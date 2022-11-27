РУС
США уже выделили $20 млн в поддержку украинской зерновой инициативы, - Бринк

Белый Дом передал $20 млн через Агентство США по международному развитию (USAID) для поддержки инициативы Grain from Ukraine.

Об этом написала в Twitter посол США Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

"Пока Россия использует продовольствие как оружие, президент Владимир Зеленский и Украина принимают меры, чтобы уменьшить продовольственную опасность, вызванную войной России. $20 млн поддержки США от USAID через Всемирную продовольственную программу уже помогают доставлять зерно из Украины тем, кто в нем больше всего нуждается", – написала Бринк.

Читайте также: Зерном Украина спасет от голода не менее 5 миллионов человек, - Зеленский

зерно (1080) США (27966) Бринк Бриджит (191)
per4atki

@Per4atkiPav

·

12 ч

Провал путинской «Блицкриг» можно понять - Россия готовилась-то воевать с НАТО, а не с ВСУ.
показать весь комментарий
27.11.2022 17:44
Не забудьте постачати українське зерно в Сирію та Іран. У режимів Башара Асада та бінуватих аятолл аж кишки до спини поприсихали, поки вони клепають дрони та ракети, які потім постачають рашці
показать весь комментарий
27.11.2022 18:03
 
 