"Немає російської нації": латвійський депутат Кірштейнс різко осадив російських пропагандистів

латвія

Депутат Сейму Латвії Александр Кірштейнс відзначився різкою заявою щодо історії Російської Федерації, чим викликав істерику у російських пропагандистів.

У Twitter Кірштенс заявив, що російської нації не існує, так само як і мови країни-окупанта. На його переконання, російська мова - це діалект, сформований монголо-татарами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Немає такої російської нації. Сама російська мова виникла як діалект, коли монголо-татари намагалися говорити українською", – написав Кірштейнс.

Такий твіт політик залишив, коментуючи матеріал одного зі ЗМІ про п'ятьох російських опозиціонерів – Кара-Мурзи, Навального, Ходорковського, Яшина та Нємцова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російську мову більше не викладатимуть у школах Латвії

Російські пропагандисти влаштували істерику через різку заяву латвійського політика. Зокрема, пропагандистське "РИА Новости" заявило, що Кірштейнс "образив Росію".

+135
Дуже сильно! Латвійському депутату респект
27.11.2022 17:54 Відповісти
+72
Сміло і саме головне, правдиво. депутат признав московське хрюканя, як покручений Ордою діалект української мови.
27.11.2022 18:03 Відповісти
+67
Атож! На противагу нашому дебільчику з його "синьйор-голодомор". Українська нація тяжко хвора з огляду на те, як вона поводиться на виборах.
27.11.2022 18:00 Відповісти
Як влучно сказав латвійський депутат,ці три країни знають історію,бо в їх архівах не все переписали
27.11.2022 19:00 Відповісти
Ой,***...
27.11.2022 19:07 Відповісти
On prav! Prosto malo, kto eto vyskazhet. Moskalskoje khanstvo privyk ukrast vsjo, v dannoi slutshii i jazyk i istoriju Kievskoi Rusii. Tolko polutshilos kakto ne tak, kakto po domashnemu-polotnomu.
27.11.2022 20:03 Відповісти
Дебилоидные кацапосвиньи, от возмущения даже засрали свои, китайские адидасы! Щас понесутся монголоидные висеры! Молодец Кирштейнс, не зря я за него голосовал!
27.11.2022 20:05 Відповісти
красава, все правильно каже,

«опозиціонери» то такі самі пропагандони, тільки прикидаються хорошими щоб жити в європі
27.11.2022 20:21 Відповісти
можно так казати, коли ти в НАТО
27.11.2022 20:24 Відповісти
Білінського читали ?🙂
27.11.2022 21:29 Відповісти
Блін! Ну от нахіба Юра Довгорукий поїхав у ті ***** на полювання і заснував там мисливський табір (який потім розросся до поселення).
Жили там на болотах мокша, чудь, мєрь, вепси та інші чухонці...
Тепер, ****, вони - рассєянци!
27.11.2022 21:29 Відповісти
а він був цей Юрій Довгорукий ??? як на мене то це такий самий кацапській міф, видумка, інсенуація кацапіпів, як куліковськая бітва, ледовоє побоїще, Київська Русь, інші "русі" та інші епізоди так званої "історії мацковії" що у XVIII-XIX придумали так звані "німецькі історики" яких найняли цар петька1 цариці єлізавета і катька2 щоб "притягти за вух" історію азійського мацковіцького улусу, колонії Золотої Орди, до історії Русі-України, ВКЛ, Речі Посполитої, тощо - бо кацапи завжди хотіли бути європейцями, а не азіатами !!!
28.11.2022 10:04 Відповісти
А я каzапів вже давно з@***** питанням від якого вони зуби кришать: Назвете мені хоча б одну народність Росії у якої би була рідна мова російська? У мокшів, весів, чудів, мордви і усі інших свої мови народні, то у якої руська?
показати весь коментар
Звісно нема. Поки що вони - "рускіє", незабаром будуть "китайскіє".
показати весь коментар
27.11.2022 22:37 Відповісти
Ну а чо...У попа теж м'яка,кругла,майже жіноча жопа)
28.11.2022 17:46 Відповісти
так он прокомментировал твит, в котором указали, как Латвийское телевидение рассказывало о пяти российских оппозиционерах - Кара-Мурзе, Навальном, Ходорковском, Яшине и Немцове.

"И все пятеро евреи. Где же сами россияне?" - говорилось в сообщении, в ответ на которое Кирштейнс и написал о "не существовании русской нации".

В комментарии к нему "сбежались" подписчики из РФ и начали критиковать. Они писали, мол, депутат латвийского Сейма "не получил школьного образования" и даже призвали его покинуть пост.
---
Хм, Кара-Мурза теж єврей!?
18.08.2023 23:39 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/politics-news/russkoj-natsii-net-deputat-sejma-latvii-sdelal-rezkoe-zayavlenie-ob-istorii-rf.htm Oboz
18.08.2023 23:40 Відповісти
Якось невиділено:

Сам русский язык возник как диалект,
когда монголо-татары пытались говорить по-украински.
18.08.2023 23:47 Відповісти
