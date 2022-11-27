УКР
США виділили вже $20 млн на підтримку української зернової ініціативи, - Брінк

Білий Дім передав $20 млн через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) для підтримки ініціативи Grain from Ukraine.

Про це написала у Twitter посол США Бріджіт Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"Поки Росія використовує продовольство як зброю, президент Володимир Зеленський та Україна вживають заходів, щоб зменшити продовольчу небезпеку, спричинену війною Росії. $20 млн підтримки США від USAID через Всесвітню продовольчу програму вже допомагають доставляти зерно з України тим, хто його найбільше потребує", – написала Брінк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З портів Одеси вийшли 7 суден з 248 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи

per4atki

@Per4atkiPav

·

https://twitter.com/Per4atkiPav/status/1596697828126228481 12 ч

Провал путинской «Блицкриг» можно понять - Россия готовилась-то воевать с НАТО, а не с ВСУ.
показати весь коментар
27.11.2022 17:45 Відповісти
Не забудьте постачати українське зерно в Сирію та Іран. У режимів Башара Асада та бінуватих аятолл аж кишки до спини поприсихали, поки вони клепають дрони та ракети, які потім постачають рашці
показати весь коментар
27.11.2022 18:03 Відповісти
 
 