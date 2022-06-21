Кислица - Совбезу ООН: Давайте покончим с российским фашизмом прямо сейчас

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал мир положить конец российскому фашизму "прямо сейчас".

Об этом он заявил во вторник на заседании Совбеза ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Превращение России в агрессивный фашистский режим уже продемонстрировало ее неспособность воздержаться от нападения на тех, кого она считает слабой добычей. Это должно быть остановлено всеми нами, и чем скорее, тем лучше", - подчеркнул он.

"Если мы позволим Путину или его преемнику на кремлевском троне отрастить свои отрубленные клешни, пропитанные кровью украинцев, следующая война будет неизбежна, и цивилизованный мир заплатит цену втрое больше, чем сегодня. Положим конец российскому фашизму прямо сейчас", - призвал постпред.

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Как отметил Кислица, Россия постоянно прибегает к тактике "агрессивной мимикрии, когда хищник получает преимущество, представляя себя жертвой".

Аналогичная динамика наблюдается с насильником и жертвой, когда ее обвиняют в том, что она "спровоцировала" насильника на совершение преступления, добавил он.

"Агрессивная мимикрия – обычная защитная тактика преступников", - сказал Кислица, реагируя на обвинительную риторику постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

"Он снова воспользовался этим местом, чтобы переложить ответственность за войну на всех, кроме России… Посланник Путина поймет это, как только займет другое место – на скамье подсудимых будущего трибунала для российских военных преступников", - отметил украинский дипломат. При этом он традиционно обратил внимание, что Россия неправомерно занимает место Советского союза как постоянного члена Совбеза ООН.

По его словам, сейчас нет другого выхода для прекращения этой войны, кроме как привлечь агрессора к ответственности – подобно Нюрнбергскому процессу.

"Верю, что будущие судебные процессы дадут нам такие же исчерпывающие ответы на вопрос о том, как Россия превратилась в агрессивный и бесчеловечный режим", - отметил он.

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Кислица отметил, что мир в течение тридцати лет потакал Москве безнаказанностью, что привело к полномасштабной войне.

Речь идет, в частности, о произвольном захвате Россией места в Совбезе ООН, войне в Чечне, удержании российских войск в Приднестровье, войне против Грузии, попытке аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе, военных преступлениях в Сирии, строительстве "Северного потока-2" .

"Эти события неизбежно привели Россию к ее нынешнему положению – агрессивному, фашистскому государству, не имеющему предела для своего преступного обращения", - подчеркнул Кислица.

По его словам, антифашистская и антинацистская риторика России не должна вводить в заблуждение. "Это просто еще одно проявление агрессивной мимикрии, которая пошла дальше – навешивание на украинцев ярлыка "неонацистов", чтобы дегуманизировать их и сделать законной мишенью для российских военных", – добавил он.

Путин, напомнил Кислица, покушается на чужие территории, сравнивая себя с Петром Первым.

"Мой вопрос в том, где остановится режим, провозглашающий имперские амбиции трехсотлетней давности своими "основными ценностями"? – отметил он. - Отождествляя себя с русским царем, Путин не только поднимает вопрос о его психическом состоянии. Диктатор публично говорит о своей решимости действовать, вести себя как правитель XVIII века, а мы зачитываем ему цитаты из устава ООН".

Поскольку Украина истекает кровью, борясь за свое право на существование, здесь нет места умиротворению вместо ответственности, заметил постпред.

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Россия не остановится ни перед чем в своем вторжении в Украину и будет использовать любую паузу, "чтобы снова превратить оккупированные территории в свои опорные пункты и собрать больше пушечного мяса для возобновления нападения на Украину", пояснил Кислица.