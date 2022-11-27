УКР
З портів Одеси вийшли 7 суден з 248 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи

зерно

У рамках "зернової ініціативи" з українських портів вийшли сім суден з агропродукцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

"Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 19 суден. На них завантажують 740 тис. тонн української агропродукції. По "зерновому коридору" рухається 4 судна під завантаження 105 тис. тонн агропродукції", - йдеться в повідомленні. 

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 501 судно, якими експортовано 12,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина внесе ще 15 млн євро до ініціативи "Grain from Ukraine"

Все "зернові бариги" наживаються.
27.11.2022 17:33 Відповісти
я дуже радий за всіх союзників Рашки: індусів,китайців,ефіопівЮеритрейців тощо,тепер у них буде свіжий хлібець! Іще дуже радий за земельних латифундистів-кровососів,цент до цента,долар до долара капають собі....
27.11.2022 17:39 Відповісти
Респект!Украина за буханку хлеба скоро по 30бакинских платить будет!
27.11.2022 17:51 Відповісти
Аусамого який хліб дорогий
27.11.2022 17:59 Відповісти
Ты не прав! У нас скумбрия по 8 гр и мясо по 20. Главное, слушай Ленку и Колю Каклету!
27.11.2022 18:10 Відповісти
Україна зібрала цього року 50 млн.тон зернових.Ми використовуємо 30 млн.тон
в рік,але зараз багато людей виїхало за
кордон.Доречі,наш хліб найсмачніший!
27.11.2022 20:26 Відповісти
 
 