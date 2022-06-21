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Новини Війна
16 024 29

Кислиця - Радбезу ООН: Давайте покінчимо з російським фашизмом прямо зараз

кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав світ покласти край російському фашизмові "прямо зараз".

Про це він заявив у вівторок на засіданні Ради безпеки ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перетворення Росії на агресивний фашистський режим уже продемонструвало її нездатність утриматися від нападу на тих, кого вона вважає слабкою здобиччю. Це має бути зупинено всіма нами, і чим швидше, тим краще", - наголосив він.

"Якщо ми дозволимо путіну або його наступникові на кремлівському троні відростити свої відрубані клешні, просочені кров'ю українців, наступна війна буде неминуча, і цивілізований світ заплатить утричі більшу ціну, ніж сьогодні. Покладімо край російському фашизмові прямо зараз", - закликав постпред.

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Як зазначив Кислиця, Росія постійно вдається до тактики "агресивної мімікрії, коли хижак отримує перевагу, представляючи себе жертвою".

Аналогічна динаміка спостерігається з ґвалтівником і жертвою, коли її звинувачують у тому, що вона "спровокувала" ґвалтівника на вчинення злочину, додав він.

"Агресивна мімікрія – звичайна захисна тактика злочинців", - сказав Кислиця, реагуючи на звинувачувальну риторику постпреда РФ при ООН Василя Небензі.

"Він знову скористався цим місцем, щоб перекласти відповідальність за війну на всіх, крім Росії… Посланець путіна зрозуміє це, як тільки займе інше місце – на лаві підсудних майбутнього трибуналу для російських воєнних злочинців", - зазначив український дипломат. При цьому він традиційно звернув увагу на те, що Росія неправомірно займає місце Радянського союзу як постійного члена Радбезу ООН.

За його словами, нині немає іншого виходу для припинення цієї війни, окрім як притягнути агресора до відповідальності – на кшталт Нюрнберзького процесу.

"Вірю, що майбутні судові процеси дадуть нам такі самі вичерпні відповіді на питання про те, як Росія перетворилася на агресивний і нелюдський режим", - зазначив він.

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Кислиця наголосив на тому, що світ протягом тридцяти років потурав москві безкарністю, що призвело до повномасштабної війни.

Ідеться, зокрема, про свавільне захоплення Росією місця в Радбезі ООН, війну в Чечні, утримування російських військ у Придністров’ї, війну проти Грузії, спробу анексії Криму та воєнну агресію на Донбасі, воєнні злочини в Сирії, будівництво "Північного потоку-2".

"Ці події неминуче привели Росію до її нинішнього становища – агресивної, фашистської держави, яка не має меж для свого злочинного поводження", - наголосив Кислиця.

За його словами, антифашистська й антинацистська риторика Росії не повинна вводити в оману. "Це просто ще один прояв агресивної мімікрії, яка пішла далі - навішування на українців ярлика "неонацистів", щоб дегуманізувати їх і зробити законною мішенню для російських військових", - додав він.

путін, нагадав Кислиця, зазіхає на чужі території, порівнюючи себе з Петром Першим.

"Моє питання в тому, де зупиниться режим, який проголошує імперські амбіції трьохсотлітньої давності своїми "основними цінностями? – зазначив він. - Ототожнюючи себе з російським царем, путін не лише порушує питання щодо його психічного стану. Диктатор публічно промовляє про свою рішучість діяти, поводитися як правитель XVIII століття, а ми проповідуємо йому цитатами зі статуту ООН".

Оскільки Україна стікає кров'ю, борючись за своє право на існування, тут немає місця умиротворенню замість відповідальності, зауважив постпред.

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Росія не зупиниться ні перед чим у своєму вторгненні в Україну й використовуватиме будь-яку паузу, "аби знову перетворити окуповані території на свої опорні пункти й зібрати більше гарматного м'яса для відновлення нападу на Україну", пояснив Кислиця.

Автор: 

