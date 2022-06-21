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Новости Война
16 024 29

Кислица - Совбезу ООН: Давайте покончим с российским фашизмом прямо сейчас

кислиця

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал мир положить конец российскому фашизму "прямо сейчас".

Об этом он заявил во вторник на заседании Совбеза ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Превращение России в агрессивный фашистский режим уже продемонстрировало ее неспособность воздержаться от нападения на тех, кого она считает слабой добычей. Это должно быть остановлено всеми нами, и чем скорее, тем лучше", - подчеркнул он.

"Если мы позволим Путину или его преемнику на кремлевском троне отрастить свои отрубленные клешни, пропитанные кровью украинцев, следующая война будет неизбежна, и цивилизованный мир заплатит цену втрое больше, чем сегодня. Положим конец российскому фашизму прямо сейчас", - призвал постпред.

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Как отметил Кислица, Россия постоянно прибегает к тактике "агрессивной мимикрии, когда хищник получает преимущество, представляя себя жертвой".

Аналогичная динамика наблюдается с насильником и жертвой, когда ее обвиняют в том, что она "спровоцировала" насильника на совершение преступления, добавил он.

"Агрессивная мимикрия – обычная защитная тактика преступников", - сказал Кислица, реагируя на обвинительную риторику постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

"Он снова воспользовался этим местом, чтобы переложить ответственность за войну на всех, кроме России… Посланник Путина поймет это, как только займет другое место – на скамье подсудимых будущего трибунала для российских военных преступников", - отметил украинский дипломат. При этом он традиционно обратил внимание, что Россия неправомерно занимает место Советского союза как постоянного члена Совбеза ООН.

По его словам, сейчас нет другого выхода для прекращения этой войны, кроме как привлечь агрессора к ответственности – подобно Нюрнбергскому процессу.

"Верю, что будущие судебные процессы дадут нам такие же исчерпывающие ответы на вопрос о том, как Россия превратилась в агрессивный и бесчеловечный режим", - отметил он.

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Кислица отметил, что мир в течение тридцати лет потакал Москве безнаказанностью, что привело к полномасштабной войне.

Речь идет, в частности, о произвольном захвате Россией места в Совбезе ООН, войне в Чечне, удержании российских войск в Приднестровье, войне против Грузии, попытке аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе, военных преступлениях в Сирии, строительстве "Северного потока-2" .

"Эти события неизбежно привели Россию к ее нынешнему положению – агрессивному, фашистскому государству, не имеющему предела для своего преступного обращения", - подчеркнул Кислица.

По его словам, антифашистская и антинацистская риторика России не должна вводить в заблуждение. "Это просто еще одно проявление агрессивной мимикрии, которая пошла дальше – навешивание на украинцев ярлыка "неонацистов", чтобы дегуманизировать их и сделать законной мишенью для российских военных", – добавил он.

Путин, напомнил Кислица, покушается на чужие территории, сравнивая себя с Петром Первым.

"Мой вопрос в том, где остановится режим, провозглашающий имперские амбиции трехсотлетней давности своими "основными ценностями"? – отметил он. - Отождествляя себя с русским царем, Путин не только поднимает вопрос о его психическом состоянии. Диктатор публично говорит о своей решимости действовать, вести себя как правитель XVIII века, а мы зачитываем ему цитаты из устава ООН".

Поскольку Украина истекает кровью, борясь за свое право на существование, здесь нет места умиротворению вместо ответственности, заметил постпред.

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Россия не остановится ни перед чем в своем вторжении в Украину и будет использовать любую паузу, "чтобы снова превратить оккупированные территории в свои опорные пункты и собрать больше пушечного мяса для возобновления нападения на Украину", пояснил Кислица.

Автор: 

ООН (4162) россия (95381) фашизм (325) рашизм (97) Кислица Сергей (171)


