"Нет российской нации": латвийский депутат Кирштейнс резко осадил российских пропагандистов
Депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс отметился резким заявлением относительно истории Российской Федерации, чем вызвал истерику у российских пропагандистов.
В Twitter Кирштейнс заявил, что российской нации не существует, так же как и языка страны-оккупанта. По его убеждению, русский язык - это диалект, сформированный монголо-татарами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Нет такой российской нации. Сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински", - написал Кирштейнс.
Такой твит политик оставил, комментируя материал одного из СМИ о пяти российских оппозиционерах – Кара-Мурзе, Навальном, Ходорковском, Яшине и Немцове.
Российские пропагандисты устроили истерику из-за резкого заявления латвийского политика. В частности, пропагандистское "РИА Новости" заявило, что Кирштейнс "оскорбил Россию".
«опозиціонери» то такі самі пропагандони, тільки прикидаються хорошими щоб жити в європі
Жили там на болотах мокша, чудь, мєрь, вепси та інші чухонці...
Тепер, ****, вони - рассєянци!
"И все пятеро евреи. Где же сами россияне?" - говорилось в сообщении, в ответ на которое Кирштейнс и написал о "не существовании русской нации".
В комментарии к нему "сбежались" подписчики из РФ и начали критиковать. Они писали, мол, депутат латвийского Сейма "не получил школьного образования" и даже призвали его покинуть пост.
---
Хм, Кара-Мурза теж єврей!?
Сам русский язык возник как диалект,
когда монголо-татары пытались говорить по-украински.