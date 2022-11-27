Путінська Росія є чистим проявом класичного фашизму, - ОП

Путінська Росія – це "чистий прояв класичного фашизму в XXI столітті".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у твітері в суботу, 26 листопада.

"Якщо на початку війни Росія ще намагалася замаскувати справжні цілі війни різними відмовками, то зараз Кремль відверто каже лише про одну мету – знищення України як держави та масове вбивство українців як нації", – зазначив Подоляк.

Щорічно в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Цьогоріч пам’ятна дата припадає на 26 листопада.

