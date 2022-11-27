"Нет российской нации": латвийский депутат Кирштейнс резко осадил российских пропагандистов

Депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс отметился резким заявлением относительно истории Российской Федерации, чем вызвал истерику у российских пропагандистов.

В Twitter Кирштейнс заявил, что российской нации не существует, так же как и языка страны-оккупанта. По его убеждению, русский язык - это диалект, сформированный монголо-татарами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Нет такой российской нации. Сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински", - написал Кирштейнс.

Такой твит политик оставил, комментируя материал одного из СМИ о пяти российских оппозиционерах – Кара-Мурзе, Навальном, Ходорковском, Яшине и Немцове.

Российские пропагандисты устроили истерику из-за резкого заявления латвийского политика. В частности, пропагандистское "РИА Новости" заявило, что Кирштейнс "оскорбил Россию".