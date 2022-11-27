З портів Одеси вийшли 7 суден з 248 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи
У рамках "зернової ініціативи" з українських портів вийшли сім суден з агропродукцією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.
"Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 19 суден. На них завантажують 740 тис. тонн української агропродукції. По "зерновому коридору" рухається 4 судна під завантаження 105 тис. тонн агропродукції", - йдеться в повідомленні.
З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 501 судно, якими експортовано 12,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в рік,але зараз багато людей виїхало за
кордон.Доречі,наш хліб найсмачніший!