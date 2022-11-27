Минулої доби піротехніки знищили понад 500 вибухонебезпечних предметів. ІНФОГРАФІКА

Протягом доби 26 листопада піротехнічні підрозділи ДСНС виявили, вилучили та знешкодили 523 вибухонебезпечних предмети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Протягом доби 26 листопада піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 112 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 523 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 73 гектарів", - йдеться в повідомленні.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 291827 вибухонебезпечних предметів та 2845 кг вибухової речовини, у тому числі 2154 авіаційні бомби. Обстежено територію площею близько 75585 гектарів.

Найбільше вибухонебезпечних предметів було вилучено на території Харківської, Київської та Чернігівської областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За минулу добу було знешкоджено майже 900 вибухонебезпечних предметів