США виділили вже $20 млн на підтримку української зернової ініціативи, - Брінк
Білий Дім передав $20 млн через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) для підтримки ініціативи Grain from Ukraine.
Про це написала у Twitter посол США Бріджіт Брінк, передає Цензор.НЕТ.
"Поки Росія використовує продовольство як зброю, президент Володимир Зеленський та Україна вживають заходів, щоб зменшити продовольчу небезпеку, спричинену війною Росії. $20 млн підтримки США від USAID через Всесвітню продовольчу програму вже допомагають доставляти зерно з України тим, хто його найбільше потребує", – написала Брінк.
