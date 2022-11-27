УКР
ФРН підтримує запровадження нафтового ембарго проти РФ з 1 січня, - Шольц

шольц

Німеччина готова підтримати ембарго з 1 січня та замінити російську нафту по трубопроводу "Дружба".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Welt.

За даними видання, НПЗ у Шведті та Лойні досі постачали російську нафту трубопроводом "Дружба". Проте федеральний уряд хоче зупинити закупівлю із 1 січня. У майбутньому частина необхідної кількості транспортуватиметься до порту Росток танкерами, а звідти до Шведта трубопроводом. Федеральний уряд також веде переговори з Польщею про можливі постачання через порт Гданськ.

Шольц зазначив, що підготовка до відмови від російської нафти йде добре.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб створити технічні передумови для більшої кількості варіантів постачання нафти через порт Росток, але водночас також і з Польщі", - заявив Шольц.

З січня російськими трубопроводами до Німеччини не повинно надходити ні краплі нафти, пише видання.

"Ми весь час готуємося до того, що є майбутнє, навіть якщо більше не буде постачання нафти з російських трубопроводів до Шведта, а також до Лойна", - заявив канцлер.

Якого року не зазначив
27.11.2022 11:03 Відповісти
27.11.2022 11:03 Відповісти
Дякуємо пане Шольц за розуміння і дії. Від російської нафти і назу мають всі шарахатися, як чорт ладана, бо половину грошей вони проїдають, а іншу половину використовують на зброю, щоб знищити Європу. Ці втрати понесе німецька економіка і політичні втрати Шольц, але він знає що робити і робить це. Потихеньку варимо московстстьку жабу.
27.11.2022 11:08 Відповісти
27.11.2022 11:08 Відповісти
І знову в рz свинособак пабьєда😄
Єаропа замірзаєт, а самі спалюють мільярди кубів газу 👍
27.11.2022 11:26 Відповісти
27.11.2022 11:26 Відповісти
Ливер на удивление неплохо и быстро зачистил поляну от кацапских испражнений. Ожидал, что будут вонять еще 5 лет. Конечно, не без приколов с азербайджанским газом или там туркменской нефтью, но за полгода по пути шоковой терапии срезал кацапские энергоносители и пошел брать в других странах, которые не трясут ядерной писей и не пытаются напасть на всех соседей вокруг, ставь целью даже не захват территорий, а лишь бы там все жили в говне как живут сами урусы, это их национальная идея.
27.11.2022 11:56 Відповісти
27.11.2022 11:56 Відповісти
Нефти в мире - хоть залейся, было бы желание отказаться от российской.
У Германии желание есть.
27.11.2022 12:10 Відповісти
27.11.2022 12:10 Відповісти
Нелегко німцям далося це рішення, але вітаю!
Це буде ще один цвях в труну кацапії.
Навіть не один цвях, а декілька!
27.11.2022 13:05 Відповісти
27.11.2022 13:05 Відповісти
Ну да, штука в том, что с 5 декабря вступает эмбарго ЕС на закупку сырой нефти рф. Исключение сделали для трубопроводной нефти, которая идет в Венгрию, Чехию, Словакию и на два завода бывшей ГДР. Если решили немцы и от этих поставок отказаться- супер.
27.11.2022 17:58 Відповісти
27.11.2022 17:58 Відповісти
Genetycznie nienawidzę niemców i kacapów. Trzymajcie się z dala od .Niemców
27.11.2022 16:28 Відповісти
27.11.2022 16:28 Відповісти
 
 