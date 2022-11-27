"Немає російської нації": латвійський депутат Кірштейнс різко осадив російських пропагандистів

Депутат Сейму Латвії Александр Кірштейнс відзначився різкою заявою щодо історії Російської Федерації, чим викликав істерику у російських пропагандистів.

У Twitter Кірштенс заявив, що російської нації не існує, так само як і мови країни-окупанта. На його переконання, російська мова - це діалект, сформований монголо-татарами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Немає такої російської нації. Сама російська мова виникла як діалект, коли монголо-татари намагалися говорити українською", – написав Кірштейнс.

Такий твіт політик залишив, коментуючи матеріал одного зі ЗМІ про п'ятьох російських опозиціонерів – Кара-Мурзи, Навального, Ходорковського, Яшина та Нємцова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російську мову більше не викладатимуть у школах Латвії

Російські пропагандисти влаштували істерику через різку заяву латвійського політика. Зокрема, пропагандистське "РИА Новости" заявило, що Кірштейнс "образив Росію".