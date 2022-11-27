В Латвии в ДТП с автобусом пострадали украинские военнослужащие

Авария произошла вечером 26 ноября в районе латвийского города Айнажи рядом с эстонской границей на трассе Via Baltica.

На территории Латвии произошло ДТП, вследствие которого пострадали украинские военнослужащие. Как сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии, автобус, перевозивший людей по заказу эстонского военного ведомства, столкнулся с грузовиком на территории Латвии. Автобус следовал из Польши в Эстонию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В результате аварии пострадал один эстонский военнослужащий Сил обороны, который был доставлен в больницу для обследования. Остальные пассажиры, пострадавшие в аварии, являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые также доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автобуса погиб, еще 26 человек получили травмы разной степени тяжести, трое из них в тяжелом состоянии.

Сколько именно украинских военных пострадало, не сообщается, но, по информации эстонских СМИ, большинство пассажиров были украинцы.

На этой же трассе в субботу произошло несколько дорожно-транспортных происшествий из-за снега и гололеда.