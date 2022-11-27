У Латвії в ДТП з автобусом постраждали українські військовослужбовці

Аварія сталася увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі, поруч з естонським кордоном, на трасі Via Baltica.

На території Латвії сталася ДТП, внаслідок якої постраждали українські військовослужбовці. Як повідомляє прес-служба Сил оборони Естонії, автобус, який перевозив людей на замовлення естонського військового відомства, зіткнувся з вантажівкою на території Латвії. Автобус прямував з Польщі до Естонії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних сил України, яких також доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

В результаті ДТП водій автобуса загинув, ще 26 людей отримали травми різного ступеня, троє з них у важкому стані.

Скільки саме українських військових постраждало, не повідомляється, але за інформацією естонських ЗМІ більшість пасажирів були українці.

На цій же трасі в суботу сталося кілька дорожньо-транспортних пригод через сніг та ожеледь.