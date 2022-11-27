ФРН передала Україні додаткові танкові тягачі Oshkosh та автомобілі для прикордонників

Німеччина продовжує надавати військові допомогу Україні. Так, минулого тижня наша країна отримала 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр німецького уряду.

Окрім того, Німеччина передала українським військових 53 захищених автомобілі для Прикордонної служби країни.

До того ж, для відправки в Україну Німеччина готує ще 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для підтримки забезпечення.

Зазначимо, що терміни та способи доставки техніки не розголошуються.

