США виділили вже $20 млн на підтримку української зернової ініціативи, - Брінк

Білий Дім передав $20 млн через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) для підтримки ініціативи Grain from Ukraine.

Про це написала у Twitter посол США Бріджіт Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"Поки Росія використовує продовольство як зброю, президент Володимир Зеленський та Україна вживають заходів, щоб зменшити продовольчу небезпеку, спричинену війною Росії. $20 млн підтримки США від USAID через Всесвітню продовольчу програму вже допомагають доставляти зерно з України тим, хто його найбільше потребує", – написала Брінк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З портів Одеси вийшли 7 суден з 248 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи