипулирования численностью избирателей, границами округов, средствами массовой информации. Фашистские режимы часто используют судебную систему для манипулирования выборами.
не сперечайся, бо тебе заносить. нiколи в iсторii нiчого не повторюється у точностi один до одного i нема нiчого рафiнованого в людському суспiльствi, ми не в лабораторii.
весь час є переходи. фашизм буває рiзним. зовсiм не обов'язково все зводити до прикладiв фашистськоi Iталii та нацистськоi Нiмеччини. Нiмеччина була i фашистською, i нацистською одночасно.
безперечно, що на ерефii зараз фашистський режим, що переходить до нацизму.
Подоляк правий.
... фашизм буває рiзним... Смотрите выше определение фашизма.
...на ерефii зараз - фашистський режим... Соглашусь, если это будет в прошедшем времени. Хутин использовал идею фашизма, придя к власти создать тоталитаризм. Сейчас же он не сидит себе мирно и не радуется своим тоталитаризмом- это как раз удел фашизма. муйло ведь сейчас хочет нас изничтожить (как Вы пишете и как оно есть на самом деле). Пыня таким образом послал детскую забаву фашизм (подальше) и кинулся в агрессию, с позиций крайнего рассизма-нацизма -а это великодержавный роисшовинизм...
Подоляк примени слОВО нацизм в россии, был бы прав, бо фашизм в нарабсее кончился... Каазлабад использовал фашизм как трамплин, чтобы прыгнуть, по полной, в крайний нацизм, тобто , шовинизм.
не помню, кто дал такое определение. оно, по-моему, отличное.
зараз... ось Тімоті Снайдер, американський письменник та історик, спеціалізується на історії Центральної та Східної Європи та Голокосту https://www.liga.net/ua/author/timoti-snayder
https://www.liga.net/ua/politics/opinion/shizofashizm-rossii-edinstvennyy-vyhod-dlya-rf-proigrat-voynu-protiv-ukrainy
Шизофашизм росії: єдиний вихід для рф - програти війну проти України
https://www.liga.net/ua/author/timoti-snayder Тімоті Снайдер
історик, професор Єльського університету
Шизофашизм як основа зовнішньої політики росії
Коли я використовую термін "шизофашизм" для опису росії, маю на увазі конкретних людей. Наприклад, олександра дугіна (росіянського філософа, публіциста фашистського напрямку) або олександра проханова (росіянського письменника, журналіста). Цитую документи, де люди, які безперечно є фашистами, називають так інших людей, які зовсім ними не є.
З 2014 року центром росіянської політики став шизофашизм, і вторгнення в Україну - один із кричущих його прикладів: коли такий режим вдирається в іншу країну, заявляючи, що там панує фашизм. Від поодинокого явища шизофашизм став основою зовнішньої політики росії.
Перетянутые красным шнуром либо связанные ремнями пучки вязовых или берёзовых прутьев. Первоначально символизировали право магистрата добиваться исполнения своих решений силой. Внепределов города в фасции втыкался https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32075 топор (часто https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1142838 секира ), символизировавшие право магистратаказнить и миловать подданных (внутри городов высшей инстанцией для смертных приговоров былнарод). Право ношения фасций закреплялось за https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28823 ликторами . Впоследствии, в геральдике, ликторскиефасции стали символизировать государственное и национальное единство, также воспринимаются каксимвол защиты https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/631227 государственности . В такой трактовке они используются в наше время множествомгосударств и организаций.
Они только пиарятся на победе над гитлером, что мол фашизм победили, значить они зло, а мы добро. А воюют не всегда зло и добро. Германия и ссср было только соперничество двух сторон зла.
Нашему народу всегда внушали, что гитлеризм это фашизм и что это наихудшее. Вот как-то надо и кацапстан туда прописать, так как он еще хуже гитлеризма. А параллельно углублять.
Кстати, итальянские фашисты были и нацистами. Так как они участвовали в нацистских войнах совместно с германией. Есть такое мнение, что нацизм это один из вариантов нацизма. С нацизмом все ясно, но подозреваю, что не существует формулировки фашизма, котрая общепризнана, например в ООН
германский фашизм вполне был нацизмом. проявления крайнего тоталитаризма, т.е. фашизма, самые разнообразные. фашизм существовал и существует не только в Европе, но и в Азии, и в Латинской Америке, в Африке и даже в азиопе- т.е. на паРаше-эрэфии.)
советский фашизм и нацизм в одном флаконе.
так и рассеянский шизофашизм не может ограничиться только рассеей, тем более не понятно, что это такое рюзьге и рассея, нужно еще и быть нацистами, убивая украинский народ и возвращая якобы свои земли. у каждого режима свои особенности, но есть и общее.
кроме того, паРаша-эрэфия - это тюрьма народов, империя, обреченная на распад рано или поздно, поэтому применяя нацистские методы по отношению к украинскому народу, нужно быть осторожными и тщательно скрывать свою нацистскую сущность, ибо своих же порабощенных народов целый воз и тележка...
после этого гитлеровский режим стал рафинировано нацистским и ни разу не фашистским? ))
серьезно? ) одно другого не отрицает.
мало того, советский фашизм- сталинизм, будучи интернациональным с виду(необходимость для режима, необходимость для распространения своего влияния вовне и подрывной работы против демократических стран)
по отношению к народам, имевшим несчастье вляпаться в сесесер вполне мог быть нацистким- отличный пример Голодомор.
что это как не великорассеянский нацизм, геноцид и уничтожение украинской нации?
нужно смотреть глубже и ширше и не сводить все к банальным, всем известным примерам, муссолиниевской Италии и гитлеровской Германии. )
или утверждаете, что итальянцы не радовались этим захватам? )
оправдывая фашизм, крайнюю стадию тоталитаризма, Вы тем самым оправдываете и рашистский шизофашизм. осторожнее с этим.
Вы упрямо все сводите к какому-то лабораторному определению фашизма, которое имеет мало общего с реальной жизнью. в человеческом обществе так не бывает, все многогранней и сложнее.
фашизм бывает разным, мало того, в одной стране он меняется.
но одно несомненно, что фашизм- это крайняя степень тоталитаризма. с этой точки зрения все эти режимы фашистские- путинская рассея, гитлеровская Германия, Италия при Муссолини.
нацизм им был присущ также всем, но в разной степени.
фашистская нынче паРаша по отношению к Украине и украинскому народу демонстрирует еще и признаки нацистского государства.
но безусловно, в главном Подоляк прав - правящий на паРаше режим смело можно называть фашистским.
разве фашистский путинский режим не отрицает право украинской нации на существование?
пуйло прямо заявляет, причем уже давно, что нет никаких украинцев и украинского языка, а Украины никогда не было?
пуйло так думало и заявляло, например, Бушу младшему еще в 2008 году в Бухаресте...
т.е. путинский режим и фашистский и нацистский по отношению к Украине.
советский фашистский "интернациональный" режим и немецкий нацизм вполне себе водили хороводы и были друзьями не разлей вода с1939 гг. до конца весны 1941 г.
оба режимы были фашистскими, оба тоталитарными. фашизм - это просто крайняя форма тоталитаризма, фашистские режимы могут быть и нацистскими, как гитлеровский режим, как путинский фашистский режим по отношению к украинской нации, а могут не быть.
причем, они, фашистские режимы, вполне могут мимикрировать и менять личины, так сталин к концу ВМВ вполне себе стал вЯликодержавным рюзьге патриотом. ))
Звинувачуй когось в злочинах, аби твоїх злочинів не помітили
А класик Лесь Подерв'янський доступно пояснив, що "рашизм" це - "ссикливо-говений фашизм"
