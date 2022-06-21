Кислиця - Радбезу ООН: Давайте покінчимо з російським фашизмом прямо зараз

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав світ покласти край російському фашизмові "прямо зараз".

Про це він заявив у вівторок на засіданні Ради безпеки ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перетворення Росії на агресивний фашистський режим уже продемонструвало її нездатність утриматися від нападу на тих, кого вона вважає слабкою здобиччю. Це має бути зупинено всіма нами, і чим швидше, тим краще", - наголосив він.

"Якщо ми дозволимо путіну або його наступникові на кремлівському троні відростити свої відрубані клешні, просочені кров'ю українців, наступна війна буде неминуча, і цивілізований світ заплатить утричі більшу ціну, ніж сьогодні. Покладімо край російському фашизмові прямо зараз", - закликав постпред.

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Як зазначив Кислиця, Росія постійно вдається до тактики "агресивної мімікрії, коли хижак отримує перевагу, представляючи себе жертвою".

Аналогічна динаміка спостерігається з ґвалтівником і жертвою, коли її звинувачують у тому, що вона "спровокувала" ґвалтівника на вчинення злочину, додав він.

"Агресивна мімікрія – звичайна захисна тактика злочинців", - сказав Кислиця, реагуючи на звинувачувальну риторику постпреда РФ при ООН Василя Небензі.

"Він знову скористався цим місцем, щоб перекласти відповідальність за війну на всіх, крім Росії… Посланець путіна зрозуміє це, як тільки займе інше місце – на лаві підсудних майбутнього трибуналу для російських воєнних злочинців", - зазначив український дипломат. При цьому він традиційно звернув увагу на те, що Росія неправомірно займає місце Радянського союзу як постійного члена Радбезу ООН.

За його словами, нині немає іншого виходу для припинення цієї війни, окрім як притягнути агресора до відповідальності – на кшталт Нюрнберзького процесу.

"Вірю, що майбутні судові процеси дадуть нам такі самі вичерпні відповіді на питання про те, як Росія перетворилася на агресивний і нелюдський режим", - зазначив він.

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Кислиця наголосив на тому, що світ протягом тридцяти років потурав москві безкарністю, що призвело до повномасштабної війни.

Ідеться, зокрема, про свавільне захоплення Росією місця в Радбезі ООН, війну в Чечні, утримування російських військ у Придністров’ї, війну проти Грузії, спробу анексії Криму та воєнну агресію на Донбасі, воєнні злочини в Сирії, будівництво "Північного потоку-2".

"Ці події неминуче привели Росію до її нинішнього становища – агресивної, фашистської держави, яка не має меж для свого злочинного поводження", - наголосив Кислиця.

За його словами, антифашистська й антинацистська риторика Росії не повинна вводити в оману. "Це просто ще один прояв агресивної мімікрії, яка пішла далі - навішування на українців ярлика "неонацистів", щоб дегуманізувати їх і зробити законною мішенню для російських військових", - додав він.

путін, нагадав Кислиця, зазіхає на чужі території, порівнюючи себе з Петром Першим.

"Моє питання в тому, де зупиниться режим, який проголошує імперські амбіції трьохсотлітньої давності своїми "основними цінностями? – зазначив він. - Ототожнюючи себе з російським царем, путін не лише порушує питання щодо його психічного стану. Диктатор публічно промовляє про свою рішучість діяти, поводитися як правитель XVIII століття, а ми проповідуємо йому цитатами зі статуту ООН".

Оскільки Україна стікає кров'ю, борючись за своє право на існування, тут немає місця умиротворенню замість відповідальності, зауважив постпред.

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Росія не зупиниться ні перед чим у своєму вторгненні в Україну й використовуватиме будь-яку паузу, "аби знову перетворити окуповані території на свої опорні пункти й зібрати більше гарматного м'яса для відновлення нападу на Україну", пояснив Кислиця.