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Топ комментарии
+41
Кислиця, Кулеба, Мельник наші, посли в країнах, які допомагають... Щира вам всім дяка і слава патріотам і Дипломатам та Послам ріної країни.
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21.06.2022 22:54
+33
Пишаймося Кислицею!
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21.06.2022 22:57
+32
Отпи….дить небензю - тоже неплохая идея.
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21.06.2022 22:47
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Отпи….дить небензю - тоже неплохая идея.
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21.06.2022 22:47 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍!!!!!!!!
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21.06.2022 22:50 Ответить
Якщо ваші знаки оклику на підтримку слів Кислиці - приєднуюсь! Мені дуже сподобалось!
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21.06.2022 23:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oR-iS4Gl2cI «Embrace Ukraine» - благодійний телемарафон | НАЖИВО
Зараз йде ! Дивимося усі !
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21.06.2022 22:51 Ответить
Кислиця красівчік.
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21.06.2022 22:52 Ответить
Кислиця, Кулеба, Мельник наші, посли в країнах, які допомагають... Щира вам всім дяка і слава патріотам і Дипломатам та Послам ріної країни.
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21.06.2022 22:54 Ответить
Лише викликає здивування та сумніви у патріотичності постпреда у тому як і з чиєї подачі у резолюціїї Генасамблеї ООН від 2 березня про Агресію проти України з'явився пункт із закликом дотримання та виконання зрадницьких і корупційних мінських договорняків з усіма форматами, які показали свою фіктивність після відкритої агресії фашистської *********.
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22.06.2022 10:21 Ответить
з подачі ОПи, саме "з усіма", включни з тим планом штанмайєра, який Зе підписав в Парижі. Але, характерно, лише для долбойопів-анархістів мінські протоколи від 14/15років, які дали змогу Україні відновити ЗСУ, - зрадницькі. Аанрхісти досі вважають, що війну з касапами можна виграти добробатами...
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22.06.2022 11:15 Ответить
Пишаймося Кислицею!
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21.06.2022 22:57 Ответить
Це правда, він в нас молодець, дай Боже йому й всім, кого він любить здоров'я й благополучча. Від щирого серця.
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21.06.2022 23:42 Ответить
1000%%!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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21.06.2022 23:01 Ответить
..просто отхлестал перчаткой по щекам красномордых людоедов из Московии
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21.06.2022 23:02 Ответить
Покончить с Парашей можно только одним способом- массированным превентивным термоядерным ударом из тысяч боеголовок. Если его прямо сейчас не использовать, Параша первой развяжет ядерную войну, в которой погибнет бОльшая часть человечества.
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21.06.2022 23:14 Ответить
Остановить его можно только если НАТО и прежде всего США дадут ему понять, что готовы к любому развитию событий, в том числе к использованию ЯО. Проблема в том, что авторитарные режимы могут спокойно трясти ядерной бомбой сколько угодно, и их домашняя аудитория, накачанная безальтернативной пропагандой, будет видеть в этом силу и визжать от восторга. А в условиях демократии, правительство, занявшее столь решительную позицию будет быстро сметено - благодаря оппозиционным партиям, свободной прессе, а главное жадности, глупости и трусости огромного большинства избирателей, которые, не подвергаясь все время тотальной пропагандисткой накачке, как при авторитаризме, в ужасе откажутся идти на малейший риск малейшего серьезного столкновения. Это внутреннее противоречие демократии, проявляющееся во время серьезногокризиса, представляет второе главное оружие куйла, наряду с ракетами.
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21.06.2022 23:17 Ответить
Цей "російський фашизм прямо зараз" приносить багато грошей зацікавленим особам у Європі.
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21.06.2022 23:18 Ответить
Мені одне питання не дає спати, чому українська влада не організувала в Європі, починаючи з 14-15 років міжнародний телевізійний канал про Україну, за аналогією із засраша-тудей?
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21.06.2022 23:42 Ответить
а чому ти не виступив з цією ініціативою в 14,15 році? може тебе й почули б
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21.06.2022 23:49 Ответить
А накуя тоді така влада, щоб їй постійно про щось нагадувати і вимагати? чому це все має робити виборець, а не мама влада, яка адмініструє податки, і витрачає їх на різні цілі?
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22.06.2022 12:35 Ответить
Так вони, переводом на цифру і кодуванням каналів, навіть частину українців обмежили в доступі до нашого ТБ. Це було зіграно на користь рашки, їхню пропаганду дивились всі прикордонні області безкоштовно і без обмежень. Пороха тільки за це варто закрити на надцять років, він сприяв колаборантам. Зелю за Чонгар і " підготовку " до вторгнення на сусідні нари. Нехай там гризуться.
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22.06.2022 00:39 Ответить
Дуже хороше питання, але ті хто мали про це думати про це тоді не думали.
Всі хто йде в уряд думають, як би так накрастися щоб на все шикарне життя вистачило і дітям і онукам ще залишилося.
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22.06.2022 08:34 Ответить
Від Кислиці в кацапо-фашистів неперевершена оскомина....
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21.06.2022 23:55 Ответить
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22.06.2022 00:40 Ответить
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав світ покласти край російському фашизмові "прямо зараз".
Дуже сильна промова , РЕСПЕКТ і подяка нашому представнику при ООН‼️
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22.06.2022 00:43 Ответить
Гарно сказано.
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22.06.2022 01:15 Ответить
І про перенесенням москалями з хворої голови на здорову добре сказано. І про російський фашизм наче правильно. Бо у світі фашизм( як солідаризм) стало словом лайливим. хоча в гітлерівській германії був націонал-соціалізм (нацизм), а фашизму як такого й не було.
В росії насправді нема в повній мірі ні фашизму, ні нацизму. І дипломату, що представляє Україну в ООН слід це знати.
Що таке рашизм. https://site.ua/volodimir.pavlovich/shho-take-rasizm-iy4eov9
Коли у світі стане повне розуміння раші, як режиму нелюдей, моральних потвор, то може ООН викине рашу з органів управління цією організацією. Тим більше, що раші у засновниках не значиться.
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22.06.2022 02:27 Ответить
Радбез позатикав собі вуха к@ц@пською ватою.
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22.06.2022 08:08 Ответить
Кремлёвский карлик-шизофреник, вместе со своей сворой лавровом, шойгу, патрушевым и прочим сбродом, это продукт «поставленный» русским народом на международную политическую арену. А по сему, одним наказанием раши вопрос не решится. Уйдёт это дерьмо придёт другое. Рашисты иначе не умеют. Для того, чтобы наступил стабильный, бессрочный мир на планете мордор должен быть поделён на множество малых государств. В противном случае нынешние подонки сменяться другими. И через 10 - 15 лет всё повторится
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22.06.2022 08:26 Ответить
Ваша правда.
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22.06.2022 08:36 Ответить
 
 