У Латвії в ДТП з автобусом постраждали українські військовослужбовці
Аварія сталася увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі, поруч з естонським кордоном, на трасі Via Baltica.
На території Латвії сталася ДТП, внаслідок якої постраждали українські військовослужбовці. Як повідомляє прес-служба Сил оборони Естонії, автобус, який перевозив людей на замовлення естонського військового відомства, зіткнувся з вантажівкою на території Латвії. Автобус прямував з Польщі до Естонії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних сил України, яких також доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.
В результаті ДТП водій автобуса загинув, ще 26 людей отримали травми різного ступеня, троє з них у важкому стані.
Скільки саме українських військових постраждало, не повідомляється, але за інформацією естонських ЗМІ більшість пасажирів були українці.
На цій же трасі в суботу сталося кілька дорожньо-транспортних пригод через сніг та ожеледь.
По имеющимся данным ехавший навстречу грузовик потерял управление и врезался в автобус со стороны водителя, при этом дорожные условия были очень плохими из-за метели.