ФРН передала Україні додаткові танкові тягачі Oshkosh та автомобілі для прикордонників

ошкош

Німеччина продовжує надавати військові допомогу Україні. Так, минулого тижня наша країна отримала 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр німецького уряду.

Окрім того, Німеччина передала українським військових 53 захищених автомобілі для Прикордонної служби країни.

До того ж, для відправки в Україну Німеччина готує ще 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для підтримки забезпечення.

Зазначимо, що терміни та способи доставки техніки не розголошуються.

+9
Данке шон!

Красивое!
А танк на тягачу теж передаєте?
Чи так, посмотрєть? 😕
показати весь коментар
27.11.2022 12:06 Відповісти
+4
Немцы под Москвой - надо повторить.
показати весь коментар
27.11.2022 12:16 Відповісти
+3
Петро дав приклад власним вчинком.
показати весь коментар
27.11.2022 12:48 Відповісти
Это же немцы - сначала надо подготовить базу....
показати весь коментар
27.11.2022 12:15 Відповісти
Танки тут ні до чого, це тягач для артилеріі. Якщо тобі не треба - відійди, не замай.
показати весь коментар
27.11.2022 12:46 Відповісти
Читати вмієте?

ФРН передала Україні додаткові танкові тягачі Oshkosh та автомобілі для прикордонників
показати весь коментар
27.11.2022 12:51 Відповісти
а танков нету??
показати весь коментар
27.11.2022 12:28 Відповісти
Тю , це ж Петра тягач 😀
показати весь коментар
27.11.2022 12:36 Відповісти
Який ще приклад, тепер Притула і Ошкоші возити не може. Ламає, панімаш, всі схеми "поважним людям". А якщо Петро, ще і супутник купить за 50-70 мільйонів гривень.....
показати весь коментар
27.11.2022 14:52 Відповісти
Якісь дивні німці, подивіться наш бюджет- нам асфальтоукладчики потрібні.
показати весь коментар
27.11.2022 13:58 Відповісти
 
 