З портів Одеси вийшли 7 суден з 248 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи

У рамках "зернової ініціативи" з українських портів вийшли сім суден з агропродукцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

"Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 19 суден. На них завантажують 740 тис. тонн української агропродукції. По "зерновому коридору" рухається 4 судна під завантаження 105 тис. тонн агропродукції", - йдеться в повідомленні.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 501 судно, якими експортовано 12,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

