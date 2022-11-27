Рашисти обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"

Російські загарбники вкотре обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини з території РФ.

Про це повідомляє ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"З 11:06 до 11:22 повідомили про 3 приходи, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Янжулівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

О 14:20 повідомили про 2 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Вільна Слобода. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

