США уже выделили $20 млн в поддержку украинской зерновой инициативы, - Бринк

Белый Дом передал $20 млн через Агентство США по международному развитию (USAID) для поддержки инициативы Grain from Ukraine.

Об этом написала в Twitter посол США Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

"Пока Россия использует продовольствие как оружие, президент Владимир Зеленский и Украина принимают меры, чтобы уменьшить продовольственную опасность, вызванную войной России. $20 млн поддержки США от USAID через Всемирную продовольственную программу уже помогают доставлять зерно из Украины тем, кто в нем больше всего нуждается", – написала Бринк.

