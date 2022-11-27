ФРН підтримує запровадження нафтового ембарго проти РФ з 1 січня, - Шольц

Німеччина готова підтримати ембарго з 1 січня та замінити російську нафту по трубопроводу "Дружба".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Welt.

За даними видання, НПЗ у Шведті та Лойні досі постачали російську нафту трубопроводом "Дружба". Проте федеральний уряд хоче зупинити закупівлю із 1 січня. У майбутньому частина необхідної кількості транспортуватиметься до порту Росток танкерами, а звідти до Шведта трубопроводом. Федеральний уряд також веде переговори з Польщею про можливі постачання через порт Гданськ.

Шольц зазначив, що підготовка до відмови від російської нафти йде добре.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб створити технічні передумови для більшої кількості варіантів постачання нафти через порт Росток, але водночас також і з Польщі", - заявив Шольц.

З січня російськими трубопроводами до Німеччини не повинно надходити ні краплі нафти, пише видання.

"Ми весь час готуємося до того, що є майбутнє, навіть якщо більше не буде постачання нафти з російських трубопроводів до Шведта, а також до Лойна", - заявив канцлер.

