"Нет российской нации": латвийский депутат Кирштейнс резко осадил российских пропагандистов

латвія

Депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс отметился резким заявлением относительно истории Российской Федерации, чем вызвал истерику у российских пропагандистов.

В Twitter Кирштейнс заявил, что российской нации не существует, так же как и языка страны-оккупанта. По его убеждению, русский язык - это диалект, сформированный монголо-татарами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Нет такой российской нации. Сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински", - написал Кирштейнс.

Такой твит политик оставил, комментируя материал одного из СМИ о пяти российских оппозиционерах –  Кара-Мурзе, Навальном, Ходорковском, Яшине и Немцове.

Читайте также: Русский язык больше не будут преподавать в школах Латвии

Российские пропагандисты устроили истерику из-за резкого заявления латвийского политика. В частности, пропагандистское "РИА Новости" заявило, что Кирштейнс "оскорбил Россию".

Латвия (1398) пропаганда (3739) россия (97378)
+135
Дуже сильно! Латвійському депутату респект
27.11.2022 17:54 Ответить
+72
Сміло і саме головне, правдиво. депутат признав московське хрюканя, як покручений Ордою діалект української мови.
27.11.2022 18:03 Ответить
+67
Атож! На противагу нашому дебільчику з його "синьйор-голодомор". Українська нація тяжко хвора з огляду на те, як вона поводиться на виборах.
27.11.2022 18:00 Ответить
Як влучно сказав латвійський депутат,ці три країни знають історію,бо в їх архівах не все переписали
27.11.2022 19:00 Ответить
Ой,***...
27.11.2022 19:07 Ответить
On prav! Prosto malo, kto eto vyskazhet. Moskalskoje khanstvo privyk ukrast vsjo, v dannoi slutshii i jazyk i istoriju Kievskoi Rusii. Tolko polutshilos kakto ne tak, kakto po domashnemu-polotnomu.
27.11.2022 20:03 Ответить
Дебилоидные кацапосвиньи, от возмущения даже засрали свои, китайские адидасы! Щас понесутся монголоидные висеры! Молодец Кирштейнс, не зря я за него голосовал!
27.11.2022 20:05 Ответить
красава, все правильно каже,

«опозиціонери» то такі самі пропагандони, тільки прикидаються хорошими щоб жити в європі
27.11.2022 20:21 Ответить
можно так казати, коли ти в НАТО
27.11.2022 20:24 Ответить
Білінського читали ?🙂
27.11.2022 21:29 Ответить
Блін! Ну от нахіба Юра Довгорукий поїхав у ті ***** на полювання і заснував там мисливський табір (який потім розросся до поселення).
Жили там на болотах мокша, чудь, мєрь, вепси та інші чухонці...
Тепер, ****, вони - рассєянци!
27.11.2022 21:29 Ответить
а він був цей Юрій Довгорукий ??? як на мене то це такий самий кацапській міф, видумка, інсенуація кацапіпів, як куліковськая бітва, ледовоє побоїще, Київська Русь, інші "русі" та інші епізоди так званої "історії мацковії" що у XVIII-XIX придумали так звані "німецькі історики" яких найняли цар петька1 цариці єлізавета і катька2 щоб "притягти за вух" історію азійського мацковіцького улусу, колонії Золотої Орди, до історії Русі-України, ВКЛ, Речі Посполитої, тощо - бо кацапи завжди хотіли бути європейцями, а не азіатами !!!
28.11.2022 10:04 Ответить
А я каzапів вже давно з@***** питанням від якого вони зуби кришать: Назвете мені хоча б одну народність Росії у якої би була рідна мова російська? У мокшів, весів, чудів, мордви і усі інших свої мови народні, то у якої руська?
27.11.2022 21:44 Ответить
Звісно нема. Поки що вони - "рускіє", незабаром будуть "китайскіє".
27.11.2022 21:56 Ответить
27.11.2022 22:37 Ответить
Ну а чо...У попа теж м'яка,кругла,майже жіноча жопа)
28.11.2022 17:46 Ответить
так он прокомментировал твит, в котором указали, как Латвийское телевидение рассказывало о пяти российских оппозиционерах - Кара-Мурзе, Навальном, Ходорковском, Яшине и Немцове.

"И все пятеро евреи. Где же сами россияне?" - говорилось в сообщении, в ответ на которое Кирштейнс и написал о "не существовании русской нации".

В комментарии к нему "сбежались" подписчики из РФ и начали критиковать. Они писали, мол, депутат латвийского Сейма "не получил школьного образования" и даже призвали его покинуть пост.
Хм, Кара-Мурза теж єврей!?
18.08.2023 23:39 Ответить
https://www.obozrevatel.com/politics-news/russkoj-natsii-net-deputat-sejma-latvii-sdelal-rezkoe-zayavlenie-ob-istorii-rf.htm Oboz
18.08.2023 23:40 Ответить
Якось невиділено:

Сам русский язык возник как диалект,
когда монголо-татары пытались говорить по-украински.
18.08.2023 23:47 Ответить
