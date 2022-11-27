УКР
У Латвії в ДТП з автобусом постраждали українські військовослужбовці

латвія

Аварія сталася увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі, поруч з естонським кордоном, на трасі Via Baltica.

На території Латвії сталася ДТП, внаслідок якої постраждали українські військовослужбовці. Як повідомляє прес-служба Сил оборони Естонії, автобус, який перевозив людей на замовлення естонського військового відомства, зіткнувся з вантажівкою на території Латвії. Автобус прямував з Польщі до Естонії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних сил України, яких також доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

На Херсонщині авто з родиною наїхало на міну - 4 постраждалих, серед яких дитина 

В результаті ДТП водій автобуса загинув, ще 26 людей отримали травми різного ступеня, троє з них у важкому стані.

Скільки саме українських військових постраждало, не повідомляється, але за інформацією естонських ЗМІ більшість пасажирів були українці.

На цій же трасі в суботу сталося кілька дорожньо-транспортних пригод через сніг та ожеледь.

ДТП (4544) Латвія (1416) Естонія (1739) військовослужбовці (4943)
+33
Швидкого одужання всім захисникам.
27.11.2022 21:22 Відповісти
+15
***** пошел підор
27.11.2022 21:42 Відповісти
+12
кацап свинособачий какой еще рецпублики?)))а так желаю всем твоим родычам мучительной смерти от рака,на быструю смерть кацапские свиньи не заслуживают
27.11.2022 21:46 Відповісти
***** пошел підор
27.11.2022 21:42 Відповісти
кацап свинособачий какой еще рецпублики?)))а так желаю всем твоим родычам мучительной смерти от рака,на быструю смерть кацапские свиньи не заслуживают
27.11.2022 21:46 Відповісти
*********** вульгаріс🤣
здєсь водкі нет, іді *****!
27.11.2022 22:15 Відповісти
говноедам слово не давали, так что иди на ***, кацапосвинья.
27.11.2022 22:19 Відповісти
Швидкого одужання всім захисникам.
27.11.2022 21:22 Відповісти
Сосеш у карлика?
27.11.2022 22:00 Відповісти
постійно
27.11.2022 22:03 Відповісти
кацапи точно подохли
кацапи бридкі і підлі створіння
кацап ето такой від дєрьма в нужнікє
27.11.2022 22:02 Відповісти
Здоровия ребятам!
27.11.2022 22:21 Відповісти
І знову вантажівка , почерк гебня не міняє .
27.11.2022 22:25 Відповісти
Не думаю что тут был заговор, в эти дни у нас начался мерзкий снег слякоть и температура скачет от +-пару градусов от нуля. Срочно поменял покрышки, скользил как корова на льду.
27.11.2022 22:41 Відповісти
В автобусе находились 48 человек - двое водителей и 46 пассажиров. 23 человека получили повреждения различной степени тяжести, еще трое - тяжелые травмы. Пострадавших в аварии везли в Ригу, Видземскую больницу и в Пярну, трое в Северо-Эстонскую региональную больницу в Таллинне.
По имеющимся данным ехавший навстречу грузовик потерял управление и врезался в автобус со стороны водителя, при этом дорожные условия были очень плохими из-за метели.
27.11.2022 23:47 Відповісти
 
 