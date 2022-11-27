"Немає російської нації": латвійський депутат Кірштейнс різко осадив російських пропагандистів
Депутат Сейму Латвії Александр Кірштейнс відзначився різкою заявою щодо історії Російської Федерації, чим викликав істерику у російських пропагандистів.
У Twitter Кірштенс заявив, що російської нації не існує, так само як і мови країни-окупанта. На його переконання, російська мова - це діалект, сформований монголо-татарами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Немає такої російської нації. Сама російська мова виникла як діалект, коли монголо-татари намагалися говорити українською", – написав Кірштейнс.
Такий твіт політик залишив, коментуючи матеріал одного зі ЗМІ про п'ятьох російських опозиціонерів – Кара-Мурзи, Навального, Ходорковського, Яшина та Нємцова.
Російські пропагандисти влаштували істерику через різку заяву латвійського політика. Зокрема, пропагандистське "РИА Новости" заявило, що Кірштейнс "образив Росію".
«опозиціонери» то такі самі пропагандони, тільки прикидаються хорошими щоб жити в європі
Жили там на болотах мокша, чудь, мєрь, вепси та інші чухонці...
Тепер, ****, вони - рассєянци!
"И все пятеро евреи. Где же сами россияне?" - говорилось в сообщении, в ответ на которое Кирштейнс и написал о "не существовании русской нации".
В комментарии к нему "сбежались" подписчики из РФ и начали критиковать. Они писали, мол, депутат латвийского Сейма "не получил школьного образования" и даже призвали его покинуть пост.
Хм, Кара-Мурза теж єврей!?
Сам русский язык возник как диалект,
когда монголо-татары пытались говорить по-украински.