ООН (3341) росія (64946) фашизм (60) рашизм (57) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+41
Кислиця, Кулеба, Мельник наші, посли в країнах, які допомагають... Щира вам всім дяка і слава патріотам і Дипломатам та Послам ріної країни.
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21.06.2022 22:54
+33
Пишаймося Кислицею!
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21.06.2022 22:57
+32
Отпи….дить небензю - тоже неплохая идея.
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21.06.2022 22:47
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Отпи….дить небензю - тоже неплохая идея.
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21.06.2022 22:47 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍!!!!!!!!
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21.06.2022 22:50 Відповісти
Якщо ваші знаки оклику на підтримку слів Кислиці - приєднуюсь! Мені дуже сподобалось!
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21.06.2022 23:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oR-iS4Gl2cI «Embrace Ukraine» - благодійний телемарафон | НАЖИВО
Зараз йде ! Дивимося усі !
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21.06.2022 22:51 Відповісти
Кислиця красівчік.
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21.06.2022 22:52 Відповісти
Кислиця, Кулеба, Мельник наші, посли в країнах, які допомагають... Щира вам всім дяка і слава патріотам і Дипломатам та Послам ріної країни.
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21.06.2022 22:54 Відповісти
Лише викликає здивування та сумніви у патріотичності постпреда у тому як і з чиєї подачі у резолюціїї Генасамблеї ООН від 2 березня про Агресію проти України з'явився пункт із закликом дотримання та виконання зрадницьких і корупційних мінських договорняків з усіма форматами, які показали свою фіктивність після відкритої агресії фашистської *********.
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22.06.2022 10:21 Відповісти
з подачі ОПи, саме "з усіма", включни з тим планом штанмайєра, який Зе підписав в Парижі. Але, характерно, лише для долбойопів-анархістів мінські протоколи від 14/15років, які дали змогу Україні відновити ЗСУ, - зрадницькі. Аанрхісти досі вважають, що війну з касапами можна виграти добробатами...
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22.06.2022 11:15 Відповісти
Пишаймося Кислицею!
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21.06.2022 22:57 Відповісти
Це правда, він в нас молодець, дай Боже йому й всім, кого він любить здоров'я й благополучча. Від щирого серця.
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21.06.2022 23:42 Відповісти
1000%%!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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21.06.2022 23:01 Відповісти
..просто отхлестал перчаткой по щекам красномордых людоедов из Московии
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21.06.2022 23:02 Відповісти
Покончить с Парашей можно только одним способом- массированным превентивным термоядерным ударом из тысяч боеголовок. Если его прямо сейчас не использовать, Параша первой развяжет ядерную войну, в которой погибнет бОльшая часть человечества.
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21.06.2022 23:14 Відповісти
Остановить его можно только если НАТО и прежде всего США дадут ему понять, что готовы к любому развитию событий, в том числе к использованию ЯО. Проблема в том, что авторитарные режимы могут спокойно трясти ядерной бомбой сколько угодно, и их домашняя аудитория, накачанная безальтернативной пропагандой, будет видеть в этом силу и визжать от восторга. А в условиях демократии, правительство, занявшее столь решительную позицию будет быстро сметено - благодаря оппозиционным партиям, свободной прессе, а главное жадности, глупости и трусости огромного большинства избирателей, которые, не подвергаясь все время тотальной пропагандисткой накачке, как при авторитаризме, в ужасе откажутся идти на малейший риск малейшего серьезного столкновения. Это внутреннее противоречие демократии, проявляющееся во время серьезногокризиса, представляет второе главное оружие куйла, наряду с ракетами.
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21.06.2022 23:17 Відповісти
Цей "російський фашизм прямо зараз" приносить багато грошей зацікавленим особам у Європі.
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21.06.2022 23:18 Відповісти
Мені одне питання не дає спати, чому українська влада не організувала в Європі, починаючи з 14-15 років міжнародний телевізійний канал про Україну, за аналогією із засраша-тудей?
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21.06.2022 23:42 Відповісти
а чому ти не виступив з цією ініціативою в 14,15 році? може тебе й почули б
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21.06.2022 23:49 Відповісти
А накуя тоді така влада, щоб їй постійно про щось нагадувати і вимагати? чому це все має робити виборець, а не мама влада, яка адмініструє податки, і витрачає їх на різні цілі?
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22.06.2022 12:35 Відповісти
Так вони, переводом на цифру і кодуванням каналів, навіть частину українців обмежили в доступі до нашого ТБ. Це було зіграно на користь рашки, їхню пропаганду дивились всі прикордонні області безкоштовно і без обмежень. Пороха тільки за це варто закрити на надцять років, він сприяв колаборантам. Зелю за Чонгар і " підготовку " до вторгнення на сусідні нари. Нехай там гризуться.
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22.06.2022 00:39 Відповісти
Дуже хороше питання, але ті хто мали про це думати про це тоді не думали.
Всі хто йде в уряд думають, як би так накрастися щоб на все шикарне життя вистачило і дітям і онукам ще залишилося.
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22.06.2022 08:34 Відповісти
Від Кислиці в кацапо-фашистів неперевершена оскомина....
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21.06.2022 23:55 Відповісти
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22.06.2022 00:40 Відповісти
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав світ покласти край російському фашизмові "прямо зараз".
Дуже сильна промова , РЕСПЕКТ і подяка нашому представнику при ООН‼️
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22.06.2022 00:43 Відповісти
Гарно сказано.
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22.06.2022 01:15 Відповісти
І про перенесенням москалями з хворої голови на здорову добре сказано. І про російський фашизм наче правильно. Бо у світі фашизм( як солідаризм) стало словом лайливим. хоча в гітлерівській германії був націонал-соціалізм (нацизм), а фашизму як такого й не було.
В росії насправді нема в повній мірі ні фашизму, ні нацизму. І дипломату, що представляє Україну в ООН слід це знати.
Що таке рашизм. https://site.ua/volodimir.pavlovich/shho-take-rasizm-iy4eov9
Коли у світі стане повне розуміння раші, як режиму нелюдей, моральних потвор, то може ООН викине рашу з органів управління цією організацією. Тим більше, що раші у засновниках не значиться.
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22.06.2022 02:27 Відповісти
Радбез позатикав собі вуха к@ц@пською ватою.
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22.06.2022 08:08 Відповісти
Кремлёвский карлик-шизофреник, вместе со своей сворой лавровом, шойгу, патрушевым и прочим сбродом, это продукт «поставленный» русским народом на международную политическую арену. А по сему, одним наказанием раши вопрос не решится. Уйдёт это дерьмо придёт другое. Рашисты иначе не умеют. Для того, чтобы наступил стабильный, бессрочный мир на планете мордор должен быть поделён на множество малых государств. В противном случае нынешние подонки сменяться другими. И через 10 - 15 лет всё повторится
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22.06.2022 08:26 Відповісти
Ваша правда.
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22.06.2022 08:36 Відповісти
 
 