РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7376 посетителей онлайн
Новости
9 009 14

В Латвии в ДТП с автобусом пострадали украинские военнослужащие

латвія

Авария произошла вечером 26 ноября в районе латвийского города Айнажи рядом с эстонской границей на трассе Via Baltica.

На территории Латвии произошло ДТП, вследствие которого пострадали украинские военнослужащие. Как сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии, автобус, перевозивший людей по заказу эстонского военного ведомства, столкнулся с грузовиком на территории Латвии. Автобус следовал из Польши в Эстонию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В результате аварии пострадал один эстонский военнослужащий Сил обороны, который был доставлен в больницу для обследования. Остальные пассажиры, пострадавшие в аварии, являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые также доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Румынии произошло ДТП с автобусом с украинцами - десятки травмированных

Авария произошла вечером 26 ноября в районе латвийского города Айнажи рядом с эстонской границей на трассе Via Baltica.

В результате ДТП водитель автобуса погиб, еще 26 человек получили травмы разной степени тяжести, трое из них в тяжелом состоянии.

Сколько именно украинских военных пострадало, не сообщается, но, по информации эстонских СМИ, большинство пассажиров были украинцы.

На этой же трассе в субботу произошло несколько дорожно-транспортных происшествий из-за снега и гололеда.

Автор: 

ДТП (7746) Латвия (1398) Эстония (1544) военнослужащие (6309)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
Швидкого одужання всім захисникам.
показать весь комментарий
27.11.2022 21:22 Ответить
+15
***** пошел підор
показать весь комментарий
27.11.2022 21:42 Ответить
+12
кацап свинособачий какой еще рецпублики?)))а так желаю всем твоим родычам мучительной смерти от рака,на быструю смерть кацапские свиньи не заслуживают
показать весь комментарий
27.11.2022 21:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** пошел підор
показать весь комментарий
27.11.2022 21:42 Ответить
кацап свинособачий какой еще рецпублики?)))а так желаю всем твоим родычам мучительной смерти от рака,на быструю смерть кацапские свиньи не заслуживают
показать весь комментарий
27.11.2022 21:46 Ответить
*********** вульгаріс🤣
здєсь водкі нет, іді *****!
показать весь комментарий
27.11.2022 22:15 Ответить
говноедам слово не давали, так что иди на ***, кацапосвинья.
показать весь комментарий
27.11.2022 22:19 Ответить
Швидкого одужання всім захисникам.
показать весь комментарий
27.11.2022 21:22 Ответить
Сосеш у карлика?
показать весь комментарий
27.11.2022 22:00 Ответить
постійно
показать весь комментарий
27.11.2022 22:03 Ответить
кацапи точно подохли
кацапи бридкі і підлі створіння
кацап ето такой від дєрьма в нужнікє
показать весь комментарий
27.11.2022 22:02 Ответить
Здоровия ребятам!
показать весь комментарий
27.11.2022 22:21 Ответить
І знову вантажівка , почерк гебня не міняє .
показать весь комментарий
27.11.2022 22:25 Ответить
Не думаю что тут был заговор, в эти дни у нас начался мерзкий снег слякоть и температура скачет от +-пару градусов от нуля. Срочно поменял покрышки, скользил как корова на льду.
показать весь комментарий
27.11.2022 22:41 Ответить
В автобусе находились 48 человек - двое водителей и 46 пассажиров. 23 человека получили повреждения различной степени тяжести, еще трое - тяжелые травмы. Пострадавших в аварии везли в Ригу, Видземскую больницу и в Пярну, трое в Северо-Эстонскую региональную больницу в Таллинне.
По имеющимся данным ехавший навстречу грузовик потерял управление и врезался в автобус со стороны водителя, при этом дорожные условия были очень плохими из-за метели.
показать весь комментарий
27.11.2022 23:47 Ответить
 
 